"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского - 18.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241018/1058182190.html
"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского
"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского - 18.10.2024 Украина.ру
"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского
Ядерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен
2024-10-18T09:28
2024-10-18T09:28
новости
украина
германия
киев
владимир зеленский
нато
война
шантаж
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058034941_0:0:869:489_1920x0_80_0_0_718b95b907f8d824fda1adfd8e692b03.jpg.webp
Дагделен также призвала прекратить поставки оружия Украине и приступить к мирному решению конфликта путем дипломатии.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно."Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.Работают ли на самом деле на Украине над разработкой ядерного оружия, и сработает ли шантаж Зеленского? Подробность здесь: Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября.
https://ukraina.ru/20241016/1058130349.html
https://ukraina.ru/20241016/1058130579.html
украина
германия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058034941_0:0:869:653_1920x0_80_0_0_a25f25b297f5514119b3d109dae7847d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, киев, владимир зеленский, нато, война, шантаж, ядерное оружие
Новости, Украина, Германия, Киев, Владимир Зеленский, НАТО, война, шантаж, Ядерное оружие

"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского

09:28 18.10.2024
 
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
Читать в
Ядерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен
"Это становится все более безумно и понятно: "план победы" Зеленского – это очень опасный план мировой войны. Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным, Германия не должна позволить себе быть втянутой еще сильнее в войну", - написала политик в своих соцсетях.
Дагделен также призвала прекратить поставки оружия Украине и приступить к мирному решению конфликта путем дипломатии.
В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
16 октября, 12:45
Зеленский презентовал свой "план победы" в Раде: в него входят "тайные приложения"Владимир Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира". И тогда "можно будет завершить войну не позднее 2025 года"
Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
16 октября, 12:56
Песков сравнил "мирный план" Зеленского со стратегией США воевать до последнего украинцаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября в разговоре с журналистами отметил, что так называемый "мирный план" Владимира Зеленского по сути является стратегией США о войне с Россией до последнего украинца
Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно.
"Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.
Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.
Работают ли на самом деле на Украине над разработкой ядерного оружия, и сработает ли шантаж Зеленского? Подробность здесь: Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября.
 
НовостиУкраинаГерманияКиевВладимир ЗеленскийНАТОвойнашантажЯдерное оружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Оружие с Украины могло попасть к преступникам в Финляндии - полиция
12:10Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы
12:09ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области
12:08Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам
11:13Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха
10:52На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины
10:47Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок
10:32Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан
10:30Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС
10:00Добровольцы или солдаты НАТО? Ганчев рассказал о пленении наемников
09:41С "планом победы" Зеленского можно только проиграть — Орбан
09:28"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского
09:27Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину
09:20Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября
08:59Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура
08:58Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго
08:49"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ
08:35Санкции стимулировали Россию, ключевая ставка от ЦБ - напротив
08:24Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России
08:05Главное за ночь 18 октября
Лента новостейМолния