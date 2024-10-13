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"У деда Деменция прямо на голове шапка горит!": Медведев знает, где искать покушавшихся на Трампа

"У деда Деменция прямо на голове шапка горит!": Медведев знает, где искать покушавшихся на Трампа - 13.10.2024 Украина.ру

"У деда Деменция прямо на голове шапка горит!": Медведев знает, где искать покушавшихся на Трампа

Дональд Трамп под прицелом террористов не иранских, а американских. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-10-13T14:24

2024-10-13T14:24

2024-10-13T14:24

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"Радостно потирая скрученные артритом старческие ручонки, Байден обвинил Иран в "возможном покушении на Трампа". У деда Деменция прямо на голове шапка горит!Ведь искать надо не у персов, а среди отмороженных либералов, сторонников самого маразматика и его недалёкой хохотушки Харрис, а также среди кучи проукраинских обормотов, которых вскормили демократы за годы войны против России", - уверен Медведев.Он также констатировал, что у западных деятелей нет денег на последствия урагана "Милтон" во Флориде. У них нет денег также на французских аграриев и для возрождения промышленности Германии."А на что есть?", - задался вопросом зампред Совбеза РФ.По его мнению, есть деньги на содержание украинских мигрантов в Европе, а также на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта.Тем временем Германия завершила поставки военной техники на Украину

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новости, россия, германия, иран, дональд трамп, дмитрий медведев, сша, президент сша, президентские выборы, международные отношения