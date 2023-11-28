Наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер - Путин - 28.11.2023 Украина.ру
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Наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер - Путин
Наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер - Путин - 28.11.2023 Украина.ру
Наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер - Путин
Россия не допустит раскола общества, заявил лидер страны на пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС)
2023-11-28T16:57
2023-11-28T16:57
новости
россия
владимир путин
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В своем выступлении глава государства Владимир Путин подчеркнул, что Россия отстаивает свое право на независимость.Глава государства поблагодарил членов ВРНС за вклад в укрепление государственности участие в оказании помощи соотечественникам.
https://ukraina.ru/20231128/1051429551.html
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новости, россия, владимир путин
Новости, Россия, Владимир Путин

Наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер - Путин

16:57 28.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия не допустит раскола общества, заявил лидер страны на пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС)
В своем выступлении глава государства Владимир Путин подчеркнул, что Россия отстаивает свое право на независимость.
"Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией", – заявил Путин.
Глава государства поблагодарил членов ВРНС за вклад в укрепление государственности участие в оказании помощи соотечественникам.
05:49
"У Путина самый удачный месяц с начала СВО". Запад не смог внести единственный вклад в успех ВСУУкраинские политики открытым текстом заявляют, что их страна целиком и полностью зависит от помощи Запада, и от того, как стабильно и, главное, в каких объёмах будет поступать эта самая помощь, от чего зависит ход развития вооружённого конфликта с Россией
 
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