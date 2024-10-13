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ПВО России уничтожила 13 украинских БПЛА самолетного типа
ПВО России уничтожила 13 украинских БПЛА самолетного типа - 13.10.2024 Украина.ру
ПВО России уничтожила 13 украинских БПЛА самолетного типа
В ночь на 13 октября дежурными средствами ПВО России уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ
2024-10-13T10:23
2024-10-13T10:23
2024-10-13T10:24
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"По шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей и один – над территорией Брянской области", - сказано в официальном сообщении.Таким образом в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации, сказано в официальном сообщении.Компоненты для производства БПЛА для атак на территорию России поставляют на Украину Британия, США и другие страны-члены военно-политического блока НАТО. При осуществлении таких атак гибнут и страдают мирные жители российских регионов.Ранее в новостях на эту тему: Следком России зафиксировал гибель и ранения жителей ДНР из-за атак ВСУ
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новости, россия, курская область, нато, вооруженные силы украины, всу, бпла, беспилотники, минобороны рф, пво, сво
Новости, Россия, Курская область, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, беспилотники, Минобороны РФ, ПВО, СВО
ПВО России уничтожила 13 украинских БПЛА самолетного типа
10:23 13.10.2024 (обновлено: 10:24 13.10.2024)
В ночь на 13 октября дежурными средствами ПВО России уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ
"По шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской и Курской областей и один – над территорией Брянской области", - сказано в официальном сообщении.
Таким образом в течение прошедшей ночи была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации, сказано в официальном сообщении.
Компоненты для производства БПЛА для атак на территорию России поставляют на Украину Британия
, США
и другие страны-члены военно-политического блока НАТО
. При осуществлении таких атак гибнут и страдают мирные жители российских регионов.