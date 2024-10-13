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Потери ВСУ на Курском направлении – более 300 военнослужащих и много техники

Потери ВСУ на Курском направлении – более 300 военнослужащих и много техники - 13.10.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении – более 300 военнослужащих и много техники

Украинские военные формирования несут большие потери в ходе попытки вторжения на территорию Российской Федерации в Курской области. Новые данные по состоянию на 13 октября опубликовало Минобороны РФ.

2024-10-13T14:38

2024-10-13T14:38

2024-10-13T14:38

россия

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Подразделения российской войсковой группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово.За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника, а также одна попытка прорваться через государственную границу. В результате потери ВСУ составили до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три танка, БМП Bradley, боевая бронемашина и четыре автомобиля.Ударами авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-ой бригады Нацгвардии, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Дарьино, Заолешинка, Ивашковский, Кругленькое, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Орловка, Новоивановка, Николаевка, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Также авиацией и ракетами нанесены удары по районам сосредоточения вооружённых формирований противника и его резервам в приграничной Сумской области.По данным российского министерства, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22600 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Как сообщалось ранее, в Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Более полная картина дня в обзоре "Отца Майдана" обвинили в наркотрафике, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 октябряТакже на эту тем интервью Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово

россия

курская область

сумская область

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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, нацгвардия, новости, сво, всу, потери всу, кто