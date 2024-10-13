Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев - 13.10.2024 Украина.ру
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Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев
Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев - 13.10.2024 Украина.ру
Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев
Владимир Зеленский зря заявил в "плане победы" о приглашении Украины в НАТО. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-10-13T13:08
2024-10-13T13:08
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геополитика
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"Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень "члены альянса" подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку", - констатировал Медведев.В сентябре новый "план победы" был представлен Владимиром Зеленским на встречах с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты от двух основных партий этой североамериканской страны. Затем план был представлен западноевропейским политикам во время октябрьского турне Зеленского.Текст нового "плана победы" Зеленского не опубликован ни на Украине, ни в западных странах. Зарубежные СМИ пересказывают отдельные пункты "плана Зеленского" со ссылкой на своих информаторов.Накануне: "В ответ на накачку режима террориста Зеленского": в Думе отреагировали на игру НАТО "ядерными мускулами"
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий медведев, джо байден, нато, пропаганда, геополитика, бывший ссср, сво
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Джо Байден, НАТО, пропаганда, геополитика, бывший СССР, СВО

Украину извращённо изнасилуют и выбросят труп на помойку – Медведев

13:08 13.10.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Владимир Зеленский зря заявил в "плане победы" о приглашении Украины в НАТО. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Что будет дальше – нетрудно представить: молодые и не очень "члены альянса" подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку", - констатировал Медведев.
В сентябре новый "план победы" был представлен Владимиром Зеленским на встречах с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты от двух основных партий этой североамериканской страны. Затем план был представлен западноевропейским политикам во время октябрьского турне Зеленского.
Текст нового "плана победы" Зеленского не опубликован ни на Украине, ни в западных странах. Зарубежные СМИ пересказывают отдельные пункты "плана Зеленского" со ссылкой на своих информаторов.
Накануне: "В ответ на накачку режима террориста Зеленского": в Думе отреагировали на игру НАТО "ядерными мускулами"
 
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