https://ukraina.ru/20241018/1058181807.html

Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября

Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября - 18.10.2024 Украина.ру

Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября

Власти Украины отрицают работу над ядерным оружием, но украинские чиновники заявили, что оно может появиться у страны в течение недель

2024-10-18T09:20

2024-10-18T09:20

2024-10-18T09:20

эксклюзив

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владимир зеленский

россия

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На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает ядерное оружие."Мы никогда не говорили, что мы готовимся создать ядерное оружие... Мы не разрабатываем ядерное оружие", - отметил Зеленский.За несколько часов до этого издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника из сферы закупок вооружений сообщило, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие и использовать его против российской армии."У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", — заявил тот.Как уточнило издание, это заявление прозвучало несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент Bild.Кроме того, сам Зеленский за несколько часов до совместной пресс-конференции с Рютте на другом мероприятии рассказал, перед каким выбором поставил кандидата в президенты США Дональда Трампа."Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна – Украина. Кто сегодня воюет? Украина. В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие – и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов", - заявлял Зеленский.Информация о возможном появлении ядерного оружия у Украины кого-то насторожила, а кого-то — насмешила.Так, советник губернатора Курской области, военный эксперт Роман Алёхин в комментарии телеграм-каналу Mash заявил, что считает: у Украины уже есть ядерное оружие."Я считаю, что у Украины уже есть. Там вопрос нескольких недель, а я уверен, что у Украины уже есть ядерная бомба. Ну да, она "грязная бомба", она, наверное, не сравнится с нашим ядерным оружием, с нашими ядерными боеголовками мощными. Ну что такое грязная бомба в принципе? Это бомба, которая не даёт мощный ядерный взрыв, т. е. не запускает цепную, но приводит тоже к такому же заражению всего окружающего. Т.е. вот это и есть ядерная "грязная бомба". Ядерную бомбу мощную они за неделю не смогут. А "грязная бомба", я уверен, что она у них есть", - отметил он.Также канал цитировал физика-теоретика Бориса Марцинкевича."Физик-теоретик Борис Марцинкевич рассказал нам: Украина не могла и как минимум в ближайшие 15 лет не сможет создать классическое ядерное оружие. Его основа — обогащение урана в газовых центрифугах или в уран-графитовых реакторах. Но построить такие реакторы в неядерных государствах почти невозможно — технологии засекречены, и никто из лучших друзей им не продаст. Плюс это долгий процесс — с момента постройки комплекса до выпуска оружейного урана — минимум 15 лет. Поэтому единственное ядерное оружие, которое может быть у Киева, — это "грязная бомба", собранная из радиоактивных отходов с зоны Чернобыльской АЭС. Но и её применение опасно для Украины. Во-первых, потенциальный ответный удар настоящей ядеркой. Во-вторых, ветер — который уверенно сдует опасные частицы в сторону европейских соседей Киева", - отмечалось в публикации канала.Российский военкор, член СПЧ Александр Коц назвал заявление Зеленского о членстве Украины в НАТО как альтернативе ядерному оружию ядерным шантажом."Зеленский, выступая на саммите Евросоюза назвал наличие у Киева ядерного оружия единственной альтернативой НАТО. Таким образом, он намекнул, что Украина может возобновить свои ядерные разработки, если её откажутся принимать в альянс. Многие на Западе, наверное, утерли пот. Одно дело - воевать с русскими руками украинцев, совсем другое - заиметь у себя под боком ядерную страну с полоумным президентом. Просроченный хоть тушкой, хоть чучелом рвется в НАТО, не желая осознать, что ради него никто не станет начинать третью мировую. В Европе и США это находит всё меньше понимания", - писал Коц в своём телеграм-канале.Военный эксперт Илья Крамник указал на ряд нюансов, которые свидетельствуют о том, что Украине крайне сложно будет создать ядерное оружие."Предприятий ядерного оружейного комплекса на Украине нет, и никогда не было – эта отрасль целиком была развернута в РСФСР. Создать эти предприятия – вопрос не недель, а лет для промышленно развитой страны в нормальных условиях. Условия, когда значительная часть промышленности потеряна, а остальная постоянно под ударом, нормальными не являются", - отметил он.По его словам, "все заявления Киева на эту тему – попытка выбить из НАТО прямые обязательства защиты, потому что альтернатива для НАТО – признать поражение"."Не любит Зеленский соотечественников", - подытожил Крамник.Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал информацию о возможном создании ядерного оружия на Украине провокацией."Информация о возможном появлении ядерного оружия на Украине - это провокация, которую нельзя оставлять без ответа. Весь мир должен знать, что ядерное оружие в руках киевского режима – это серьезная угроза для всего международного сообщества, а не просто инструмент для шантажа России", - подчеркнул Шеремет.По его словам, украинские власти способны пойти на создание грязной ядерной бомбы и коллективный Запад обязан не допустить развязывания ядерного противостояния в мире."Запад вырастил монстра в лице режима Зеленского на Украине и будет полностью нести ответственность за возможное ядерное противостояние в мире", - подчеркнул Шеремет.Участник движения "Другая Украина", кандидат экономических наук Александр Дудчак со своей стороны уверен: заявление о том, что Киев в течение нескольких недель может произвести ядерное оружие и использовать его против РФ - прикрытие для поставок западного вооружения."Это все прикрытие для поставок готовой продукции стран Запада... Попытаться сделать вид, что Запад здесь не причем, что это все Украина, вот она сама ядерное оружие создала, сама ракеты сделала... На самом деле, это просто прикрытие, игра под чужим флагом. В данном случае это просто попытка при случае во всем обвинить Украину, а самим выйти чистыми из воды", - отметил Дудчак в комментарии РИА Новости.Примечательно, что 17 октября министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на заседании в НАТо заявил, что Украина может наносить удары вглубь российской территории с помощью переданных ей истребителей F-16 от Нидерландов."Мы поставили первую партию F-16. Сейчас она находится в воздушном пространстве Украины. И мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию", — отметил Брекелманс.По его словам, речь о том, чтобы использовать F-16 только на границе с Россией или в 100 км от границы."Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может потребоваться для перехвата ракет или для поражения, например, аэродромов в России, то есть для военных целей", — рассказал министр.При этом F-16 также является носителем ядерного оружия.О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации - в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Института стран СНГ Владимиром Евсеевым "Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью".

https://ukraina.ru/20241017/1058175208.html

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https://ukraina.ru/20241017/1058155511.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, россия, украина, нато, f-16, шеремет, нидерланды, рютте, ядерное оружие