https://ukraina.ru/20241013/1058054815.html

Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя

Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя - 13.10.2024 Украина.ру

Сколько русским идти до Киева. Украинские эксперты о ситуации на поле боя

На Украине уповают на чудо, думают, не пора ли ради спасения государственности начинать переговоры с Россией о мире, и размышляют, не придётся ли в будущем заменять украинцев африканцами.

2024-10-13T07:01

2024-10-13T07:01

2024-10-13T07:01

россия

украина

владимир зеленский

киев

игорь мосийчук

андрей золотарев

вооруженные силы украины

верховная рада

снбо

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46cb66a8d809fd63ea1ccb9f101daff6.jpg

Состояние дел на фронте удручающее для ВСУ, констатирует украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его словам, фактом остаётся то, что укрепления начинают строить уже на границе Днепропетровской и Донецкой областей, вообще вполне возможно, что к зиме Киевом будет утрачен практически весь Донбасс.Не добавляют оптимизма и отзывы военных, которые прямо говорят о том, что воевать некому, отметил эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он продолжил: "Негативные тенденции набирают динамику. Если весной у нас оптимисты рассуждали, сколько лет российской армии пришлось такими темпами ползти до Киева, лет 15 вот в таком темпе, то теперь… ну, 500 квадратных километров территории, потерянных менее чем за два месяца — по-моему, это более чем наглядный результат положения дел".Золотарёв добавил, что российская армия научилась воевать, тогда как у ВСУ проблемы не только с нехваткой мотивированной пехоты, о чём говорил, в частности, экс-советник ОП Алексей Арестович, но и с управлением.Что до нехватки пехоты, то есть и более жесткие оценки. Экс-замсекретаря СНБО, бывший командующий Сил специальных операций генерал Сергей Кривонос в эфире одного из ютуб-каналов заявил, что "пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск, потому что некому воевать, нечем воевать и негде воевать".По его словам, российская армия формирует штурмовые подразделения, которые, понимая, где слабые места, "пытаются, как талая вода, прорвать дамбу под названием украинская армия".В общем, "только чудо может спасти на данном этапе Украину", считает генерал.Относительно способов пополнения рядов ВСУ на Украине звучат разные предложения. Экс-нардеп Юрий Сиротюк ("Свобода") предлагает свой рецепт омоложения ВСУ."Каждые полгода длительности войны должна планово сокращаться верхняя мобилизационная планка. К примеру, с начала 2025 года в ряды Сил обороны можно было бы привлекать, начиная с 24 лет. Будет длиться война высокой интенсивности в 2025 году - с июля стоит призывать 23 летних. Тогда и юноши будут понимать свои перспективы и армия будет постепенно омолаживаться", - пишет Сиротюк, чьи слова приводит украинское издание "Страна".Призывы демобилизовать людей старше 50 и не призывать парней 18-25 лет "свободовец" называет "опасным и преступным популизмом". То есть, позиция национал-радикалов понятна - воевать "до последнего украинца".Но "до последнего" могут и не успеть. Экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук предлагает начать публичные переговоры с Россией, потому что, по его мнению, "тайные переговоры уже идут".Если этого сейчас не сделать, то к зиме может оказаться, что России никакие переговоры не будут нужны, поскольку Киев будет в шаге от капитуляции, поэтому - "нужно остановиться, если мы хотим сохранить государственность", заявил Мосийчук в эфире одного из ютуб-каналов.Политик добавил, что сам он является противником России, но для него "важнее сохранить жизнь нации, а не положить их (украинцев — Ред.) на поле боя, чтобы потом… действительно завезут африканцев, азиатов — и получится уже не украинская нация, а такое что-то..."."Очевидно, что с таким уровнем коррупции, как у нас в тылу, победить нельзя. Очевидно, что с такими дуроломами, картонно-паркетными генералами, как у нас, которые допустили Угледарскую трагедию, победить нельзя. Очевидно, что нам надо время...", - объяснил экс-нардеп своё стремление к публичным переговорам с РФ.Добавим, что Верховная рада на днях запретила мобилизацию молодых людей от 18 до 25 лет. Однако это ничего молодёжи не гарантирует, считает Мосийчук. По его словам, это сделано в рамках действующего закона о мобилизации, следовательно, в любой момент можно будет внести новые изменения и запрет этот отменить.Политолог и обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию "Украина.ру" пояснил, что речь идёт о конфликте внутри украинской элиты, часть которой ещё надеется, что может договориться с Россией, чтобы сохранить за собою хотя бы территорию Западной Украины.По мнению эксперта, для этого этой части элиты нужно заменить Зеленского, и мы видим сейчас попытку разорвать связку "Зеленский — генералы-нацисты" (в этой связке те, для кого продолжение войны является единственным шансом сохраниться). Подпишет Зеленский закон или вернёт в парламент — в любом случае оппозиция получит преимущество. Но Зеленский уже среагировал, поручив Кабмину отменить всё бронирование в стране, определить новые параметры. А под бронью на Украине полтора миллиона человек - "это столько же, сколько в стране молодежи от 18 до 25 лет, которых Рада отказалась мобилизовать".По словам Ищенко, это ответ Зеленского Раде — теперь "можно начать отправлять на фронт родственников и друзей депутатов, чтобы показать им, кто в доме хозяин".Кажется, на Западе всё больше тех, кто обеспокоен развитием событий в украинском конфликте, во всяком случае, в настоящее время не все там жаждут его обострения или затягивания. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан призвал изменить стратегию, чтобы "Украина не проиграла" и заявил, что "в любой войне должно быть место дипломатии, должны быть каналы коммуникации" (в данном случае с РФ — Ред.), иначе ситуация станет ещё хуже, "ещё больше людей погибнет". По словам Орбана, этот конфликт не разрешить на поле боя.Комментируя это заявление, опальный депутат Верховной Рады Артём Дмитрук выразил согласие с позицией венгерского премьера, но отметил, что "с Зеленским эта война никогда не закончится"."Зеленский установил в Украине диктатуру, проводит геноцид украинского народа! Людей в их собственной стране преследуют по политическим, языковым, религиозным признакам. Коррупция набрала максимальных оборотов. И с такой политикой победы Украине ждать не приходится!", - написал нардеп в своём телеграм-канале. По его словам, "победа – это остановка войны", и это возможно но - "только не при этой власти, не при этом президенте!".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё— в статье Владимира Скачко "Евровояж "королевы попрошаек". Зеленский просит максимум, чтобы получить минимум"

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, владимир зеленский, киев, игорь мосийчук, андрей золотарев, вооруженные силы украины, верховная рада, снбо, эксклюзив