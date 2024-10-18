https://ukraina.ru/20241018/1058160292.html

"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ

"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ - 18.10.2024 Украина.ру

"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ

На Украине обдумывают презентованный парламенту "план победы" Зеленского и высчитывают, сколько еще продержатся ВСУ до полного обвала фронта и схлопывания киевского режима

2024-10-18T08:49

2024-10-18T08:49

2024-10-18T09:24

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татьяна монтян

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снежана егорова

мобилизация

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Особого впечатления выступление Зеленского в Верховной раде не произвело. "В презентованном Зеленским "плане победы" содержатся в основном уже известные из СМИ пункты. За исключением размещения неких "стратегических неядерных сил" на Украине, а также призыва к Западу осваивать украинские полезные ископаемые", — пишет издание "Страна" в своем телеграм-канале.Живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян назвала "план победы" планом тотальной колонизации страны."А с какого перепугу, собственно, планы по добыче полезных ископаемых на территории Украины западными компаниями внезапно являются секретными? Единственное объяснение заключается в том, что условия использования украинских недр по этим соглашениям предлагаются настолько "зрадные", что открыто их публиковать как-то стыдно", — написала она в своем телеграм-канале.По её словам, "это никакой не "план победы" просто потому, что ни один из озвученных шагов не сможет заставить Россию пойти на какие-то уступки"."Это план перманентной войны против России с Украиной в роли главного поставщика пушечного мяса и окончательным превращением экономики страны в сырьевой придаток западных стран. Проще говоря, это план окончательной и тотальной колонизации Украины со всеми вытекающими", — сделала вывод Монтян.Итак, помимо прочего, природные богатства Украины предлагается отдать Западу в обмен за помощь в истреблении украинцев. Именно так. Вынужденная покинуть страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью журналисту Александру Шелесту* так определила цель зарубежных поездок Зеленского по Европе со своим "планом мира" — он ездит по всему миру выпрашивать продолжения войны, то есть он просит смерти для украинцев. Хотя и так, по ее словам, "Украина — это кладбище… это кладбище ещё живых мертвецов".Пока идет война, гарантий выжить нет ни у кого. Власть Украины в лице Зеленского и тех, кто стоит за ним, предоставили страну как поле битвы, битвы между русской цивилизацией и цивилизацией Запада (как это уже было в истории), а такое поле — как зона приливов и отливов, там то вода, то суша, — в такой зоне не живут и не строят будущее, считает Егорова.Очень многие украинцы уже поняли, что их просто истребляют, и они пытаются спастись, избегая всеми возможными способами мобилизации.Украинское общество, которое мы наблюдали в феврале-марте 2022 году и украинское общество сегодня кардинально отличаются, хотя это то же общество, это те же люди, отметил экс-министр соцполитики Украины (2016–2019) Андрей Рева в эфире одного из ютуб-каналов. По его словам, причина изменения общественных настроений — "в нашей власти".Можно дать самое современное оружие, но, если солдат не хочет воевать, оружие не поможет, сказал Рева, напомнив о плачевных результатах хорошо вооруженной американской армии в Афганистане. Что до украинской армии, то желание воевать пропало, поскольку возник вопрос - мы рискуем, мы воюем, а что вторая часть общества? А вторая часть переплывает Тису, обрисовал ситуацию экс-министр.По его словам, вместо того, чтобы показать личный пример ("мы на фронте, мы воюем, и наши дети воюют"), властью был дан приказ начать отлов людей на улицах. При этом Рева выразил сомнение в способности "зеленой" власти самостоятельно измениться, намекнув, что власть надо менять, тогда и общественные настроения изменятся.Украинский политолог Кость Бондаренко прокомментировал в эфире одного из ютуб-каналов заявление депутата Верховной Рады Александра Федиенко о том, что в стране 6 миллионов человек не обновили данные."А скажите, пожалуйста, у нас не задумывались, почему такая ситуация, почему на призыв государства народ не особо охотно откликается? Очевидно, есть какие-то проблемы с этим государством. Государство, я напомню, это вертикаль чиновников, в первую очередь, вертикаль государственных служащих. И соответственно, наверное, народ каким-то образом привык жить в условиях такого неписанного договора, при котором государство и народ живут в параллельной реальности", - сказал политолог.Он пояснил: "они привыкли жить так, что государство попросту не знает, как живёт народ". Народ не всегда платил налоги, чтобы максимально самоустраниться от государства, в это "государство, в свою очередь, погрязло в коррупции и жило фактически за счёт грабежа народа"."А когда грянула война, вдруг сказали — а давайте бегом нас защищать, защищать государство. Извините, но государство и страна — это абсолютно не тождественные вещи", - сказал Бондаренко.На Украине тем временем обеспокоены положением на фронтах. Общая ситуация складывается не в пользу Украины (киевского режима — Ред.), считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв."И какие-то частные наши (киевского режима — Ред.) неудачи под Курском, под Торецком, под Курахово, они все складывается в картину, по сути, военного поражения. Это ещё не не катастрофа, но ситуация крайне тревожная и чреватая действительно обвалом фронта", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.По мнению Золотарёва, выступление Зеленского перед депутатами Рады с презентацией "плана победы" — чистой воды пиар-акция.Но зачем такой пиар? Политтехнолог пояснил, что некоторые события (например, реанимация НАБУ некоторых старых "дел" и "подкопы" под некоторые фигуры, да и те же массовые облавы ТЦК с соответствующей информационной "подсветкой") могут говорить о том, что "предвыборные манёвры уже начались". Хотя сами выборы, будут ли они — это пока "в тумане войны".Впрочем, по словам Золотарёва, может случится и так, что скоро будет просто не до выборов, негде будет их проводить. Он пояснил: сейчас стоит вопрос, что делать дальше — продолжать войну?"Но продолжать войну так, как мы (киевский режим — Ред.) это делаем - это может привести к катастрофе" - сказал эксперт. Он добавил, что действительно есть риск, что "Украина схлопнется".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Ростислава Ищенко "Логика убийства Украины"

https://ukraina.ru/20241017/1058135669.html

https://ukraina.ru/20241016/1058102755.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, владимир зеленский, татьяна монтян, кость бондаренко, андрей золотарев, снежана егорова, мобилизация, всу, политика, эксперты