Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг - 28.11.2023 Украина.ру
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Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг
Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг - 28.11.2023 Украина.ру
Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября перед началом заседания глав МИД стран Североатлантического блока в Брюсселе признал, что альянс в настоящее время сталкивается с "испытанием" в связи с необходимостью продолжать военную поддержку Украины
2023-11-28T14:51
2023-11-28T14:51
столтенберг
новости
нато
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"Наша обязанность - обеспечить поддержку Украины необходимым ей оружием &lt;…&gt; Сегодня испытание состоит в том, чтобы сохранить эту поддержку &lt;…&gt; Я уверен, что США продолжат оказывать поддержку, потому что это связано и с их безопасностью, а также это соответствует нашим прошлым договоренностям", - сказал генсек.Он не стал отвечать на вопрос журналистов о необходимости для Украины "рассмотреть новую стратегию для сохранения в качестве независимого государства" на фоне стремительно сокращающейся международной военной помощи.
https://ukraina.ru/20231128/1051492066.html
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столтенберг, новости, нато, поддержка, украина
Столтенберг, Новости, НАТО, поддержка, Украина

Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг

14:51 28.11.2023
 
© Фото : president.gov.uaстолтенберг
столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : president.gov.ua
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября перед началом заседания глав МИД стран Североатлантического блока в Брюсселе признал, что альянс в настоящее время сталкивается с "испытанием" в связи с необходимостью продолжать военную поддержку Украины
"Наша обязанность - обеспечить поддержку Украины необходимым ей оружием <…> Сегодня испытание состоит в том, чтобы сохранить эту поддержку <…> Я уверен, что США продолжат оказывать поддержку, потому что это связано и с их безопасностью, а также это соответствует нашим прошлым договоренностям", - сказал генсек.
Он не стал отвечать на вопрос журналистов о необходимости для Украины "рассмотреть новую стратегию для сохранения в качестве независимого государства" на фоне стремительно сокращающейся международной военной помощи.
Йенс Столтенберг
14:01
Столтенберг с осторожностью ответил на вопрос о перспективах ВСУГенсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе ответил на вопрос украинских журналистов, ожидает ли он успехов для ВСУ на фронте "в обозримой перспективе"
 
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