https://ukraina.ru/20241018/1058181233.html
Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура
Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура - 18.10.2024 Украина.ру
Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура
Инженер Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинец Сергей Потынг пойдет под суд за участие в террористической организации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и попытку совершить теракт, сообщает Генпрокуратура России
2024-10-18T08:59
2024-10-18T08:59
2024-10-18T08:59
новости
россия
генпрокуратура
запорожская аэс
украина
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101810/15/1018101565_0:220:3001:1908_1920x0_80_0_0_8eac6982bdd7e6b48426bb43ab3dcc7e.jpg
Следователи выяснили, что в 2022 году инженер цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС вступил в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления разведки МО Украины.Он собрал информацию об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, маршрутах их движения и местах стоянки. Эти сведения он передал украинскому куратору.Весной 2023 года он получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов. Для этого он забрал в тайнике взрывчатку и заложил ее под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом.Однако правоохранители обнаружили и обезвредили взрывное устройство, а Потынга задержали.Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
украина
энергодар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101810/15/1018101565_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_69e961bfe4b97c1b2179dd3267d867b8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, генпрокуратура, запорожская аэс, украина, энергодар
Новости, Россия, генпрокуратура, Запорожская АЭС, Украина, Энергодар
Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура
Инженер Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинец Сергей Потынг пойдет под суд за участие в террористической организации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и попытку совершить теракт, сообщает Генпрокуратура России
Следователи выяснили, что в 2022 году инженер цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС вступил в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления разведки МО Украины.
Он собрал информацию об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, маршрутах их движения и местах стоянки. Эти сведения он передал украинскому куратору.
Весной 2023 года он получил задание ликвидировать в Энергодаре
сотрудника правоохранительных органов. Для этого он забрал в тайнике взрывчатку и заложил ее под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом.
Однако правоохранители обнаружили и обезвредили взрывное устройство, а Потынга задержали.
"Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - указали в Генпрокуратуре.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.