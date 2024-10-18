"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Ядерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен
"Это становится все более безумно и понятно: "план победы" Зеленского – это очень опасный план мировой войны. Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным, Германия не должна позволить себе быть втянутой еще сильнее в войну", - написала политик в своих соцсетях.
Дагделен также призвала прекратить поставки оружия Украине и приступить к мирному решению конфликта путем дипломатии.
В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
16 октября, 12:45Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года"
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.
16 октября, 12:56Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинцаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября в разговоре с журналистами отметил, что так называемый "мирный план" Владимира Зеленского по сути является стратегией США о войне с Россией до последнего украинца
Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно.
"Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.
Работают ли на самом деле на Украине над разработкой ядерного оружия, и сработает ли шантаж Зеленского? Подробность здесь: Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября.