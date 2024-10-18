Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго - 18.10.2024 Украина.ру
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Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго
Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго - 18.10.2024 Украина.ру
Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго
В среду 16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой "план победы". Среди прочих пунктов он предлагает Западу украинские стратегические ресурсы в обмен военную помощь и прямое вступление в войну.
2024-10-18T08:58
2024-10-18T08:59
эксклюзив
украина
россия
юлия тимошенко
дональд трамп
владимир зеленский
олигарх
запад
природные ресурсы
сво
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Упомянутые ресурсы (уран, титан, литий, графит) Зеленский постепенно отжимает у некоторых украинских олигархов, предлагая их западным компаниям в лучших традициях колониальной политики.Среди тех, чьи предприятия и шахты он намерен отдать, можно отметить олигарха Константина Жеваго, владельца ряда горно-обогатительных комбинатов компании Ferrexpo. Это один из крупнейших производителей железной руды в стране. Жеваго в свое время был спонсором Юлии Тимошенко. По списку ее политической силы он проходил в Раду, когда ему нужна была депутатская неприкосновенность, но в парламенте был рекордсменом по количеству прогулов.По данным рейтинга "Форбс", его состояние оценивают в $1,2 млрд. За прошедший год оно сократилось на $100млн.В период СВО он делал ряд громких заявлений против РФ и россиян, но это ему не помогло. Его основной медиа-ресурс – телеканал "Эспрессо", отличающийся жесткой украинской националистической и русофобской позицией.Сейчас Жеваго скрывается по одним данным в Дубаи, по другим – во Франции. На Украине он с 1990х постоянно ходил под уголовными делами о мошенничестве. Самым громким делом стало дело о банкротстве банка "Финансы и кредит". Пост финансового директора этого банка он занял еще в свои 19 лет, будучи тогда одним из самых молодых банкиров. В бизнесе Жеваго был известен как жесткий и суровый человек, которого ничто не останавливает перед увеличением прибыли.Группа "Финансы и кредит" контролировала как минимум 60 предприятий, разбросанных по всей стране, в том числе фармацевтические предприятия и банки, вагоностроительные заводы и молочные комбинаты.Банк был ликвидирован еще в 2015 году, но перед банкротством вывел миллионы долларов в виде необеспеченных кредитов, которые миллиардер выдавал своим же фирмам. Дело тянется уже почти 9 лет.В октябре текущего года Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование дела в отношении председателя правления банка и двух его заместителей, которых подозревают в растрате более 608 млн грн банковских средств. Самому Жеваго по этому делу пытаются пришить организацию преступного сообщества, но его французские адвокаты пока легко парируют, дескать, сам он был не в курсе, что творят его подчиненные.Ранее антикоррупционный суд заочно арестовал Жеваго по делу о взятке бывшему судье Верховного суда Всеволоду Князеву. В 2022 году полиция Франции задерживала Жеваго на горнолыжном курорте Куршавель по запросу Киева. Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим.В сентябре текущего года в суд был направлен обвинительный акт против семи должностных лиц и чиновников Полтавского горно-обогатительного комбината (Полтавский ГОК). Их обвиняют в хищении более 370 млн гривен. Это самый ценный актив в бизнес-империи Жеваго. В августе 2023 года судом первой инстанции был наложен арест на имущество ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат".В июле британская BBC со ссылкой на расследование СМИ-иноагента BellingCat сообщала, что три богатейших олигарха Украины пожертвовали вместе 8 миллионов долларов на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Новыми спонсорами кампании Трампа стали Игорь Коломойский, его давний бизнес-партнер Геннадий Боголюбов и промышленник Константин Жеваго. Хотя у вышеупомянутых олигархов есть повод не любить нынешнюю администрацию США, но расследование Bellingcat может быть лишь попыткой дискредитировать Трампа.На своем канале "Эспрессо" в апреле Жеваго заявлял из Франции, что коррумпированные чиновники Минобороны смотрят не на то, как лучше сделать для армии, а думают лишь о том, как побольше набить собственные карманы. В частности он недоволен был тем, что Минобороны якобы не рассчиталось за поставки продукции с заводом "АвтоКрАЗ", а это еще один из активов Жеваго, который власти пытаются у него отжать. Обвинял он Минобороны Украины и в том, что ракету “Нептун” перестали ставить на шасси КрАЗ, предпочитая более дорогую "Татру".Большую часть времени Жеваго проводит на элитных курортах в Монако, Куршавеле и Дубаи. Оттуда он пытается показать себя яростным противником России, пытается встроиться в коррупционные схемы обогащения на военных поставках. Власти ЕС его вряд ли выдадут Зеленскому, но вот собственность украинского олигарха, а также украинские недра и предприятия он уже, похоже, заложил западным партнерам.Подробнее - Олег Неменский о том, зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский* спонсирует Трампа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, россия, юлия тимошенко, дональд трамп, владимир зеленский, олигарх, запад, природные ресурсы, сво
Эксклюзив, Украина, Россия, Юлия Тимошенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, олигарх, Запад, природные ресурсы, СВО

Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго

08:58 18.10.2024 (обновлено: 08:59 18.10.2024)
 
Константин Живаго
Константин Живаго
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В среду 16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой "план победы". Среди прочих пунктов он предлагает Западу украинские стратегические ресурсы в обмен военную помощь и прямое вступление в войну.
Упомянутые ресурсы (уран, титан, литий, графит) Зеленский постепенно отжимает у некоторых украинских олигархов, предлагая их западным компаниям в лучших традициях колониальной политики.
Среди тех, чьи предприятия и шахты он намерен отдать, можно отметить олигарха Константина Жеваго, владельца ряда горно-обогатительных комбинатов компании Ferrexpo. Это один из крупнейших производителей железной руды в стране. Жеваго в свое время был спонсором Юлии Тимошенко. По списку ее политической силы он проходил в Раду, когда ему нужна была депутатская неприкосновенность, но в парламенте был рекордсменом по количеству прогулов.
По данным рейтинга "Форбс", его состояние оценивают в $1,2 млрд. За прошедший год оно сократилось на $100млн.
В период СВО он делал ряд громких заявлений против РФ и россиян, но это ему не помогло. Его основной медиа-ресурс – телеканал "Эспрессо", отличающийся жесткой украинской националистической и русофобской позицией.
Сейчас Жеваго скрывается по одним данным в Дубаи, по другим – во Франции. На Украине он с 1990х постоянно ходил под уголовными делами о мошенничестве. Самым громким делом стало дело о банкротстве банка "Финансы и кредит". Пост финансового директора этого банка он занял еще в свои 19 лет, будучи тогда одним из самых молодых банкиров. В бизнесе Жеваго был известен как жесткий и суровый человек, которого ничто не останавливает перед увеличением прибыли.
Коллаж Фирташ, Ахметов, Порошенко, Пинчук, Коломойский олигархи Украина
12 июля, 13:21
Жирный борщ и Украина. Какие блюда из олигархов этой страны приготовят повара ЗападаМВД России объявило в международный розыск президента ФК "Металлист", одного из крупнейших олигархов Украины Александра Ярославского.
Группа "Финансы и кредит" контролировала как минимум 60 предприятий, разбросанных по всей стране, в том числе фармацевтические предприятия и банки, вагоностроительные заводы и молочные комбинаты.
Банк был ликвидирован еще в 2015 году, но перед банкротством вывел миллионы долларов в виде необеспеченных кредитов, которые миллиардер выдавал своим же фирмам. Дело тянется уже почти 9 лет.
В октябре текущего года Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование дела в отношении председателя правления банка и двух его заместителей, которых подозревают в растрате более 608 млн грн банковских средств. Самому Жеваго по этому делу пытаются пришить организацию преступного сообщества, но его французские адвокаты пока легко парируют, дескать, сам он был не в курсе, что творят его подчиненные.
Ранее антикоррупционный суд заочно арестовал Жеваго по делу о взятке бывшему судье Верховного суда Всеволоду Князеву. В 2022 году полиция Франции задерживала Жеваго на горнолыжном курорте Куршавель по запросу Киева. Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим.
В сентябре текущего года в суд был направлен обвинительный акт против семи должностных лиц и чиновников Полтавского горно-обогатительного комбината (Полтавский ГОК). Их обвиняют в хищении более 370 млн гривен. Это самый ценный актив в бизнес-империи Жеваго. В августе 2023 года судом первой инстанции был наложен арест на имущество ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат".
В июле британская BBC со ссылкой на расследование СМИ-иноагента BellingCat сообщала, что три богатейших олигарха Украины пожертвовали вместе 8 миллионов долларов на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Новыми спонсорами кампании Трампа стали Игорь Коломойский, его давний бизнес-партнер Геннадий Боголюбов и промышленник Константин Жеваго. Хотя у вышеупомянутых олигархов есть повод не любить нынешнюю администрацию США, но расследование Bellingcat может быть лишь попыткой дискредитировать Трампа.
На своем канале "Эспрессо" в апреле Жеваго заявлял из Франции, что коррумпированные чиновники Минобороны смотрят не на то, как лучше сделать для армии, а думают лишь о том, как побольше набить собственные карманы. В частности он недоволен был тем, что Минобороны якобы не рассчиталось за поставки продукции с заводом "АвтоКрАЗ", а это еще один из активов Жеваго, который власти пытаются у него отжать. Обвинял он Минобороны Украины и в том, что ракету “Нептун” перестали ставить на шасси КрАЗ, предпочитая более дорогую "Татру".
Большую часть времени Жеваго проводит на элитных курортах в Монако, Куршавеле и Дубаи. Оттуда он пытается показать себя яростным противником России, пытается встроиться в коррупционные схемы обогащения на военных поставках. Власти ЕС его вряд ли выдадут Зеленскому, но вот собственность украинского олигарха, а также украинские недра и предприятия он уже, похоже, заложил западным партнерам.
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