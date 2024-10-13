Медведев узрел повод напомнить: "Варшава была частью Российской империи" - 13.10.2024 Украина.ру
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Медведев узрел повод напомнить: "Варшава была частью Российской империи"
Медведев узрел повод напомнить: "Варшава была частью Российской империи" - 13.10.2024 Украина.ру
Медведев узрел повод напомнить: "Варшава была частью Российской империи"
Безответственные комментарии военачальников Польши стали поводом для комментария зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева. Он поделился своими размышлениями о прошлом, настоящем и будущем бывшего Царства Польского.
2024-10-13T15:15
2024-10-13T15:15
польша
россия
российская империя
совбез
генштаб
нато
новости
история_старая
речь посполитая
дмитрий медведев
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Безответственные комментарии военачальников Польши стали поводом для комментария зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева. Он поделился своими размышлениями о прошлом, настоящем и будущем бывшего Царства Польского."Бывший НГШ заплёванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением "непосредственно на Санкт-Петербург". Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя, - заметил Медведев. - А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?"Ранее начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак выступил на конференции Defending Baltics и заявил, что Польша и прибалтийские члены НАТО намерены дать "незамедлительный ответ" при начале военного конфликта с Россией."Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", – уточнил Анджейчак.В конце XVIII века польское государство Речь Посполитая деградировала и была разделена между европейскими государствами. В состав России вернулись территории Украины и Белоруссии.В начале XIX века польские легионеры помогали императору Франции в завоевании России и подавлении восстаний в заморских колониях французской империи. После окончания наполеоновских войн польские земли отошли к Российской империи и как Царство Польское (Krolestwo Polskie) получили широкую автономию, сохранявшуюся до 1917 года.Также на эту тему публикация Николай I: российский монарх, не давший Царству Польскому "русских колоний"
польша
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российская империя
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польша, россия, российская империя, совбез, генштаб, нато, новости, история_старая, речь посполитая, дмитрий медведев, военная эскалация, русофобия
Польша, Россия, Российская империя, Совбез, Генштаб, НАТО, Новости, История_старая, Речь Посполитая, Дмитрий Медведев, военная эскалация, Русофобия

Медведев узрел повод напомнить: "Варшава была частью Российской империи"

15:15 13.10.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Безответственные комментарии военачальников Польши стали поводом для комментария зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева. Он поделился своими размышлениями о прошлом, настоящем и будущем бывшего Царства Польского.
Безответственные комментарии военачальников Польши стали поводом для комментария зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева. Он поделился своими размышлениями о прошлом, настоящем и будущем бывшего Царства Польского.
"Бывший НГШ заплёванной Польши по фамилии Анджейчак грозит России нападением "непосредственно на Санкт-Петербург". Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя, - заметил Медведев. - А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?"
Ранее начальник польского Генштаба Раймунд Анджейчак выступил на конференции Defending Baltics и заявил, что Польша и прибалтийские члены НАТО намерены дать "незамедлительный ответ" при начале военного конфликта с Россией.
"Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", – уточнил Анджейчак.
В конце XVIII века польское государство Речь Посполитая деградировала и была разделена между европейскими государствами. В состав России вернулись территории Украины и Белоруссии.
В начале XIX века польские легионеры помогали императору Франции в завоевании России и подавлении восстаний в заморских колониях французской империи. После окончания наполеоновских войн польские земли отошли к Российской империи и как Царство Польское (Krolestwo Polskie) получили широкую автономию, сохранявшуюся до 1917 года.
Также на эту тему публикация Николай I: российский монарх, не давший Царству Польскому "русских колоний"
 
ПольшаРоссияРоссийская империяСовбезГенштабНАТОНовостиИстория_стараяРечь ПосполитаяДмитрий Медведеввоенная эскалацияРусофобия
 
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