https://ukraina.ru/20241013/1050081271.html

Дворцовый переворот по-советски. 60 лет со дня отставки Н.С. Хрущёва

Дворцовый переворот по-советски. 60 лет со дня отставки Н.С. Хрущёва - 13.10.2024 Украина.ру

Дворцовый переворот по-советски. 60 лет со дня отставки Н.С. Хрущёва

14 октября 1964 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором было принято решение "удовлетворить просьбу т. Хрущёва об освобождении его от обязанностей Первого секретаря, члена Президиума ЦК и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья"

2024-10-13T08:11

2024-10-13T08:11

2024-10-13T08:11

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Правда самый известный в истории носитель вышиванки ни о чём не просил. Но его никто и не спрашивал.В Российской империи процедура смены власти совершенствовалась на протяжении трехсот лет. Есть какая-то грустная ирония в том, что финальную версию закона об определении наследника престола подготовил Павел I, убитый в результате заговора.Большевики планировали создать совершенно новую политическую систему с демократически обновляемым коллективным руководством, что в принципе снимало проблемы процедуры замены первого лица. На практике, однако, в СССР была реализована та же самая модель абсолютной монархии, ограниченной бюрократией и зачатками социального представительства.Соответственно, и с процессом смены власти были определённые проблемы.Причины отставки ХрущёваКак ни странно, но самым информативным документом по этому поводу является уже цитированное постановление Президиума:"В результате ошибок и неправильных действий т. Хрущёва, нарушающих ленинские принципы коллективного руководства, в Президиуме ЦК за последнее время создалась совершенно ненормальная обстановка, затрудняющая выполнение членами Президиума ЦК ответственных обязанностей по руководству партией и страной.Тов. Хрущёв, занимая посты Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета министров СССР и сосредоточив в своих руках большую власть, в ряде случаев стал выходить из-под контроля ЦК КПСС, перестал считаться с мнением членов Президиума ЦК и членов ЦК КПСС, решая важнейшие вопросы без должного коллективного обсуждения.Проявляя нетерпимость и грубость к товарищам по Президиуму и ЦК, пренебрежительно относясь к их мнению, т. Хрущёв допустил ряд крупных ошибок в практическом осуществлении линии, намеченной решениями XX, XIX и XXII съездов КПСС".Собственно, всё так и есть — осудив методы работы Сталина, Хрущёв продолжил их использовать.Но если Сталин действовал системно и, в конечном итоге, добивался своих целей, то Хрущёв метался, впадал в крайности, не доводил до конца начатое… Наверное, было бы преувеличением сказать, что итогом 12-тилетнего правления "кукурузника" была только реализация запланированного Сталиным, но некоторая логика в таком утверждении есть.Сталину угодить было трудно, но, в принципе, аппаратные работники знали, что для этого нужно. Сталинский выдвиженец должен был обладать определённым набором личных качеств, из которых послушность воле вождя отнюдь не была главной. Главной была способность брать на себя ответственность, но тут всё было индивидуально.А вот как угодить Хрущёву, не знал никто, включая самого Никиту Сергеича.Совершенно точно ему смог угодить только Аджубей— женился на его дочке. Поскольку дочек у первого секретаря было немного, то делать при нём карьеру было невероятно трудно.Даже личные услуги, сделанные Хрущёву, в счёт не шли, в чём убедился маршал Победы Георгий Жуков, обеспечивший победу во внутрипартийных кризисах 1953 и 1957 годов и смещённый за "бонапартизм".Кстати, у военных был свой счёт к Никите Сергеевичу, отнюдь не сводившийся к отставке Жукова (к нему, как раз, отношение в армии было неоднозначным, а "маршалом Победы" он стал уже при Брежневе).Ну и культ личности, вызывавший у граждан недоумение.Если культы Ленина и Сталина воспринимались нормально, то Хрущёв со своими колхозными манерами мог претендовать только на статус "своего парня", но никак не "мессии". Ядро имиджа не соответствовало механизмам его реализации.Ко всему прочему не лучшей была экономическая ситуация в стране — катастрофический неурожай 1963 года в иные времена мог бы привести и к голоду, но сейчас у СССР была возможность закупать продукты питания.В итоге, к 1964 году Хрущёв совершенно лишился поддержки в аппарате и обществе. Вопрос состоял только в форме его отстранения.Расстановка силХрущёв уже минимум один раз сталкивался с попыткой отстранения, но сумел разгромить "антипартийную группу". К 1964 году вся верхушка страны оказалась связанной с самим Хрущёвым.Собственно, конфигурация центральной власти, стоившая Хрущёву поста, сформировалась в 1963 году.После ухода на пенсию второго секретаря ЦК КПСС Фрола Козлова его обязанности были поделены между председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым и секретарём ЦК КПСС Николаем Подгорным (специально для этого переведённым из Киева). К этой группе относились также председатель КГБ Владимир Семичастный, секретарь ЦК КПСС Александр Шелепин, член Политбюро Михаил Суслов, министр обороны Родион Малиновский.Первый заместитель председателя Совета Министров СССР Алексей Косыгин из этой когорты несколько выбивался — он был ставленником Андрея Жданова, а терпели его за то, что он был талантливым экономистом (его таланты могли бы быть эффективно задействованы в случае, если бы СССР пошел китайским путём, но СССР им не пошёл, потому что самого этого пути ещё не было, а постсталинское руководство страны к числу пионеров явно не относилось, включая и реформатора Хрущёва).Первый секретарь ЦК КПУ Пётр Шелест Хрущёва не любил и был всегда готов с ним поквитаться, но положение его было не столь высоко, как у его преемника — легендарного Владимира Щербицкого.Сам же Хрущёв опереться мог фактически только на начальника своей охраны Алексея Литовченко, собственного сына Сергея, главреда "Известий" Алексея Аджубея, да командующего Киевским округом маршала Петра Кошевого (кстати, после смещения Хрущёва он получил повышение — стал Главнокомандующим Группы советских войск в Германии).ЗаговорСчитается, что заговор в высшем руководстве возник в начале 1964 года. Есть две разные версии его возникновения.По одной версии душой заговора был "Железный Шурик" — Александр Шелепин и группа его друзей, включая Семичастного.По другой версии, главными заговорщиками стали Брежнев и Подгорный.Первая версия выглядит предпочтительной, просто потому, что в "террариуме единомышленников" любой лидер, тем более — лидер жёсткий, выглядел опасным и на первые позиции его бы не допустили. Впрочем, Шелепин лишился шансов на занятие первого поста только в 1967 году, когда его отправили в уютную аппаратную ссылку на пост руководителя советских профсоюзов, а в 1975 году и вовсе вывели из Политбюро.Хрущёв факт заговора просто прошляпил. Он, конечно, позволял себе заявления в духе "вы что-то против меня затеваете", но каких-то реальных действий не предпринимал.По воспоминаниям Семичастного опасный момент возник тогда, когда "один их охранников Игнатова, зампреда Совмина и члена Президиума ЦК, по фамилии Голюков (…) попытался связаться с зятем Хрущёва Аджубеем, но тот ему во встрече отказал. Дочь Хрущёва Рада отправила охранника с такой информацией в КГБ, на что он сказал: "А Семичастный в этом участвует".По мнению Сергея Хрущёва и Шелеста, готовилось даже убийство Никиты Сергеевича, но никаких доказательств наличия таких планов не существует. Скорее всего, переворот с самого начала задумывался в духе новых времён — аппаратный и бескровный.ПереворотНа июльском пленуме ЦК КПСС Хрущёв сместил Брежнева с поста председателя Президиума Верховного Совета СССР, заменив его Анастасом Микояном.Известный исследователь Абдурахман Авторханов связывает эту перестановку с действиями заговорщиков, но он, похоже, не прав — в узком кругу Хрущёв в пренебрежительном тоне высказался о манере Брежнева руководить законодательным органом.В августе-сентябре 1964 года на совещаниях высшего советского руководства Хрущёв неоднократно намекал на предстоящую масштабную ротацию в высших эшелонах власти.Член Президиума ЦК КПСС Дмитрий Полянский позже вспоминал, что 11 октября ему позвонил Хрущёв и сообщил, что знает об интригах против него, обещал через три-четыре дня вернуться в столицу и показать всем "кузькину мать".12 октября было принято решение провести заседание Президиума.В Пицунду, где тогда отдыхал Хрущёв, вылетел Микоян.В поздние времена "блокада" Хрущёва была описана как целая спецоперация с отключением правительственной связи блокированием подходов с моря а-ля Форос-1991. Ничего такого, однако, не было. Пограничный корабль действительно патрулировал неподалёку, но чисто из соображений безопасности — был инцидент, когда некий купальщик заплыл на дачу Хрущёва в Крыму и удостоился беседы с первым секретарём вне протокола.Тем временем в Москве были собраны члены ЦК, имевшие различные претензии к первому секретарю. По воспоминаниям Шелеста, заговорщики отчаянно трусили, но Хрущёв никаких мер не принял, послушно явившись на заседание.Почему Хрущёв так спокойно отнёсся к происходящему до сих пор непонятно. То ли он не верил в заговор (это, собственно не важно — должен был почувствовать), то ли надеялся всех перекричать и переубедить, как это было в 1957 году…Заседание началось необычайно резкой критикой со стороны Шелеста и понеслось…В конце заседания Хрущёв сказал: "Радуюсь: наконец партия выросла и может контролировать любого человека. Собрались и мажете го…м, а я не могу возразить". Похоже, он и правда считал это своим достижением. Впрочем, его можно понять — Лаврентия Берию в схожей ситуации убили…P.S.: Приходилось слышать, что в результате переворота 1964 года власть перешла от поддельных украинцев к украинцам подлинным.Действительно, Хрущёв любил носить вышиванку, но этнически-то он был русским и даже Донбасс, где началась его политическая биография, украинским стал только благодаря позиции Ленина. А вот Брежнев родился в Каменском (Днепродзержинске)…Увы, но Брежнев тоже русский — родители его отца происходили из Курской области (где родился Хрущёв), а родители матери — из Донбасса. Даже тот же Семичастный говорил, что он украинец — по документам.

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