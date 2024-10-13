Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих - 13.10.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих
Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих - 13.10.2024 Украина.ру
Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих
Подразделения российской "Южной" группировки войск в ходе СВО продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-10-13T14:55
2024-10-13T14:55
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Армия России на этом направлении за минувшие сутки нанесла поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной бригад, 101-й бригады охраны Генштаба ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка (ДНР).При этом также были отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады украинской армии."Потери противника составили до 615 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33580 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18619 танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16106 орудий полевой артиллерии и минометов, 27230 единиц специальной военной автомобильной техники.За минувшие сутки особенно большие потери противник понёс и в боях с российской группировкой войск "Запад" и "центр". Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих
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новости, россия, донецкая народная республика, генштаб, всу, потери всу, сво, днр, новые регионы, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Генштаб, ВСУ, потери ВСУ, СВО, ДНР, Новые регионы, Минобороны РФ, сводка

Потери ВСУ в боях с российской "Южной" группировкой войск составили до 615 военнослужащих

14:55 13.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения российской "Южной" группировки войск в ходе СВО продолжили продвижение в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Армия России на этом направлении за минувшие сутки нанесла поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной бригад, 101-й бригады охраны Генштаба ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка (ДНР).
При этом также были отражены две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады украинской армии.
"Потери противника составили до 615 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б", две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и склад боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33580 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18619 танков и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16106 орудий полевой артиллерии и минометов, 27230 единиц специальной военной автомобильной техники.
За минувшие сутки особенно большие потери противник понёс и в боях с российской группировкой войск "Запад" и "центр". Подробности в публикации Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих
 
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