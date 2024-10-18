https://ukraina.ru/20241018/1058176249.html

Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае

Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае - 18.10.2024 Украина.ру

Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае

Сейчас доходы от энергопоставок в Европу не критичны. Приходит время для расторжения оставшихся контрактов. Это будет политически правильно и экономически не больно. А Европа должна почувствовать боль. Мы мало что потеряем.

2024-10-18T07:52

2024-10-18T07:52

2024-10-18T07:52

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.- Алексей Николаевич, по свидетельству западных СМИ производство в энергоемких отраслях ЕС упало на 10-15%. При этом лидер немецкого автопрома "Фольксваген" впервые рассматривает возможность закрытия своих заводов в Германии. К чему приведет перенос производства из Европы в США?- Суть в следующем. Когда-то существовал так называемый золотой миллиард и четыре-пять миллиардов в бедных и развивающихся странах. Но сегодня либеральная экономика не способна прокормить золотой миллиард, поскольку страны третьего мира не хотят работать за копейки. Теперь глобальная экономика может прокормить только золотые 500 миллионов.Поэтому речь идет о том, что кого-то из этого миллиарда надо выкинуть. И американцы заняты тем, что выкидывают из этого золотого миллиарда европейцев, пользуясь тем, что у них есть инструменты политического управления Европой.Надо сказать, что "Фольксваген" закрывает два завода из 19 в Германии. То есть даже при пессимистическом развитии событий он останется в Европе, потому что контролируется государством.Что же касается деиндустриализации Европы, то этот процесс идет полным ходом, потому что он выгоден США. Сохранение Европы как союзника было выгодно США после Второй мировой войны для противостояния с СССР и Варшавским блоком.После 1945 года у американцев был план раздела Германии на княжества, как это было до объединения Германии в 1871 году, ее деиндустриализация и превращение в поле для коров. Теперь они могут к нему вернуться.С другой стороны, не в интересах США и разрушение Евросоюза. ЕС — это инструмент сдерживания Европы. И высасывание экономических ресурсов происходит за счет Евросоюза. Это инструмент управления, когда фон дер Ляйен указывает национальным правительства, что им делать. То есть ЕС будет жить, потому что это инструмент обескровливания Европы.Чтобы остановить этот процесс, нужна политическая воля, но в Европе таких сил нет, поэтому ее уже не спасти.- Все же в Европе существуют двойные стандарты по поводу закупок российских энергоносителей. Например, Чехию обвинили в том, что она израсходовала на закупку российского же энергетического сырья в пять раз больше средств, чем направила на помощь Украине - это 1,29 и 7 млрд евро соответственно.- Вопрос в том, заинтересована ли Россия в продолжении этого сотрудничества. Мы наладили перераспределение этих потоков в юго-восточную Азию. Нужно ли нам дальше играть в эти игры?Сейчас доходы от энергопоставок в Европу не критичны. Приходит время для расторжения оставшихся контрактов. Это будет политически правильно и экономически не больно. А Европа должна почувствовать боль. Мы мало что потеряем. "Газпром" будут поддерживать льготным налогообложением.- Приближается саммит БРИКС в Казани. Есть мнение, что это объединение - китайский проект, который призван соблюдать интересы прежде всего КНР. Так ли это?- Китай крупнейший в мире производитель экономической продукции. Если по дороге едет большой грузовик, то легковые автомобили должны подстраиваться к нему. Другое дело, что Китай при этом хрупкая страна. У них немало внутренних проблем и большая зависимость от экспорта.Россия зависит от энергетического экспорта, но это рынок биржевой, всегда можно найти тех, кто купит нефть, газ или золото.А европейцы и американцы контролируют Китай через свои рынки. А рынки автомобилей гораздо проще перерезать, чем рынки нефти и газа. И это фактор хрупкости. Поэтому Китай заинтересован в поддержке широких слоев членов БРИКС. Но и у всех участников процесса есть свои аргументы в этом процессе в связи с хрупкостью Китая.БРИКС — это международный проект, не китайцы его придумали. Это новая ООН. Отсюда нервная позиция американцев по отношению БРИКС, где они не будут иметь права голоса. А для нас это новая площадка, где мы сможем отстаивать свои интересы.Для Китая же большой риск это конфликт с Соединенными Штатами. США размещают свои ракеты на Филиппинах не для новогоднего салюта. Против Китая они собираются применить тот же вариант сдерживания, что и против России. Это санкции, поставки оружия. Напрямую они воевать не будут, а попытаются Китай удушить.Поэтому для Китая принципиально важны сухопутные коммуникации в Центральную Азию, морские коммуникации в Европу, а это Севморпуть, сухопутные коммуникации в порты на Балтике или на Черном море. То есть коммуникации, которые не смогут перерезать американцы.Кроме того, Китай закупает много продовольствия и есть риск, что это продовольствие ему не продадут. Таким образом очень важны варианты стратегического противодействия экономическому удушению. Поэтому, когда говорят о зависимости России от Китая, надо понимать, что это далеко не так. Китаю нужен тыл, на который он может опереться. Тыл — это Россия.- Большой резонанс в нашем обществе вызвало ваше заявление о способах решения демографической проблемы в России. Расскажите, пожалуйста, подробнее.- Я говорил о том, что надо найти 10 триллионов рублей для поддержки многодетных семей. И одним из вариантов поиска денег для поддержки является введение налога на бездетные семьи. То есть налог не ради налога, а ради сбора денег для решения демографической проблемы.После этой передачи меня атаковала украинская сетка, которой интересны любые темы, при помощи которых они могут разогнать народное недовольство в России, то есть у них главная задача это подорвать Россию изнутри. У себя в почте я обнаружил несколько писем на украинском языке, отправленные с адресов ua. Видимо, ребята, которые там на ботофермах работают, забывают иногда переключаться с русского на украинский и обратно. Есть мастера раскачивания общественного мнения внутри России, и я стал жертвой этой сети, к счастью, обошлось без последствий. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы выяснили, кто помог этой теме раскачаться.О взаимоотношениях Казахстана и БРИКС - в интервью Андрея Грозина: Казахстан сделал приятно Западу перед саммитом в Казани, но БРИКС не нужен троянский конь

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интервью, китай, европа, россия, алексей зубец, владимир зеленский, брикс, ес, оон