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Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев

Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев - 13.10.2024 Украина.ру

Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев

Владимир Зеленский зря заявил в "плане победы" о приглашении Украины в НАТО. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-10-13T13:08

2024-10-13T13:08

2024-10-13T13:08

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"Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень "члены альянса" подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку", - констатировал Медведев.В сентябре новый "план победы" был представлен Владимиром Зеленским на встречах с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты от двух основных партий этой североамериканской страны. Затем план был представлен западноевропейским политикам во время октябрьского турне Зеленского.Текст нового "плана победы" Зеленского не опубликован ни на Украине, ни в западных странах. Зарубежные СМИ пересказывают отдельные пункты "плана Зеленского" со ссылкой на своих информаторов.Накануне: "В ответ на накачку режима террориста Зеленского": в Думе отреагировали на игру НАТО "ядерными мускулами"

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий медведев, джо байден, нато, пропаганда, геополитика, бывший ссср, сво