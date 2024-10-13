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Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель

Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель - 13.10.2024 Украина.ру

Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель

Массовые проверки отдыхающих призывного возраста проходят на украинском курорте Буковель. Об этом сообщает издание Страна.ua.

2024-10-13T15:43

2024-10-13T15:43

2024-10-13T15:43

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Курорт в западном регионе давно стал излюбленным местом отдыха тех, кто подпадает под мобилизацию. При отсутствии оснований освобождения от неё, в зону СВО могут отправиться граждане мужского пола в возрасте до 60 лет.Переименованные в ТЦК военкоматы проводят массовые проверки отдыхающих в Буковеле, отметило издание. Оно опубликовало видеозаписи облавы в одном из заведений с участием десятков силовиков.Облавы на уклонистов прошли и в других регионах постсоветской республики. Военкомы отработали ночные клубы, рестораны и даже концертную площадку популярной группы, вокалист которой претендовал на пост президента, но потерпел фиаско и создал фракцию "Голос" в парламенте (ВРУ).Ранее на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 годуТакже на эту тему: "Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"

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новости, буковель, "голос", океан эльзы, отдых, курорты, украина, военком, военкомат, мобилизация, сво