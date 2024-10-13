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Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев
Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев - 13.10.2024 Украина.ру
Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев
Владимир Зеленский зря заявил в "плане победы" о приглашении Украины в НАТО. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-10-13T13:08
2024-10-13T13:08
2024-10-13T13:08
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"Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень "члены альянса" подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку", - констатировал Медведев.В сентябре новый "план победы" был представлен Владимиром Зеленским на встречах с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты от двух основных партий этой североамериканской страны. Затем план был представлен западноевропейским политикам во время октябрьского турне Зеленского.Текст нового "плана победы" Зеленского не опубликован ни на Украине, ни в западных странах. Зарубежные СМИ пересказывают отдельные пункты "плана Зеленского" со ссылкой на своих информаторов.Накануне: "В ответ на накачку режима террориста Зеленского": в Думе отреагировали на игру НАТО "ядерными мускулами"
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Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев
Владимир Зеленский зря заявил в "плане победы" о приглашении Украины в НАТО. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень "члены альянса" подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку", - констатировал
Медведев.
В сентябре новый "план победы" был представлен Владимиром Зеленским на встречах с президентом США Джо Байденом
и кандидатами в президенты от двух основных партий этой североамериканской страны. Затем план был представлен западноевропейским политикам во время октябрьского турне Зеленского.
Текст нового "плана победы" Зеленского не опубликован ни на Украине, ни в западных странах. Зарубежные СМИ пересказывают отдельные пункты "плана Зеленского" со ссылкой на своих информаторов.