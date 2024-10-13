https://ukraina.ru/20241013/1058059976.html

Армия России освободила Михайловку в ДНР

Армия России освободила Михайловку в ДНР - 13.10.2024 Украина.ру

Армия России освободила Михайловку в ДНР

Очередной населённый пункт освобождён российской армией в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 13 октября сообщает Минобороны РФ

2024-10-13T12:18

2024-10-13T12:18

2024-10-13T12:18

новости

россия

днр

украина

всу

потери всу

сво

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/09/1057990779_0:617:1201:1292_1920x0_80_0_0_ed23f13785067042f72918b01125e21f.png.webp

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Российская группировка нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск (ДНР).За минувшие сутки отражено 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты.Также на эту тему интервью: Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово

россия

днр

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, украина, всу, потери всу, сво, новые регионы