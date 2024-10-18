"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ - 18.10.2024 Украина.ру
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"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ
"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ - 18.10.2024 Украина.ру
"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ
На Украине обдумывают презентованный парламенту "план победы" Зеленского и высчитывают, сколько еще продержатся ВСУ до полного обвала фронта и схлопывания киевского режима
2024-10-18T08:49
2024-10-18T09:24
эксклюзив
сво
украина
владимир зеленский
татьяна монтян
кость бондаренко
андрей золотарев
снежана егорова
мобилизация
всу
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Особого впечатления выступление Зеленского в Верховной раде не произвело. "В презентованном Зеленским "плане победы" содержатся в основном уже известные из СМИ пункты. За исключением размещения неких "стратегических неядерных сил" на Украине, а также призыва к Западу осваивать украинские полезные ископаемые", — пишет издание "Страна" в своем телеграм-канале.Живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян назвала "план победы" планом тотальной колонизации страны."А с какого перепугу, собственно, планы по добыче полезных ископаемых на территории Украины западными компаниями внезапно являются секретными? Единственное объяснение заключается в том, что условия использования украинских недр по этим соглашениям предлагаются настолько "зрадные", что открыто их публиковать как-то стыдно", — написала она в своем телеграм-канале.По её словам, "это никакой не "план победы" просто потому, что ни один из озвученных шагов не сможет заставить Россию пойти на какие-то уступки"."Это план перманентной войны против России с Украиной в роли главного поставщика пушечного мяса и окончательным превращением экономики страны в сырьевой придаток западных стран. Проще говоря, это план окончательной и тотальной колонизации Украины со всеми вытекающими", — сделала вывод Монтян.Итак, помимо прочего, природные богатства Украины предлагается отдать Западу в обмен за помощь в истреблении украинцев. Именно так. Вынужденная покинуть страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью журналисту Александру Шелесту* так определила цель зарубежных поездок Зеленского по Европе со своим "планом мира" — он ездит по всему миру выпрашивать продолжения войны, то есть он просит смерти для украинцев. Хотя и так, по ее словам, "Украина — это кладбище… это кладбище ещё живых мертвецов".Пока идет война, гарантий выжить нет ни у кого. Власть Украины в лице Зеленского и тех, кто стоит за ним, предоставили страну как поле битвы, битвы между русской цивилизацией и цивилизацией Запада (как это уже было в истории), а такое поле — как зона приливов и отливов, там то вода, то суша, — в такой зоне не живут и не строят будущее, считает Егорова.Очень многие украинцы уже поняли, что их просто истребляют, и они пытаются спастись, избегая всеми возможными способами мобилизации.Украинское общество, которое мы наблюдали в феврале-марте 2022 году и украинское общество сегодня кардинально отличаются, хотя это то же общество, это те же люди, отметил экс-министр соцполитики Украины (2016–2019) Андрей Рева в эфире одного из ютуб-каналов. По его словам, причина изменения общественных настроений — "в нашей власти".Можно дать самое современное оружие, но, если солдат не хочет воевать, оружие не поможет, сказал Рева, напомнив о плачевных результатах хорошо вооруженной американской армии в Афганистане. Что до украинской армии, то желание воевать пропало, поскольку возник вопрос - мы рискуем, мы воюем, а что вторая часть общества? А вторая часть переплывает Тису, обрисовал ситуацию экс-министр.По его словам, вместо того, чтобы показать личный пример ("мы на фронте, мы воюем, и наши дети воюют"), властью был дан приказ начать отлов людей на улицах. При этом Рева выразил сомнение в способности "зеленой" власти самостоятельно измениться, намекнув, что власть надо менять, тогда и общественные настроения изменятся.Украинский политолог Кость Бондаренко прокомментировал в эфире одного из ютуб-каналов заявление депутата Верховной Рады Александра Федиенко о том, что в стране 6 миллионов человек не обновили данные."А скажите, пожалуйста, у нас не задумывались, почему такая ситуация, почему на призыв государства народ не особо охотно откликается? Очевидно, есть какие-то проблемы с этим государством. Государство, я напомню, это вертикаль чиновников, в первую очередь, вертикаль государственных служащих. И соответственно, наверное, народ каким-то образом привык жить в условиях такого неписанного договора, при котором государство и народ живут в параллельной реальности", - сказал политолог.Он пояснил: "они привыкли жить так, что государство попросту не знает, как живёт народ". Народ не всегда платил налоги, чтобы максимально самоустраниться от государства, в это "государство, в свою очередь, погрязло в коррупции и жило фактически за счёт грабежа народа"."А когда грянула война, вдруг сказали — а давайте бегом нас защищать, защищать государство. Извините, но государство и страна — это абсолютно не тождественные вещи", - сказал Бондаренко.На Украине тем временем обеспокоены положением на фронтах. Общая ситуация складывается не в пользу Украины (киевского режима — Ред.), считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв."И какие-то частные наши (киевского режима — Ред.) неудачи под Курском, под Торецком, под Курахово, они все складывается в картину, по сути, военного поражения. Это ещё не не катастрофа, но ситуация крайне тревожная и чреватая действительно обвалом фронта", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.По мнению Золотарёва, выступление Зеленского перед депутатами Рады с презентацией "плана победы" — чистой воды пиар-акция.Но зачем такой пиар? Политтехнолог пояснил, что некоторые события (например, реанимация НАБУ некоторых старых "дел" и "подкопы" под некоторые фигуры, да и те же массовые облавы ТЦК с соответствующей информационной "подсветкой") могут говорить о том, что "предвыборные манёвры уже начались". Хотя сами выборы, будут ли они — это пока "в тумане войны".Впрочем, по словам Золотарёва, может случится и так, что скоро будет просто не до выборов, негде будет их проводить. Он пояснил: сейчас стоит вопрос, что делать дальше — продолжать войну?"Но продолжать войну так, как мы (киевский режим — Ред.) это делаем - это может привести к катастрофе" - сказал эксперт. Он добавил, что действительно есть риск, что "Украина схлопнется".* Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Ростислава Ищенко "Логика убийства Украины"
https://ukraina.ru/20241017/1058135669.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, украина, владимир зеленский, татьяна монтян, кость бондаренко, андрей золотарев, снежана егорова, мобилизация, всу, политика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Украина, Владимир Зеленский, Татьяна Монтян, Кость Бондаренко, Андрей Золотарев, Снежана Егорова, мобилизация, ВСУ, политика, эксперты

"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ

08:49 18.10.2024 (обновлено: 09:24 18.10.2024)
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине обдумывают презентованный парламенту "план победы" Зеленского и высчитывают, сколько еще продержатся ВСУ до полного обвала фронта и схлопывания киевского режима
Особого впечатления выступление Зеленского в Верховной раде не произвело. "В презентованном Зеленским "плане победы" содержатся в основном уже известные из СМИ пункты. За исключением размещения неких "стратегических неядерных сил" на Украине, а также призыва к Западу осваивать украинские полезные ископаемые", — пишет издание "Страна" в своем телеграм-канале.
Живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян назвала "план победы" планом тотальной колонизации страны.
"А с какого перепугу, собственно, планы по добыче полезных ископаемых на территории Украины западными компаниями внезапно являются секретными? Единственное объяснение заключается в том, что условия использования украинских недр по этим соглашениям предлагаются настолько "зрадные", что открыто их публиковать как-то стыдно", — написала она в своем телеграм-канале.

По её словам, "это никакой не "план победы" просто потому, что ни один из озвученных шагов не сможет заставить Россию пойти на какие-то уступки".
"Это план перманентной войны против России с Украиной в роли главного поставщика пушечного мяса и окончательным превращением экономики страны в сырьевой придаток западных стран. Проще говоря, это план окончательной и тотальной колонизации Украины со всеми вытекающими", — сделала вывод Монтян.
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 05:45
"Украина пошла путём самоубийства". Если воевать до последнего русского, украинцы закончатся раньшеВ украинском экспертном сообществе внезапно заметили, что на войне гибнут люди и что это трагедия. И начали подозревать, что Запад ищет стратегию прекращения войны, поскольку с русскими ничего сделать не удалось
Итак, помимо прочего, природные богатства Украины предлагается отдать Западу в обмен за помощь в истреблении украинцев. Именно так. Вынужденная покинуть страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью журналисту Александру Шелесту* так определила цель зарубежных поездок Зеленского по Европе со своим "планом мира" — он ездит по всему миру выпрашивать продолжения войны, то есть он просит смерти для украинцев. Хотя и так, по ее словам, "Украина — это кладбище… это кладбище ещё живых мертвецов".
Пока идет война, гарантий выжить нет ни у кого. Власть Украины в лице Зеленского и тех, кто стоит за ним, предоставили страну как поле битвы, битвы между русской цивилизацией и цивилизацией Запада (как это уже было в истории), а такое поле — как зона приливов и отливов, там то вода, то суша, — в такой зоне не живут и не строят будущее, считает Егорова.
Очень многие украинцы уже поняли, что их просто истребляют, и они пытаются спастись, избегая всеми возможными способами мобилизации.
Украинское общество, которое мы наблюдали в феврале-марте 2022 году и украинское общество сегодня кардинально отличаются, хотя это то же общество, это те же люди, отметил экс-министр соцполитики Украины (2016–2019) Андрей Рева в эфире одного из ютуб-каналов. По его словам, причина изменения общественных настроений — "в нашей власти".
Можно дать самое современное оружие, но, если солдат не хочет воевать, оружие не поможет, сказал Рева, напомнив о плачевных результатах хорошо вооруженной американской армии в Афганистане. Что до украинской армии, то желание воевать пропало, поскольку возник вопрос - мы рискуем, мы воюем, а что вторая часть общества? А вторая часть переплывает Тису, обрисовал ситуацию экс-министр.
По его словам, вместо того, чтобы показать личный пример ("мы на фронте, мы воюем, и наши дети воюют"), властью был дан приказ начать отлов людей на улицах. При этом Рева выразил сомнение в способности "зеленой" власти самостоятельно измениться, намекнув, что власть надо менять, тогда и общественные настроения изменятся.
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 06:11
С кем на самом деле воюют "зелебобики"? Украинские эксперты наконец поняли, что их страну используютВ украинском экспертном сообществе задумались над вопросом, с кем на самом деле ведёт войну "зелёная" власть, думают и над тем, по какой причине усиливает отлов людей ТЦК и какой была бы Украина, если бы западные партнеры потратили сотни миллиардов долларов не на войну, а на мирное развитие страны.
Украинский политолог Кость Бондаренко прокомментировал в эфире одного из ютуб-каналов заявление депутата Верховной Рады Александра Федиенко о том, что в стране 6 миллионов человек не обновили данные.
"А скажите, пожалуйста, у нас не задумывались, почему такая ситуация, почему на призыв государства народ не особо охотно откликается? Очевидно, есть какие-то проблемы с этим государством. Государство, я напомню, это вертикаль чиновников, в первую очередь, вертикаль государственных служащих. И соответственно, наверное, народ каким-то образом привык жить в условиях такого неписанного договора, при котором государство и народ живут в параллельной реальности", - сказал политолог.
Он пояснил: "они привыкли жить так, что государство попросту не знает, как живёт народ". Народ не всегда платил налоги, чтобы максимально самоустраниться от государства, в это "государство, в свою очередь, погрязло в коррупции и жило фактически за счёт грабежа народа".
"А когда грянула война, вдруг сказали — а давайте бегом нас защищать, защищать государство. Извините, но государство и страна — это абсолютно не тождественные вещи", - сказал Бондаренко.
На Украине тем временем обеспокоены положением на фронтах. Общая ситуация складывается не в пользу Украины (киевского режима — Ред.), считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.
"И какие-то частные наши (киевского режима — Ред.) неудачи под Курском, под Торецком, под Курахово, они все складывается в картину, по сути, военного поражения. Это ещё не не катастрофа, но ситуация крайне тревожная и чреватая действительно обвалом фронта", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
15 октября, 05:54
Почему Зеленский чрезвычайно опасен. Украинские эксперты о ситуации на Украине и в миреНа Украине задумались над тем, не напрасна ли была вся борьба за независимость, если эта хвалёная независимость теперь исчезла. И опасаются, что она может уже и не понадобиться — всё сгорит в огне Третьей мировой
По мнению Золотарёва, выступление Зеленского перед депутатами Рады с презентацией "плана победы" — чистой воды пиар-акция.
Но зачем такой пиар? Политтехнолог пояснил, что некоторые события (например, реанимация НАБУ некоторых старых "дел" и "подкопы" под некоторые фигуры, да и те же массовые облавы ТЦК с соответствующей информационной "подсветкой") могут говорить о том, что "предвыборные манёвры уже начались". Хотя сами выборы, будут ли они — это пока "в тумане войны".
Впрочем, по словам Золотарёва, может случится и так, что скоро будет просто не до выборов, негде будет их проводить. Он пояснил: сейчас стоит вопрос, что делать дальше — продолжать войну?
"Но продолжать войну так, как мы (киевский режим — Ред.) это делаем - это может привести к катастрофе" - сказал эксперт. Он добавил, что действительно есть риск, что "Украина схлопнется".
* Признан иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Ростислава Ищенко "Логика убийства Украины"
 
ЭксклюзивСВОУкраинаВладимир ЗеленскийТатьяна МонтянКость БондаренкоАндрей ЗолотаревСнежана ЕгоровамобилизацияВСУполитикаэксперты
 
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