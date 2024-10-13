https://ukraina.ru/20241013/1058063981.html

Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы

Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы - 13.10.2024 Украина.ру

Облавы на уклонистов: во Львове военкомов выгнали со свадьбы

Во Львове военкомов выгнали со свадьбы с криками "Позор!", а в Одессе же военкомы забили мужчину до того, что он скончался в конвульсиях. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka

2024-10-13T16:17

2024-10-13T16:17

2024-10-13T16:17

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Согласно публикации, по всей Украине с каждым днем ухудшается ситуация с отловом людей для пополнения ВСУ. Массовые облавы начали устраивать даже в западных регионах, в которых раньше военкомы ("ТЦКашники") не позволяли себе жёстких мер.Однако накануне во Львове "могилизаторы", как ещё называют проводящих насильственную мобилизацию военкомов, в балаклавах ворвались в ресторан. Там празднующих свадьбу начали подвергать специфическим процедурам, применяя физическую силу даже в отношении женщин. Однако, отметило издание, гости взяли их числом и выпроводили визитёров с криками "Ганьба!" ("Позор!")."В Одессе мужчине повезло меньше — он был забит до смерти. На жестких кадрах видно, как прохожие пытались его реанимировать, хотя горожанин уже бился в предсмертных конвульсиях. Позже украинские СМИ написали, что жертва могилизаторов скончалась в больнице. В основном рейды проходят в ресторанах, спортзалах, торговых центрах и других общественных местах", - напомнил телеграм-канал.Он также обратил внимание на облаву, устроенную на уклонистов в западноукраинском горнолыжном курорте Буковеле. Там толпа из нескольких десятков военкомов отлавливала людей прямо на парковке."Массовые облавы продолжаются со вчерашнего дня — украинские СМИ подчеркивают, что работники ТЦК явно получили новую разнарядку сверху — они стали ходить большими группами и действовать агрессивнее, хватая даже тех, у кого есть документы об отсрочке", - констатировал ТГ-канал.Ранее на эту тему: Украинские военкомы отлавливают уклонистов на курорте БуковельТакже в новостях: Зеленский запланировал мобилизовать 200 тысяч солдат до конца года и 600 тысяч – в 2025 году

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новости, львов, одесса, буковель, всу, мобилизация, украина, сво