https://ukraina.ru/20241018/1058182190.html

"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского

"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского - 18.10.2024 Украина.ру

"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского

Ядерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен

2024-10-18T09:28

2024-10-18T09:28

2024-10-18T09:28

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Дагделен также призвала прекратить поставки оружия Украине и приступить к мирному решению конфликта путем дипломатии.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно."Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.Работают ли на самом деле на Украине над разработкой ядерного оружия, и сработает ли шантаж Зеленского? Подробность здесь: Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября.

https://ukraina.ru/20241016/1058130349.html

https://ukraina.ru/20241016/1058130579.html

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новости, украина, германия, киев, владимир зеленский, нато, война, шантаж, ядерное оружие