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Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации

Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации - 13.10.2024 Украина.ру

Украинский депутат: спикер парламента делал популистские заявления о демобилизации

Украинских военнослужащих не собираются увольнять с военной службы, освобождая от обязанностей в зоне СВО. Об этом заявил член комитета украинского парламента (ВРУ) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский

2024-10-13T16:36

2024-10-13T16:36

2024-10-13T16:36

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федор вениславский

руслан стефанчук

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генштаб

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По его словам, ранее на тему демобилизации высказался спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, однако на практике намерений отправлять военнослужащих с передовой никто не собирался."Это были популистские заявления для того, чтобы понравиться военнослужащим, что мы им установим четкие сроки службы. Дискутировалось о 12 месяцах на переднем крае, 18, затем в конце - о 36 месяцах", - сообщил Вениславский.По его словам, состоялись закрытые обсуждения наличия сил у ВСУ с главкомом ВСУ, начальником Генштаба и министром обороны. По итогам стало ясно, отметил Вениславский, что в сложившейся ситуации обозначать чёткие рамки увольнения с военной службы "было точно угрозой национальной безопасности".В итоге в майский законопроект о мобилизации не были внесены нормы по срокам демобилизации. При этом правительству было поручено подготовить законопроект о сроках военной службы, перспективы принятия которого грозят, по словам нардепа, потерей постсоветской республикой государственности.Ранее в новостях: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 годуТакже на эту тему публикация Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы

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новости, львов, федор вениславский, руслан стефанчук, вооруженные силы украины, генштаб, всу, мобилизация, демобилизация, сво, верховная рада, кабмин