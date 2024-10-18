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Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха

Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха - 18.10.2024 Украина.ру

Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха

"Демократичная! Демократичная вы наша!" Такие слова, казалось, произносят хором два друга из коллектива БИ 2 (голосом артиста Мягкова из "Служебного романа", который хвалит строгую свою начальницу Людмилу Прокофьевну).

2024-10-18T11:13

2024-10-18T11:13

2024-10-18T12:05

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Шура и Лёва (Егор Бортник, иноагент) чуть не падали ниц перед демократичнейшей владычицей Молдавии, Майей Санду (пока не иноагент, и въезд в Россию не запрещён, а хотелось бы что-то подобное написать после этой фамилии).Артисты прибыли в Молдавию, чтобы выступить на Дне города Кишинёва. Праздник очень удачно "совпал" с выборами президента Молдавии. В которых, естественно, участвует Санду.На предвыборный концерт явились БИ 2 и Лайма Вайкуле. Встреча с Санду прошла в каком-то коридоре, видимо, после концерта.Артисты были одеты так, что кажется, даже у всегда отмороженной Санду вырвался сдержанный крик удивления.Это какие-то фрики? Или над их нарядами поработали ожившие модельеры Третьего рейха?Лайма была в костюме "эсэсовки из фантастических фильмов о будущем Третьего рейха", как метко написал один из комментаторов.А Шура и Лёва (иноагент) надели какие-то средневековые сюртуки, джинсы и кроссовки. Эстетика зловещего карнавала и в то же время - странная смесь несочетаемого. Вампиры в кроссовках.Они были похожи на работников цирка, которые сопровождают "эсэсовку Лайму".Хуго Босс сегодняЭто, кстати, не мелочи, как могло бы показаться. Образы в стиле "наци - шик" были очень популярны в мире моды совсем недавно. И это не случайность.Мир моды так же жёстко модерируется на глобальном уровне, как и мир поп или рок музыки, и другие якобы свободные "творческие миры".А как известно, образы действуют сильнее слов. Особенно на молодёжь. Так что не зря Вайкуле оделась "под эсэсовку". Она и признавалась, что её дядя служил у нацистов, и ничего плохого в этом она не видит.Как, интересно, нравится ли это зрителям в Молдавии?Кстати, фирмы, связанные с Третьим рейхом, процветают и сегодня.Это и "Сименс", и "Фольксваген", и "Нестле" (шоколадки для Рейха).А из модных фирм - "Хуго Босс".Да, Хуго Босс шил униформу для СА, СС и Гитлерюгенда. Сам собственно Хуго был членом НСДАП, имел личное фото с Гитлером и очень этим гордился. Всё руководство фирмы "сочувствовало нацистам".На его фабриках работали узники: украинки, полячки, узники из Прибалтики и других стран. Он, правда, не был модельером. Художниками, создававшими зловещую эстетику рейха, были другие люди.А после войны его судили, оштрафовали и запретили руководить своей же компанией. Ею стал руководить его зять (сам Хуго скончался в 1948-м году)."Фюрер творит историю, мы за ним следуем". Такой лозунг висел в цехах фирмы.Не зря Лайма приехала в "демократичную" Молдавию в этой униформе. Готовит граждан к настоящей жизни "в цехах ЕС".В ближайшие выходные в Молдавии будут выбирать не только президента. Будут выбирать "курс в ЕС" или не в ЕС. Как проголосуют граждане Молдавии?Лайма предлагает им образ из совсем недалёкого прошлого. Ведь ЕС почти полностью повторяет очертания Третьего рейха.Почему не пустили Киркорова?Как прошел концерт? Говорят, хорошо. Обычный предвыборный концерт.Но не всем так легко попасть на концерт в Молдавии, как "кормилице СССР" Лайме и БИ 2.Например, совсем недавно Майя Санду запретила въезд Филиппу Киркорову. А он ведь Народный артист Молдавии!Как же так?Спикер парламента страны сообщил, что Филипп "несёт в Молдавию русский мир". А этого допустить никак нельзя.Также не пустила демократичнейшая Санду в Молдавию Николая Баскова. А он ведь Мастер искусств Молдавии!Оба артиста поддержали оппозиционных политиков. Вот простой ответ о причинах странной неприязни Майи Санду к творчеству Баскова и Киркорова.Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов записали совместную песню на молдавском языке (теперь он называется румынский) под названием "Моё сердце - Молдавия".Да, никто не скрывает, что артисты симпатизируют Илану Шору, кандидату от оппозиции, который к выборам не допущен. И наверняка на концерте (если бы он состоялся) сказали бы пару добрых слов про своего друга.Кстати, Илан Шор женат на их коллеге - довольно популярной раньше певице Жасмин.Наверное, Санду не нравится, когда Киркоров агитирует за её оппонентов. Наверное, если бы Киркоров был за Санду, то его бы охотно позвали и заплатили бы столько же, сколько БИ 2, Вайкуле и всем остальнымь? вместе взятым.Всё происходящее понятно и легко объяснимо. Только что же демократичного в этой ситуации?А Шура и Лёва и примкнувшая к ним Лайма чуть ли не руки кинулись целовать "демократичнейшей", которая конечно же, "за свободу" Майе Санду.Подобострастные позы, льстивые речи.Санду в ответ назвала их "свободолюбивыми людьми".Гражданка Румынии, которая управляет Молдавией под руководством международных банков, имеет весьма специфическое представление о свободе. Но все согласно кивали, растягивали лица в натянутых улыбках и кланялись.Это было удивительное зрелище. Встреча "свободолюбивых" с "демократичнейшей".Артисты и политикаВидимо, этот ролик призван был стать предвыборным "бриллиантом" для Санду. Но не факт, что станет.Артистов часто привлекают к участию в предвыборных мероприятиях. Но не всегда успешно. И эта практика, в силу небольшой уже эффективности и непредсказуемости, может скоро уйти в прошлое.Последний самый интересный пример - супер популярная в США певица Тэйлор Свифт и её участие в предвыборной компании Камалы Харрис. Долго к этому готовились. Предвкушали, ждали. Ну когда же она скажет?Тэйлор сказала. И что же? Уменьшилась популярность Камалы Харрис (скорее всего, там было много других причин). Но парадоксально уменьшилась популярность самой Тэйлор Свифт.Так что сами артисты должны хорошо подумать, рисковать им или нет, прежде чем соглашаться на предвыборные компании политиков.Ну, БИ 2 и Лайме это не грозит. Популярность падает, зрители и слушатели их забывают. Выступать им негде.Разве ещё какой нибудь "демократичный диктатор" позовёт выступить. Но кто это будет? Прибалтика или Армения?Вот недавно Лайма размахнулась, заявила концерт на Тенерифе в Испании. Но концерт отменили, так как билетов было раскуплено гораздо меньше половины.БИ 2 были, как известно, арестованы весной этого года в Таиланде за подпольный концерт. И серьезных гастролей у них тоже теперь нет. "Мы банкроты", говорят с грустью бывшие миллионеры.Приходится "отрабатывать" предвыборную повестку Санду.Кстати, что отметили пользователи сети: все участники "случайной встречи в коридоре" говорили на чистом русском языке! И Санду, и Лайма.Как же так? Это же совсем не демократично?Говорили бы на английском, как Санду с Зеленским на официальной встрече.Ну а гражданам Молдавии вообще не надо теперь беспокоиться о будущем: с ними теперь сама "кормилица СССР"!Ведь Лайма Вайкуле, по её словам, "кормила весь Советский союз".Пусть берёт вторую кормилицу, Аллу Пугачёву, и приезжает в Молдавию.СССР "прокормили", и Молдавию "прокормят".О том, как живут и что делают остальные иноагенты-артисты, сбежавшие из России после начала СВО - в статье Елены Мурзиной "Тяжёлая жизнь иноагентов. Гайки закручиваются, Алла Пугачева спасает свои миллионы"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

молдавия, прибалтика, россия, филипп киркоров, лайма вайкуле, шура, ес, сс