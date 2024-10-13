https://ukraina.ru/20241013/1058060413.html

"Отца Майдана" обвинили в наркотрафике, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 октября

"Отца Майдана" обвинили в наркотрафике, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 октября - 13.10.2024 Украина.ру

"Отца Майдана" обвинили в наркотрафике, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 октября

Связанные с Офисом президента Украины телеграм-каналы обвинили Мустафу Найему в покровительстве наркоторговле. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-13T13:11

2024-10-13T13:11

2024-10-13T13:11

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мустафа найем

вячеслав гладков

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О медийной атаке на Найема рассказал медиаэксперт Анатолий Шарий. По его словам "интересную информацию выдали про-офисопрезидентские каналы". Речь идёт об одной из чайных компаний из Афганистана, которую подозревают в связях с наркоторговцами."В этой компании подразделение логистики возглавляет Feroz Khan, муж двоюродной сестры незабвенного экс-борца со всем плохим Мустафы Найема. С приходом в Агенство восстановления, Мустафа Наем якобы начал активно забирать у пограничной службы 19 пунктов пропуска. А смыслом этого было взять под контроль часть афганского трафика героина. Как миленько", - написал Шарий в своём телеграм-канале.Сам Найем в начале октября сообщал, что присоединился к британо-американскому проекту по борьбе с коррупцией."Я присоединился к команде Promoting Integrity in the Public Sector Activity (Pro-Integrity) в роли старшего советника по вопросам борьбы с коррупцией и восстановления инфраструктуры. Проект финансируется правительствами США и Великобритании и направлен на повышении способности государственных антикоррупционных органов, укрепление механизмов предотвращения коррупции в органах местного самоуправления и внедрение стандартов прозрачности и подотчётности в процессе восстановления инфраструктуры", - писал Найем в соцсетях 2 октября.За четыре месяца до этого он ушёл с должности главы Государственного агентства восстановления Украины, которое возглавлял почти полтора года — с момента создания агентства.При этом деятельность Найема на посту главы агентства вызывала ряд вопросов. Так, его обвиняли в строительстве неэффективных защитных сооружений вокруг энергообъектов, а также хищении средств на этих проектах.В отставку "отец Майдана" также уходил со скандалом. Он заявил, что его агентство с ноября прошлого года сталкивается с постоянным "противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий" в своей работе, а также обвинил премьер-министра страны Дениса Шмыгаля в том, что тот запретил ему поехать в командировку в Берлин на международную конференцию.При этом, как сообщило издание "Страна", в те даты, когда в Германии должна была пройти конференция, Найему предстояло отчитываться перед правительством. Именно поэтому ему и не одобрили командировку."На 12 июня было назначено совещание в правительстве по выполнению Агентством восстановления работ по обустройству инженерно-технической защиты второго уровня на объектах критической инфраструктуры и энергетики. Там должен был быть заслушан отчет агентства. Именно поэтому премьер-министр не согласовал командировку руководителя агентства", - указывал источник "Страны" в Кабмине Украины.По его мнению, Найем, написав заявление об уходе, хотел "избежать отчета по важным вопросам".Обстрелы и налётыУтром 13 октября Минобороны рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников на территорию России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолётного типа. По 6 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей и 1 – над территорией Брянской области", - указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ осуществили 7 обстрелов, на горловском направлении — 18 обстрелов, на дебальцевском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 70 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц и ранении 12 гражданских лиц, в т.ч. двух детей 2012 и 2015 годов рождения.Огнём ВСУ были повреждены 28 жилых домостроений и 4 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 45 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 29; Днепряны — 10; Райское — 3; Песчаное — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Заводовка, Старая Збурьевка, Новая Маячка, Саги, Горностаевка и Каиры. Отмечается, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке повреждён водопровод.Кроме того, как сообщили в администрации Великолепетихского округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли 14 ударов по территории округа."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка", — сообщили в администрации округа.Позднее, в 12:07, стало известно о ранении мирного жителя в Алёшках в результате обстрела жилого сектора ВСУ."Мужчина 1948 года рождения был госпитализирован в Алёшкинскую больницу с контузией головного мозга", — рассказали каналу "Таврия. Новости Херсонской области" в экстренных службах.Погибших в результате удара не было. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.Утром 13 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов по этому региону России со стороны Вооружённых сил Украины."В Белгородском районе по посёлкам Майский и Октябрьский, сёлам Головино, Журавлёвка, Красный Хутор и Щетиновка выпущены 72 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и 8 беспилотников, из которых три сбиты системой ПВО. К большому горю, после подомового обхода стало известно о погибшем мирном жителе в результате утренней атаки в селе Устинка. Ранен мирный житель. Пострадавший с осколочным ранением грудной клетки госпитализирован в областную клиническую больницу. Повреждён один автомобиль", - писал Гладков.В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса. Обошлось без пострадавших и повреждений.Над Валуйским муниципальным округом был сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений."В Волоконовском районе по сёлам Афоньевка и Новоивановка, а также хутору Старый выпущены 5 боеприпасов в ходе одного обстрела и два беспилотника, которые были сбиты системой ПВО. Без последствий", - писал губернатор.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Глотово, Дроновка, Козинка и Мокрая Орловка атакованы с помощью 21 боеприпаса в ходе трёх обстрелов и 5 БПЛА. Повреждены 3 надворные постройки, одна из которых сгорела.В Краснояружском районе по сёлам Колотиловка и Поповка выпущено 2 беспилотника, один из которых сбит системой ПВО. Без пострадавших и повреждений.Над Прохоровским районом нашей системой ПВО сбит беспилотник. Пострадавших и повреждений нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутору Марьино выпущены 15 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников, один из которых сбит. На территории частного домовладения разрушена летняя кухня. Повреждены 8 частных домов, газовая труба и 2 автомобиля", - указывалось в сводке.Позднее, в 11:14 Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены два бойца самообороны. Мужчины с баротравмами и различными осколочными ранениями самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали им всю необходимую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу. Информация о последствиях атаки уточняется", - писал Гладков.Губернатор Курской области Алексей Смирнов у себя в телеграм-канале с полуночи трижды предупреждал земляков об опасности ракетной атаки и единожды — об опасности атаки БПЛА. В самом регионе идут ожесточённые бои со вторгнувшимися подразделениями ВСУ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как украинские эксперты оценивают положение дел в стране — в статье Сергея Зуева "Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя".

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эксклюзив, хроники, мустафа найем, вячеслав гладков, анатолий шарий, россия, украина, вооруженные силы украины, офис президента, минобороны