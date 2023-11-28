Наша битва за суверенитет носит национально-освободительный характер - Путин
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Россия не допустит раскола общества, заявил лидер страны на пленарной сессии Всемирного русского народного собора (ВРНС)
В своем выступлении глава государства Владимир Путин подчеркнул, что Россия отстаивает свое право на независимость.
"Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией", – заявил Путин.
Глава государства поблагодарил членов ВРНС за вклад в укрепление государственности участие в оказании помощи соотечественникам.
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