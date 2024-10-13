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ПВО России уничтожила 13 украинских БПЛА самолетного типа

ПВО России уничтожила 13 украинских БПЛА самолетного типа - 13.10.2024 Украина.ру

ПВО России уничтожила 13 украинских БПЛА самолетного типа

В ночь на 13 октября дежурными средствами ПВО России уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ

2024-10-13T10:23

2024-10-13T10:23

2024-10-13T10:24

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"По шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей и один – над территорией Брянской области", - сказано в официальном сообщении.Таким образом в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации, сказано в официальном сообщении.Компоненты для производства БПЛА для атак на территорию России поставляют на Украину Британия, США и другие страны-члены военно-политического блока НАТО. При осуществлении таких атак гибнут и страдают мирные жители российских регионов.Ранее в новостях на эту тему: Следком России зафиксировал гибель и ранения жителей ДНР из-за атак ВСУ

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новости, россия, курская область, нато, вооруженные силы украины, всу, бпла, беспилотники, минобороны рф, пво, сво