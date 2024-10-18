Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок - 18.10.2024 Украина.ру
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Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок
Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок - 18.10.2024 Украина.ру
Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок
Министерство иностранных дел (МИД) Латвии внесло в список лиц нон грата дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко. Об этом сообщила глава ведомства Байба Браже в соцсети Х
2024-10-18T10:47
2024-10-18T10:47
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"Я приняла решение включить граждан РФ ​​Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок", - написала Байже.Причину ограничений в отношении дизайнера и юмориста она не уточнила.Ранее Латвия запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры. Так, летом Латвия закрыла въезд российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве.Подробнее о русофобии в Латвии - в материале Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян на сайте Украина.ру.
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новости, латвия, россия, мид, граждане
Новости, Латвия, Россия, МИД, граждане

Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок

10:47 18.10.2024
 
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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Министерство иностранных дел (МИД) Латвии внесло в список лиц нон грата дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко. Об этом сообщила глава ведомства Байба Браже в соцсети Х
"Я приняла решение включить граждан РФ ​​Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок", - написала Байже.
Причину ограничений в отношении дизайнера и юмориста она не уточнила.
Ранее Латвия запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры. Так, летом Латвия закрыла въезд российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве.
Подробнее о русофобии в Латвии - в материале Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян на сайте Украина.ру.
 
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