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Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок

Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок - 18.10.2024 Украина.ру

Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии внесло в список лиц нон грата дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко. Об этом сообщила глава ведомства Байба Браже в соцсети Х

2024-10-18T10:47

2024-10-18T10:47

2024-10-18T10:47

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"Я приняла решение включить граждан РФ ​​Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвии лиц и запретить им въезд в Латвию на неопределенный срок", - написала Байже.Причину ограничений в отношении дизайнера и юмориста она не уточнила.Ранее Латвия запретила въезд около 150 российским гражданам, в том числе известным деятелям культуры. Так, летом Латвия закрыла въезд российскому певцу грузинского происхождения Ираклию Пирцхалаве.Подробнее о русофобии в Латвии - в материале Захарова назвала русофобией требования Латвии к ВНЖ россиян на сайте Украина.ру.

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