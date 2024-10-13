Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель - 13.10.2024 Украина.ру
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Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель
Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель - 13.10.2024 Украина.ру
Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель
Массовые проверки отдыхающих призывного возраста проходят на украинском курорте Буковель. Об этом сообщает издание Страна.ua.
2024-10-13T15:43
2024-10-13T15:43
новости
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океан эльзы
отдых
курорты
украина
военком
военкомат
мобилизация
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Курорт в западном регионе давно стал излюбленным местом отдыха тех, кто подпадает под мобилизацию. При отсутствии оснований освобождения от неё, в зону СВО могут отправиться граждане мужского пола в возрасте до 60 лет.Переименованные в ТЦК военкоматы проводят массовые проверки отдыхающих в Буковеле, отметило издание. Оно опубликовало видеозаписи облавы в одном из заведений с участием десятков силовиков.Облавы на уклонистов прошли и в других регионах постсоветской республики. Военкомы отработали ночные клубы, рестораны и даже концертную площадку популярной группы, вокалист которой претендовал на пост президента, но потерпел фиаско и создал фракцию "Голос" в парламенте (ВРУ).Ранее на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 годуТакже на эту тему: "Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"
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новости, буковель, "голос", океан эльзы, отдых, курорты, украина, военком, военкомат, мобилизация, сво
Новости, Буковель, "Голос", Океан Эльзы, отдых, курорты, Украина, военком, военкомат, мобилизация, СВО

Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте Буковель

15:43 13.10.2024
 
© commons.wikimedia.org / NaumenkophotographerГорно-лыжный курорт Буковель
Горно-лыжный курорт Буковель - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© commons.wikimedia.org / Naumenkophotographer
Читать в
Массовые проверки отдыхающих призывного возраста проходят на украинском курорте Буковель. Об этом сообщает издание Страна.ua.
Курорт в западном регионе давно стал излюбленным местом отдыха тех, кто подпадает под мобилизацию. При отсутствии оснований освобождения от неё, в зону СВО могут отправиться граждане мужского пола в возрасте до 60 лет.
Переименованные в ТЦК военкоматы проводят массовые проверки отдыхающих в Буковеле, отметило издание. Оно опубликовало видеозаписи облавы в одном из заведений с участием десятков силовиков.
Облавы на уклонистов прошли и в других регионах постсоветской республики. Военкомы отработали ночные клубы, рестораны и даже концертную площадку популярной группы, вокалист которой претендовал на пост президента, но потерпел фиаско и создал фракцию "Голос" в парламенте (ВРУ).
Ранее на эту тему: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году
Также на эту тему: "Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"
 
НовостиБуковель"Голос"Океан ЭльзыотдыхкурортыУкраинавоенкомвоенкоматмобилизацияСВО
 
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