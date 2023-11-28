Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября перед началом заседания глав МИД стран Североатлантического блока в Брюсселе признал, что альянс в настоящее время сталкивается с "испытанием" в связи с необходимостью продолжать военную поддержку Украины
"Наша обязанность - обеспечить поддержку Украины необходимым ей оружием <…> Сегодня испытание состоит в том, чтобы сохранить эту поддержку <…> Я уверен, что США продолжат оказывать поддержку, потому что это связано и с их безопасностью, а также это соответствует нашим прошлым договоренностям", - сказал генсек.
Он не стал отвечать на вопрос журналистов о необходимости для Украины "рассмотреть новую стратегию для сохранения в качестве независимого государства" на фоне стремительно сокращающейся международной военной помощи.