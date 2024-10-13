Армия России освободила Михайловку в ДНР
Очередной населённый пункт освобождён российской армией в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 13 октября сообщает Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Российская группировка нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск (ДНР).
За минувшие сутки отражено 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США и "Kirpi" турецкого производства, пять автомобилей, четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", - констатировали в Минобороны России.
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