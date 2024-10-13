Армия России освободила Михайловку в ДНР - 13.10.2024 Украина.ру
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Армия России освободила Михайловку в ДНР
Армия России освободила Михайловку в ДНР - 13.10.2024 Украина.ру
Армия России освободила Михайловку в ДНР
Очередной населённый пункт освобождён российской армией в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 13 октября сообщает Минобороны РФ
2024-10-13T12:18
2024-10-13T12:18
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.Российская группировка нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск (ДНР).За минувшие сутки отражено 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты.Также на эту тему интервью: Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово
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новости, россия, днр, украина, всу, потери всу, сво, новые регионы
Новости, Россия, ДНР, Украина, ВСУ, потери ВСУ, СВО, Новые регионы

Армия России освободила Михайловку в ДНР

12:18 13.10.2024
 
© Украина.руКарта ДНР
Карта ДНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Украина.ру
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Очередной населённый пункт освобождён российской армией в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 13 октября сообщает Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении.
Российская группировка нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск (ДНР).
За минувшие сутки отражено 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины HMMWV производства США и "Kirpi" турецкого производства, пять автомобилей, четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку "Рапира", - констатировали в Минобороны России.
Также на эту тему интервью: Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово
 
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