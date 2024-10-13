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Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих

Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих - 13.10.2024 Украина.ру

Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих

Подразделения российской "Южной" группировки войск в ходе СВО продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-10-13T14:55

2024-10-13T14:55

2024-10-13T14:55

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Армия России на этом направлении за минувшие сутки нанесла поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной бригад, 101-й бригады охраны Генштаба ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка (ДНР).При этом также были отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады украинской армии."Потери противника составили до 615 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33580 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18619 танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16106 орудий полевой артиллерии и минометов, 27230 единиц специальной военной автомобильной техники.За минувшие сутки особенно большие потери противник понёс и в боях с российской группировкой войск "Запад" и "центр". Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих

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