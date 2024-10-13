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Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель
Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель - 13.10.2024 Украина.ру
Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель
Массовые проверки отдыхающих призывного возраста проходят на украинском курорте Буковель. Об этом сообщает издание Страна.ua.
2024-10-13T15:43
2024-10-13T15:43
2024-10-13T15:43
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Курорт в западном регионе давно стал излюбленным местом отдыха тех, кто подпадает под мобилизацию. При отсутствии оснований освобождения от неё, в зону СВО могут отправиться граждане мужского пола в возрасте до 60 лет.Переименованные в ТЦК военкоматы проводят массовые проверки отдыхающих в Буковеле, отметило издание. Оно опубликовало видеозаписи облавы в одном из заведений с участием десятков силовиков.Облавы на уклонистов прошли и в других регионах постсоветской республики. Военкомы отработали ночные клубы, рестораны и даже концертную площадку популярной группы, вокалист которой претендовал на пост президента, но потерпел фиаско и создал фракцию "Голос" в парламенте (ВРУ).Ранее на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 годуТакже на эту тему: "Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, буковель, "голос", океан эльзы, отдых, курорты, украина, военком, военкомат, мобилизация, сво
Новости, Буковель, "Голос", Океан Эльзы, отдых, курорты, Украина, военком, военкомат, мобилизация, СВО
Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель
Массовые проверки отдыхающих призывного возраста проходят на украинском курорте Буковель. Об этом сообщает издание Страна.ua.