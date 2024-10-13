https://ukraina.ru/20241013/1058061394.html
"Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"
"Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы" - 13.10.2024 Украина.ру
"Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"
Крайний, не не последний скандал на Украине - вокруг концерта "Океана Эльзы" в Киеве, где зрителей массово отправили "на мобилизацию".
2024-10-13T15:17
2024-10-13T15:17
2024-10-13T15:17
украина
киев
канада
святослав вакарчук
владимир зеленский
океан эльзы
вооруженные силы украины
рада
эксклюзив
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Украина в шоке! Почему?Так звучит одна из самых известных песен украинского "гуру" "Океан Эльзы": "Я не сдамся без бою!"И они действительно не сдаются! Они сдают в военкоматы других.Антисобытие выходных, о котором говорит вся Украина:"Океан Эльзы" помогает ловить украинцев для фронта.Несколько разных УкраинВ Киеве на концерте "ОЭ" произошло событие, которое шокировало жителей Украины, а особенно - жителей сытой украинской столицы.На выходе с концерта группы "Океан Эльзы", где заливался хриплым соловьём Слава Вакарчук, парней "повязало ТЦК".Кадры видео, когда люди в военной форме волокут в свои "бусики" представителей киевского среднего класса, потрясли пользователей соцсетей.Ведь они, то есть этот самый средний класс, особенно в столице, считали себя неприкасаемыми.Это где-то далеко, на востоке, идёт война. В окопах сидят, погибают, попадают в плен (если повезёт) "другие украинцы".Сформировалось уже стойкое расслоение общества. Существует несколько разных Украин.Маленькая прослойка "банкиров и миллиардеров", к которым нынче присоединились военкомы, работники ТЦК, волонтёры, врачи медкомиссий.Это у них просто дома находят по 5-6 миллионов долларов. "Под кроватью". Это они покупают виллы в Испании и отправляют своих детей жить за границу.Это "новые украинцы", которые "зацарювалы" на войне.Вторая - довольно большая прослойка "откупившихся". Это средний класс, жители больших городов. Все, кто сумел договориться и "порешать". Именно они заносят в кабинеты и отдают в бусиках деньги за откуп.Откуп (временный, только на момент конкретного отлова) начинается с 500 долларов.Есть те, кто просто прячется и не выходит из дома.И есть еще многие "другие Украины": уехавшие, уже мобилизованные, пенсионеры, дети, женщины, инвалиды (4 миллиона человек, огромная цифра, среди них есть и откупившиеся, конечно).Облава на средний классТак вот речь пойдёт о так называемых "откупившихся": средний класс, и почти все жители столицы - "неприкасаемые", которых не трогали ТЦК.Киев практически не знал облав. Кому нужны бунты в столице?Киевляне привыкли жить, наблюдая за войной практически в бинокль: ну что там на фронте? Перелистнём соцсети и пойдём жить свою спокойную сытую жизнь. Вечером - на концерт. Почему бы и нет?Это именно они яростно кричат "Слава Украине!" и требуют воевать "до границ 1991 года". Не они же должны идти в окопы!Так вот именно это сытое украинское паразитическое общество и стало жертвой облавы на концерте "ОЭ".Это первый шок."Неприкасаемые" поняли, что "котёл" где-то на восточном фронте или в Курской области - он очень близок, он совсем рядом с изнеженной тушкой "кыянына" в первом поколении.А второй шок - реакция Вакарчука, их кумира, на это совсем не рядовое событие.Почему не рядовое - об этом чуть позже.А пока: что сказал Вакарчук?Он же не просто не защитил своих зрителей. Он сказал:"У нас сегодня праздник"На вопрос, как он прокомментирует эти события, Славко сказал:"Нам сегодня 30 лет. Это праздник. Мы очень рады. Мы рады всем, кто нас поддерживает. Вот и всё, что я хочу сказать, это единственный мой комментарий. Точка."Это ужасно. Лучше бы Слава Вакарчук промолчал.Даже люди на выходе с концерта кричали "Ганьба!" (позор) полиции, которая крутила хлопцев. Хоть это и небезопасно в реалиях современной Украины. Там арестовывают за лайк в соцсетях, а не то что за неодобрение полиции.Но Слава промолчал. Не сказал ни слова!Мерзкая маленькая крыса.Праздник у него.Но чему удивляться? Весь жизненный путь приспособленца Вакарчука вёл его к подобному предательству.Вакарчук был не просто депутатом Рады, а членом соросовской фракции "Голос," в которую входили самые одиозные и беспринципные персонажи украинского политикума.Святослав - сын Ивана Вакарчука, министра образования, который беззастенчиво получал американские гранты, переписывал учебники истрии и начал, по сути, разрушение украинской науки.А зрители слушают его "Я не сдамся без бою" и думают, что лирический (и чрезмерно пафосный) герой Вакарчука - это и есть сам Слава Вакарчук. Который на самом деле всегда входил в "элиту" Украины.Билеты на последующие концерты Вакарчука в панике зрители продают в соцсетях уже за полцены, за треть цены.Но у Вакарчука впереди тур по Канаде, потом отдых в США.Ему глубоко наплевать на своих зрителей. Кроме того:Славик уже в окопе!Все, кто пишет: а почему Вакарчук не в окопе? - глубоко неправы. Славик в окопе!Просто сцена - это и есть его окоп. У каждой Украины - свой "окоп".Он даже подписал контракт с ВСУ и два с половиной года исправно получал деньги за военную службу."Мне дали в буквальном смысле задание ездить по Украине и вдохновлять людей", - сообщил мобилизованный.Странно, что он при этом "вдохновлял людей" за деньги и на киевских сценах.В этом году Вакарчук вроде бы покинул ряды ВСУ. Хватит, навоевался.Но если будет надо, то конечно, с оружием в руках пойдёт на поле битвы. Так постоянно говорит он сам.Вопрос только в том, кто и как определяет, когда наступит это "надо". Или может, "надо" уже наступило?И конечно, "фронтмен" "Океана Эльзы" до самой линии фронта ни разу не доезжал.Вдохновлял народ он во Львове и в Киеве. Где спокойно работают рестораны, концертные площадки, спортклубы, вип-сауны, барбершопы, кальянные, ночные клубы и вообще всё.Ну и конечно, в Канаде, США, в Европе вдохновляет, где находятся самые самые "незламные" "патриоты".Сняли бронь?Но в чём же причина, почему Зеленский (а это был именно он) отменил негласный договор, дававший столичной тусовке возможность спокойной праздной жизни во время войны.Ведь такой облавы никто не ожидал. И это было не только на концерте Вакарчука. Поступают сообщения из других мест Киева, из других городов Украины.ТЦК вели себя в эту субботу очень необычно: подъезжали к ночным клубам, элитным ресторанам. Раньше они в таких местах не охотились.Некоторые были к этому готовы. Как "Аргентина гриль" в Харькове - заведение в центре со специфической, провластной публикой. Там было непривычно тихо и пусто в эту субботу. Предупредили "своих"?Но в остальных местах у военкоматов был неплохой улов: новые мобилизованные с "Ролексами" на руках, которые визжали и вырывались из рук ТЦКашников. Душераздирающие звуки были.И всё таки их безжалостно во время облавы запихивали в автобусы.Им даже руки выкручивали! Кошмар. Киев такого не ожидал.Что же изменилось? А это - Месть ЗеленскогоРада, как известно, не проголосовала за мобилизацию парней от 18 до 25 лет. Зеленский в ответ потребовал проверить "забронированных" - бронь на Украине имеет 1,5 миллиона человек.Все приготовились откупаться в знакомом режиме.Но Зеленский произвёл и вот такую показательную акцию: продемонстрировал укро "элите", что с ними и их родственниками будет происходить, если не подчинятся "царьку".Что дальше?Почти всех "запакованных" скорее всего, выпустят. Обчистив их карманы, конечно.Это была демонстративная акция.Но общество "среднего класса" в шоке.И от того, как хрупок и ненадёжен оказался их сытый мирок.И от того, насколько равнодушно отреагировал на их отчаянный визг "сам Вакарчук".Привыкайте! Как будто говорят им миллиардер Зеленский и миллионер Вакарчук. Это скоро будет с вами на самом деле.Если не подчинитесь великому, нелегитимному, но от этого ещё более злобному "Зе".Это теперь вот так будет выглядеть "ваша Украина", идите теперь и вы до "границ 1991 года".Украинский журналист и блогер Мирослав Олешко написал сокрушённо:"Пока людей ловят как собак, в закрытом государстве Зеленского, на концерте отечественного певца, в Аргентине началось мировое турне 82 летнего Пола Маккартни. Посмотрите на этих свободных людей. Просто два разных мира."И чему он удивляется? Конечно, два разных мира.А на Украине думали, что они "уже в Европе".Подробнее о том, что в эти дни еще обсуждают на Украине - в статье Елены Мурзиной "Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, киев, канада, святослав вакарчук, владимир зеленский, океан эльзы, вооруженные силы украины, рада, эксклюзив
"Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"
Крайний, не не последний скандал на Украине - вокруг концерта "Океана Эльзы" в Киеве, где зрителей массово отправили "на мобилизацию".
Так звучит одна из самых известных песен украинского "гуру" "Океан Эльзы": "Я не сдамся без бою!"
И они действительно не сдаются! Они сдают в военкоматы других.
Антисобытие выходных, о котором говорит вся Украина:
"Океан Эльзы" помогает ловить украинцев для фронта.
В Киеве на концерте "ОЭ" произошло событие, которое шокировало жителей Украины, а особенно - жителей сытой украинской столицы.
На выходе с концерта группы "Океан Эльзы", где заливался хриплым соловьём Слава Вакарчук
, парней "повязало ТЦК".
Кадры видео, когда люди в военной форме волокут в свои "бусики" представителей киевского среднего класса, потрясли пользователей соцсетей.
Ведь они, то есть этот самый средний класс, особенно в столице, считали себя неприкасаемыми.
Это где-то далеко, на востоке, идёт война. В окопах сидят, погибают, попадают в плен (если повезёт) "другие украинцы".
Сформировалось уже стойкое расслоение общества. Существует несколько разных Украин.
Маленькая прослойка "банкиров и миллиардеров", к которым нынче присоединились военкомы, работники ТЦК, волонтёры, врачи медкомиссий.
Это у них просто дома находят по 5-6 миллионов долларов. "Под кроватью". Это они покупают виллы в Испании
и отправляют своих детей жить за границу.
Это "новые украинцы", которые "зацарювалы" на войне.
Вторая - довольно большая прослойка "откупившихся". Это средний класс, жители больших городов. Все, кто сумел договориться и "порешать". Именно они заносят в кабинеты и отдают в бусиках деньги за откуп.
Откуп (временный, только на момент конкретного отлова) начинается с 500 долларов.
Есть те, кто просто прячется и не выходит из дома.
И есть еще многие "другие Украины": уехавшие, уже мобилизованные, пенсионеры, дети, женщины, инвалиды (4 миллиона человек, огромная цифра, среди них есть и откупившиеся, конечно).
Так вот речь пойдёт о так называемых "откупившихся": средний класс, и почти все жители столицы - "неприкасаемые", которых не трогали ТЦК.
Киев практически не знал облав. Кому нужны бунты в столице?
Киевляне привыкли жить, наблюдая за войной практически в бинокль: ну что там на фронте? Перелистнём соцсети и пойдём жить свою спокойную сытую жизнь. Вечером - на концерт. Почему бы и нет?
Это именно они яростно кричат "Слава Украине!" и требуют воевать "до границ 1991 года". Не они же должны идти в окопы!
Так вот именно это сытое украинское паразитическое общество и стало жертвой облавы на концерте "ОЭ".
"Неприкасаемые" поняли, что "котёл" где-то на восточном фронте или в Курской области
- он очень близок, он совсем рядом с изнеженной тушкой "кыянына" в первом поколении.
А второй шок - реакция Вакарчука, их кумира, на это совсем не рядовое событие.
Почему не рядовое - об этом чуть позже.
А пока: что сказал Вакарчук?
Он же не просто не защитил своих зрителей. Он сказал:
На вопрос, как он прокомментирует эти события, Славко сказал:
"Нам сегодня 30 лет. Это праздник. Мы очень рады. Мы рады всем, кто нас поддерживает. Вот и всё, что я хочу сказать, это единственный мой комментарий. Точка."
Это ужасно. Лучше бы Слава Вакарчук промолчал.
Даже люди на выходе с концерта кричали "Ганьба!" (позор) полиции, которая крутила хлопцев. Хоть это и небезопасно в реалиях современной Украины. Там арестовывают за лайк в соцсетях, а не то что за неодобрение полиции.
Но Слава промолчал. Не сказал ни слова!
Но чему удивляться? Весь жизненный путь приспособленца Вакарчука вёл его к подобному предательству.
Вакарчук был не просто депутатом Рады
, а членом соросовской фракции "Голос,
" в которую входили самые одиозные и беспринципные персонажи украинского политикума.
Святослав - сын Ивана Вакарчука, министра образования, который беззастенчиво получал американские гранты, переписывал учебники истрии и начал, по сути, разрушение украинской науки.
А зрители слушают его "Я не сдамся без бою" и думают, что лирический (и чрезмерно пафосный) герой Вакарчука - это и есть сам Слава Вакарчук. Который на самом деле всегда входил в "элиту" Украины.
Билеты на последующие концерты Вакарчука в панике зрители продают в соцсетях уже за полцены, за треть цены.
Но у Вакарчука впереди тур по Канаде
, потом отдых в США
.
Ему глубоко наплевать на своих зрителей. Кроме того:
Все, кто пишет: а почему Вакарчук не в окопе? - глубоко неправы. Славик в окопе!
Просто сцена - это и есть его окоп. У каждой Украины - свой "окоп".
Он даже подписал контракт с ВСУ
и два с половиной года исправно получал деньги за военную службу.
"Мне дали в буквальном смысле задание ездить по Украине и вдохновлять людей", - сообщил мобилизованный.
Странно, что он при этом "вдохновлял людей" за деньги и на киевских сценах.
В этом году Вакарчук вроде бы покинул ряды ВСУ. Хватит, навоевался.
Но если будет надо, то конечно, с оружием в руках пойдёт на поле битвы. Так постоянно говорит он сам.
Вопрос только в том, кто и как определяет, когда наступит это "надо". Или может, "надо" уже наступило?
И конечно, "фронтмен" "Океана Эльзы" до самой линии фронта ни разу не доезжал.
Вдохновлял народ он во Львове
и в Киеве. Где спокойно работают рестораны, концертные площадки, спортклубы, вип-сауны, барбершопы, кальянные, ночные клубы и вообще всё.
Ну и конечно, в Канаде, США, в Европе
вдохновляет, где находятся самые самые "незламные" "патриоты".
Но в чём же причина, почему Зеленский
(а это был именно он) отменил негласный договор, дававший столичной тусовке возможность спокойной праздной жизни во время войны.
Ведь такой облавы никто не ожидал. И это было не только на концерте Вакарчука. Поступают сообщения из других мест Киева, из других городов Украины.
ТЦК вели себя в эту субботу очень необычно: подъезжали к ночным клубам, элитным ресторанам. Раньше они в таких местах не охотились.
Некоторые были к этому готовы. Как "Аргентина гриль" в Харькове
- заведение в центре со специфической, провластной публикой. Там было непривычно тихо и пусто в эту субботу. Предупредили "своих"?
Но в остальных местах у военкоматов был неплохой улов: новые мобилизованные с "Ролексами" на руках, которые визжали и вырывались из рук ТЦКашников. Душераздирающие звуки были.
И всё таки их безжалостно во время облавы запихивали в автобусы.
Им даже руки выкручивали! Кошмар. Киев такого не ожидал.
Что же изменилось? А это -
Рада, как известно, не проголосовала за мобилизацию парней от 18 до 25 лет. Зеленский в ответ потребовал проверить "забронированных" - бронь на Украине имеет 1,5 миллиона человек.
Все приготовились откупаться в знакомом режиме.
Но Зеленский произвёл и вот такую показательную акцию: продемонстрировал укро "элите", что с ними и их родственниками будет происходить, если не подчинятся "царьку".
Почти всех "запакованных" скорее всего, выпустят. Обчистив их карманы, конечно.
Это была демонстративная акция.
Но общество "среднего класса" в шоке.
И от того, как хрупок и ненадёжен оказался их сытый мирок.
И от того, насколько равнодушно отреагировал на их отчаянный визг "сам Вакарчук".
Привыкайте! Как будто говорят им миллиардер Зеленский и миллионер Вакарчук. Это скоро будет с вами на самом деле.
Если не подчинитесь великому, нелегитимному, но от этого ещё более злобному "Зе".
Это теперь вот так будет выглядеть "ваша Украина", идите теперь и вы до "границ 1991 года".
Украинский журналист и блогер Мирослав Олешко написал сокрушённо:
"Пока людей ловят как собак, в закрытом государстве Зеленского, на концерте отечественного певца, в Аргентине
началось мировое турне 82 летнего Пола Маккартни. Посмотрите на этих свободных людей. Просто два разных мира."
И чему он удивляется? Конечно, два разных мира.
А на Украине думали, что они "уже в Европе".