https://ukraina.ru/20241013/1058061394.html

"Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"

"Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы" - 13.10.2024 Украина.ру

"Я не сдамся без бою!" Позорище Славы Вакарчука, фронтмена группы "Океан Эльзы"

Крайний, не не последний скандал на Украине - вокруг концерта "Океана Эльзы" в Киеве, где зрителей массово отправили "на мобилизацию".

2024-10-13T15:17

2024-10-13T15:17

2024-10-13T15:17

украина

киев

канада

святослав вакарчук

владимир зеленский

океан эльзы

вооруженные силы украины

рада

эксклюзив

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Украина в шоке! Почему?Так звучит одна из самых известных песен украинского "гуру" "Океан Эльзы": "Я не сдамся без бою!"И они действительно не сдаются! Они сдают в военкоматы других.Антисобытие выходных, о котором говорит вся Украина:"Океан Эльзы" помогает ловить украинцев для фронта.Несколько разных УкраинВ Киеве на концерте "ОЭ" произошло событие, которое шокировало жителей Украины, а особенно - жителей сытой украинской столицы.На выходе с концерта группы "Океан Эльзы", где заливался хриплым соловьём Слава Вакарчук, парней "повязало ТЦК".Кадры видео, когда люди в военной форме волокут в свои "бусики" представителей киевского среднего класса, потрясли пользователей соцсетей.Ведь они, то есть этот самый средний класс, особенно в столице, считали себя неприкасаемыми.Это где-то далеко, на востоке, идёт война. В окопах сидят, погибают, попадают в плен (если повезёт) "другие украинцы".Сформировалось уже стойкое расслоение общества. Существует несколько разных Украин.Маленькая прослойка "банкиров и миллиардеров", к которым нынче присоединились военкомы, работники ТЦК, волонтёры, врачи медкомиссий.Это у них просто дома находят по 5-6 миллионов долларов. "Под кроватью". Это они покупают виллы в Испании и отправляют своих детей жить за границу.Это "новые украинцы", которые "зацарювалы" на войне.Вторая - довольно большая прослойка "откупившихся". Это средний класс, жители больших городов. Все, кто сумел договориться и "порешать". Именно они заносят в кабинеты и отдают в бусиках деньги за откуп.Откуп (временный, только на момент конкретного отлова) начинается с 500 долларов.Есть те, кто просто прячется и не выходит из дома.И есть еще многие "другие Украины": уехавшие, уже мобилизованные, пенсионеры, дети, женщины, инвалиды (4 миллиона человек, огромная цифра, среди них есть и откупившиеся, конечно).Облава на средний классТак вот речь пойдёт о так называемых "откупившихся": средний класс, и почти все жители столицы - "неприкасаемые", которых не трогали ТЦК.Киев практически не знал облав. Кому нужны бунты в столице?Киевляне привыкли жить, наблюдая за войной практически в бинокль: ну что там на фронте? Перелистнём соцсети и пойдём жить свою спокойную сытую жизнь. Вечером - на концерт. Почему бы и нет?Это именно они яростно кричат "Слава Украине!" и требуют воевать "до границ 1991 года". Не они же должны идти в окопы!Так вот именно это сытое украинское паразитическое общество и стало жертвой облавы на концерте "ОЭ".Это первый шок."Неприкасаемые" поняли, что "котёл" где-то на восточном фронте или в Курской области - он очень близок, он совсем рядом с изнеженной тушкой "кыянына" в первом поколении.А второй шок - реакция Вакарчука, их кумира, на это совсем не рядовое событие.Почему не рядовое - об этом чуть позже.А пока: что сказал Вакарчук?Он же не просто не защитил своих зрителей. Он сказал:"У нас сегодня праздник"На вопрос, как он прокомментирует эти события, Славко сказал:"Нам сегодня 30 лет. Это праздник. Мы очень рады. Мы рады всем, кто нас поддерживает. Вот и всё, что я хочу сказать, это единственный мой комментарий. Точка."Это ужасно. Лучше бы Слава Вакарчук промолчал.Даже люди на выходе с концерта кричали "Ганьба!" (позор) полиции, которая крутила хлопцев. Хоть это и небезопасно в реалиях современной Украины. Там арестовывают за лайк в соцсетях, а не то что за неодобрение полиции.Но Слава промолчал. Не сказал ни слова!Мерзкая маленькая крыса.Праздник у него.Но чему удивляться? Весь жизненный путь приспособленца Вакарчука вёл его к подобному предательству.Вакарчук был не просто депутатом Рады, а членом соросовской фракции "Голос," в которую входили самые одиозные и беспринципные персонажи украинского политикума.Святослав - сын Ивана Вакарчука, министра образования, который беззастенчиво получал американские гранты, переписывал учебники истрии и начал, по сути, разрушение украинской науки.А зрители слушают его "Я не сдамся без бою" и думают, что лирический (и чрезмерно пафосный) герой Вакарчука - это и есть сам Слава Вакарчук. Который на самом деле всегда входил в "элиту" Украины.Билеты на последующие концерты Вакарчука в панике зрители продают в соцсетях уже за полцены, за треть цены.Но у Вакарчука впереди тур по Канаде, потом отдых в США.Ему глубоко наплевать на своих зрителей. Кроме того:Славик уже в окопе!Все, кто пишет: а почему Вакарчук не в окопе? - глубоко неправы. Славик в окопе!Просто сцена - это и есть его окоп. У каждой Украины - свой "окоп".Он даже подписал контракт с ВСУ и два с половиной года исправно получал деньги за военную службу."Мне дали в буквальном смысле задание ездить по Украине и вдохновлять людей", - сообщил мобилизованный.Странно, что он при этом "вдохновлял людей" за деньги и на киевских сценах.В этом году Вакарчук вроде бы покинул ряды ВСУ. Хватит, навоевался.Но если будет надо, то конечно, с оружием в руках пойдёт на поле битвы. Так постоянно говорит он сам.Вопрос только в том, кто и как определяет, когда наступит это "надо". Или может, "надо" уже наступило?И конечно, "фронтмен" "Океана Эльзы" до самой линии фронта ни разу не доезжал.Вдохновлял народ он во Львове и в Киеве. Где спокойно работают рестораны, концертные площадки, спортклубы, вип-сауны, барбершопы, кальянные, ночные клубы и вообще всё.Ну и конечно, в Канаде, США, в Европе вдохновляет, где находятся самые самые "незламные" "патриоты".Сняли бронь?Но в чём же причина, почему Зеленский (а это был именно он) отменил негласный договор, дававший столичной тусовке возможность спокойной праздной жизни во время войны.Ведь такой облавы никто не ожидал. И это было не только на концерте Вакарчука. Поступают сообщения из других мест Киева, из других городов Украины.ТЦК вели себя в эту субботу очень необычно: подъезжали к ночным клубам, элитным ресторанам. Раньше они в таких местах не охотились.Некоторые были к этому готовы. Как "Аргентина гриль" в Харькове - заведение в центре со специфической, провластной публикой. Там было непривычно тихо и пусто в эту субботу. Предупредили "своих"?Но в остальных местах у военкоматов был неплохой улов: новые мобилизованные с "Ролексами" на руках, которые визжали и вырывались из рук ТЦКашников. Душераздирающие звуки были.И всё таки их безжалостно во время облавы запихивали в автобусы.Им даже руки выкручивали! Кошмар. Киев такого не ожидал.Что же изменилось? А это - Месть ЗеленскогоРада, как известно, не проголосовала за мобилизацию парней от 18 до 25 лет. Зеленский в ответ потребовал проверить "забронированных" - бронь на Украине имеет 1,5 миллиона человек.Все приготовились откупаться в знакомом режиме.Но Зеленский произвёл и вот такую показательную акцию: продемонстрировал укро "элите", что с ними и их родственниками будет происходить, если не подчинятся "царьку".Что дальше?Почти всех "запакованных" скорее всего, выпустят. Обчистив их карманы, конечно.Это была демонстративная акция.Но общество "среднего класса" в шоке.И от того, как хрупок и ненадёжен оказался их сытый мирок.И от того, насколько равнодушно отреагировал на их отчаянный визг "сам Вакарчук".Привыкайте! Как будто говорят им миллиардер Зеленский и миллионер Вакарчук. Это скоро будет с вами на самом деле.Если не подчинитесь великому, нелегитимному, но от этого ещё более злобному "Зе".Это теперь вот так будет выглядеть "ваша Украина", идите теперь и вы до "границ 1991 года".Украинский журналист и блогер Мирослав Олешко написал сокрушённо:"Пока людей ловят как собак, в закрытом государстве Зеленского, на концерте отечественного певца, в Аргентине началось мировое турне 82 летнего Пола Маккартни. Посмотрите на этих свободных людей. Просто два разных мира."И чему он удивляется? Конечно, два разных мира.А на Украине думали, что они "уже в Европе".Подробнее о том, что в эти дни еще обсуждают на Украине - в статье Елены Мурзиной "Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, киев, канада, святослав вакарчук, владимир зеленский, океан эльзы, вооруженные силы украины, рада, эксклюзив