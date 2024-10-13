Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации - 13.10.2024 Украина.ру
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Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации
Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации - 13.10.2024 Украина.ру
Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации
Украинских военнослужащих не собираются увольнять с военной службы, освобождая от обязанностей в зоне СВО. Об этом заявил член комитета украинского парламента (ВРУ) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский
2024-10-13T16:36
2024-10-13T16:36
новости
львов
федор вениславский
руслан стефанчук
вооруженные силы украины
генштаб
всу
мобилизация
демобилизация
сво
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По его словам, ранее на тему демобилизации высказался спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, однако на практике намерений отправлять военнослужащих с передовой никто не собирался."Это были популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим, что мы им установим четкие сроки службы. Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, затем в конце - о 36 месяцах", - сообщил Вениславский.По его словам, состоялись закрытые обсуждения наличия сил у ВСУ с главкомом ВСУ, начальником Генштаба и министром обороны. По итогам стало ясно, отметил Вениславский, что в сложившейся ситуации обозначать чёткие рамки увольнения с военной службы "было точно угрозой национальной безопасности".В итоге в майский законопроект о мобилизации не были внесены нормы по срокам демобилизации. При этом правительству было поручено подготовить законопроект о сроках военной службы, перспективы принятия которого грозят, по словам нардепа, потерей постсоветской республикой государственности.Ранее в новостях: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 годуТакже на эту тему публикация Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы
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новости, львов, федор вениславский, руслан стефанчук, вооруженные силы украины, генштаб, всу, мобилизация, демобилизация, сво, верховная рада, кабмин
Новости, Львов, Федор Вениславский, Руслан Стефанчук, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВСУ, мобилизация, демобилизация, СВО, Верховная Рада, Кабмин

Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации

16:36 13.10.2024
 
© РИА Новости . sud.uaВениславский паспорт коллаж
Вениславский паспорт коллаж - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . sud.ua
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Украинских военнослужащих не собираются увольнять с военной службы, освобождая от обязанностей в зоне СВО. Об этом заявил член комитета украинского парламента (ВРУ) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский
По его словам, ранее на тему демобилизации высказался спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, однако на практике намерений отправлять военнослужащих с передовой никто не собирался.
"Это были популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим, что мы им установим четкие сроки службы. Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, затем в конце - о 36 месяцах", - сообщил Вениславский.
По его словам, состоялись закрытые обсуждения наличия сил у ВСУ с главкомом ВСУ, начальником Генштаба и министром обороны. По итогам стало ясно, отметил Вениславский, что в сложившейся ситуации обозначать чёткие рамки увольнения с военной службы "было точно угрозой национальной безопасности".
В итоге в майский законопроект о мобилизации не были внесены нормы по срокам демобилизации. При этом правительству было поручено подготовить законопроект о сроках военной службы, перспективы принятия которого грозят, по словам нардепа, потерей постсоветской республикой государственности.
Ранее в новостях: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
Также на эту тему публикация Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы
 
НовостиЛьвовФедор ВениславскийРуслан СтефанчукВооруженные силы УкраиныГенштабВСУмобилизациядемобилизацияСВОВерховная РадаКабмин
 
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