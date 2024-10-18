Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан - 18.10.2024 Украина.ру
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Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан
Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан - 18.10.2024 Украина.ру
Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан
Западные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины после информации о том, что Киев якобы за несколько недель может создать оружие такого типа. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова опубликовало британское издание Reuters
2024-10-18T10:32
2024-10-18T10:32
новости
украина
киев
запад
владимир зеленский
виктор орбан
нато
ядерный
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Он также раскритиковал "план победы" Владимира Зеленского, отметив, что на самом деле это план поражения. Орбан добавил, что на самом деле это план поражения, и пообещал, что Будапешт ее не поддержит.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен назвала поведение Зеленского ядерным шантажом и заявила, что это не должно остаться безнаказанным.Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно."Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.В другой публикации журналисты газеты заявили, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.Работают ли на самом деле на Украине над разработкой ядерного оружия, и сработает ли шантаж Зеленского? Подробность здесь: Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября.
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новости, украина, киев, запад, владимир зеленский, виктор орбан, нато, ядерный
Новости, Украина, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, НАТО, ядерный

Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан

10:32 18.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Западные спецслужбы пытаются узнать ядерный потенциал Украины после информации о том, что Киев якобы за несколько недель может создать оружие такого типа. Об этом 18 октября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова опубликовало британское издание Reuters
"Cпецслужбы работают над тем, чтобы выяснить, действительно ли у Украины есть стратегия создания ядерного оружия", - рассказал Орбан.
Он также раскритиковал "план победы" Владимира Зеленского, отметив, что на самом деле это план поражения. Орбан добавил, что на самом деле это план поражения, и пообещал, что Будапешт ее не поддержит.
В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В числе пунктов он назвал размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
Накануне немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.
Зеленский ранее заявлял, что Киев не собирается создавать ядерное оружие, однако во время визита на саммит Евросоюза сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия.
Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен назвала поведение Зеленского ядерным шантажом и заявила, что это не должно остаться безнаказанным.
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
09:28
"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж ЗеленскогоЯдерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен
Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно.
"Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.
В другой публикации журналисты газеты заявили, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.
Работают ли на самом деле на Украине над разработкой ядерного оружия, и сработает ли шантаж Зеленского? Подробность здесь: Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября.
 
НовостиУкраинаКиевЗападВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанНАТОядерный
 
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