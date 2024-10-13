https://ukraina.ru/20241013/1058059119.html

Минобороны России рассказало о работе с главами приграничных территорий

Минобороны России рассказало о работе с главами приграничных территорий - 13.10.2024 Украина.ру

Минобороны России рассказало о работе с главами приграничных территорий

Координационный совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей работает в режиме 24/7. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2024-10-13T10:39

2024-10-13T10:39

2024-10-13T10:39

россия

брянская область

курская область

координационный совет

вооруженные силы украины

белгородская область

кто

новости

минобороны рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/11/1055699436_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_41eb26ead68806a97e812a9041e18d12.jpg

"Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)", - рассказали в российском министерстве.Запросы принимаются круглосуточно и без выходных. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения вопросов следует срочный доклад министру обороны.Согласно официальному сообщению, от оперативного штаба Курской области новых запросов не поступало. Предыдущие все 45 вопросов решены.От оперативного штаба Белгородской области новых запросов не поступало. Все 27 вопросов решены.От оперативного штаба Брянской области также новых запросов не поступало. Все 19 предыдущих вопросов решены."По выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 138 мероприятий. Сроки соблюдаются", - констатировали в Минобороны РФ.Как сообщалось ранее, в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Также на эту тему интервью Волонтер Алексей Сова: "Картинка на земле идет вразрез с информацией, которая поступает наверх"

россия

брянская область

курская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, брянская область, курская область, координационный совет, вооруженные силы украины, белгородская область, кто, новости, минобороны рф, сво