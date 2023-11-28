https://ukraina.ru/20231128/1051506785.html

Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг

Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг - 28.11.2023 Украина.ру

Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября перед началом заседания глав МИД стран Североатлантического блока в Брюсселе признал, что альянс в настоящее время сталкивается с "испытанием" в связи с необходимостью продолжать военную поддержку Украины

2023-11-28T14:51

2023-11-28T14:51

2023-11-28T14:51

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"Наша обязанность - обеспечить поддержку Украины необходимым ей оружием <…> Сегодня испытание состоит в том, чтобы сохранить эту поддержку <…> Я уверен, что США продолжат оказывать поддержку, потому что это связано и с их безопасностью, а также это соответствует нашим прошлым договоренностям", - сказал генсек.Он не стал отвечать на вопрос журналистов о необходимости для Украины "рассмотреть новую стратегию для сохранения в качестве независимого государства" на фоне стремительно сокращающейся международной военной помощи.

https://ukraina.ru/20231128/1051492066.html

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столтенберг, новости, нато, поддержка, украина