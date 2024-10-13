Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих - 13.10.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих
Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих - 13.10.2024 Украина.ру
Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих
В ходе специальной военной операции по состоянию на 13 октября подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2024-10-13T14:05
2024-10-13T14:11
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В частности, российские войска нанесли поражение 14-й, 30-й, 44-й, 53-й мехбригадам ВСУ и 119-й бригаде теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. При этом были отражены две контратаки штурмовых групп 1-й бригады Нацгвардии Украины."Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Козак", 12 пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что ВСУ потеряли станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.Более полная картина дня в обзоре "Отца Майдана" обвинили в наркотрафике, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 октября
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Новости, Украина, Россия, Нацгвардия, СВО, ВСУ, потери ВСУ, ДНР, ЛДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Новые регионы, тероборона

Потери ВСУ в боях с российской группировкой "Запад" превысили полтысячи военнослужащих

14:05 13.10.2024 (обновлено: 14:11 13.10.2024)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В ходе специальной военной операции по состоянию на 13 октября подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В частности, российские войска нанесли поражение 14-й, 30-й, 44-й, 53-й мехбригадам ВСУ и 119-й бригаде теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. При этом были отражены две контратаки штурмовых групп 1-й бригады Нацгвардии Украины.
"Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину "Козак", 12 пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что ВСУ потеряли станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.
Более полная картина дня в обзоре "Отца Майдана" обвинили в наркотрафике, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 октября
 
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