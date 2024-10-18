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Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России
Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России - 18.10.2024 Украина.ру
Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, передает РИА Новости
2024-10-18T08:24
2024-10-18T08:24
2024-10-18T08:24
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"Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины. И если, точнее – когда, они увидят, что их освобождение становится реальностью, от сегодняшнего нацизма там не останется и следа", - заверил Константинов.Он также подчеркнул, что не верит в будущее Украины как государства.По его словам, идею жителям бывшей территории Украины может дать только Россия."И это идея нашего единства, единого для нас с ними цивилизационного пространства - Русского мира. Это, кстати, прекрасно осознают наши идеологические противники, потому и пытаются... идею Русского мира исказить, опошлить, превратить в этакое пугало", - объяснил Константинов.Подробнее об освобожденных территориях - в материале Построили школы, вузы, восстановили дороги: Путин рассказал о вкладе в новые регионы РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир константинов, украина, владимир путин
Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, передает РИА Новости
"Несмотря на тщательную идеологическую обработку и жестокое подавление инакомыслия, к России по-прежнему тяготеют многие регионы бывшей Украины. И если, точнее – когда, они увидят, что их освобождение становится реальностью, от сегодняшнего нацизма там не останется и следа", - заверил Константинов.
Он также подчеркнул, что не верит в будущее Украины как государства.
"У них нет позитивной национальной идеи, только негативная, что украинцы - не "москали". Ненависть к русским вырастить можно, а полноценную нацию - нельзя. Культивирование ненависти привело к тому, что дискредитировано само название Украина, а украинство воспринимается не иначе как болезнь", - сказал Константинов.
По его словам, идею жителям бывшей территории Украины может дать только Россия.
"И это идея нашего единства, единого для нас с ними цивилизационного пространства - Русского мира. Это, кстати, прекрасно осознают наши идеологические противники, потому и пытаются... идею Русского мира исказить, опошлить, превратить в этакое пугало", - объяснил Константинов.