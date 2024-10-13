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"У деда Деменция прямо на голове шапка горит!": Медведев знает, где искать покушавшихся на Трампа
"У деда Деменция прямо на голове шапка горит!": Медведев знает, где искать покушавшихся на Трампа - 13.10.2024 Украина.ру
"У деда Деменция прямо на голове шапка горит!": Медведев знает, где искать покушавшихся на Трампа
Дональд Трамп под прицелом террористов не иранских, а американских. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-10-13T14:24
2024-10-13T14:24
2024-10-13T14:24
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"Радостно потирая скрученные артритом старческие ручонки, Байден обвинил Иран в "возможном покушении на Трампа". У деда Деменция прямо на голове шапка горит!Ведь искать надо не у персов, а среди отмороженных либералов, сторонников самого маразматика и его недалёкой хохотушки Харрис, а также среди кучи проукраинских обормотов, которых вскормили демократы за годы войны против России", - уверен Медведев.Он также констатировал, что у западных деятелей нет денег на последствия урагана "Милтон" во Флориде. У них нет денег также на французских аграриев и для возрождения промышленности Германии."А на что есть?", - задался вопросом зампред Совбеза РФ.По его мнению, есть деньги на содержание украинских мигрантов в Европе, а также на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта.Тем временем Германия завершила поставки военной техники на Украину
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новости, россия, германия, иран, дональд трамп, дмитрий медведев, сша, президент сша, президентские выборы, международные отношения
Новости, Россия, Германия, Иран, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, США, президент США, президентские выборы, международные отношения
"У деда Деменция прямо на голове шапка горит!": Медведев знает, где искать покушавшихся на Трампа
Дональд Трамп под прицелом террористов не иранских, а американских. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев