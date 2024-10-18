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Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура

Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура - 18.10.2024 Украина.ру

Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура

Инженер Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинец Сергей Потынг пойдет под суд за участие в террористической организации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и попытку совершить теракт, сообщает Генпрокуратура России

2024-10-18T08:59

2024-10-18T08:59

2024-10-18T08:59

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Следователи выяснили, что в 2022 году инженер цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС вступил в состав террористического сообщества, созданного сотрудниками Главного управления разведки МО Украины.Он собрал информацию об автомобилях, имеющих доступ на территорию ЗАЭС, маршрутах их движения и местах стоянки. Эти сведения он передал украинскому куратору.Весной 2023 года он получил задание ликвидировать в Энергодаре сотрудника правоохранительных органов. Для этого он забрал в тайнике взрывчатку и заложил ее под днище легкового автомобиля, используемого должностным лицом.Однако правоохранители обнаружили и обезвредили взрывное устройство, а Потынга задержали.Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, генпрокуратура, запорожская аэс, украина, энергодар