Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС - 18.10.2024 Украина.ру
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Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС
Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС - 18.10.2024 Украина.ру
Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, говорится на сайте ведомства
2024-10-18T10:30
2024-10-18T10:30
новости
россия
си цзиньпин
китай
хуа чуньин
казань
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"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС", - сказала Хуа Чуньин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Подробнее о саммите - в материале Дениса Рудометова Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае на сайте Украина.ру.
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новости, россия, си цзиньпин, китай, хуа чуньин, казань
Новости, Россия, Си Цзиньпин, Китай, Хуа Чуньин, Казань

Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС

10:30 18.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию для участия в саммите БРИКС. Об этом 18 октября заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, говорится на сайте ведомства
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС", - сказала Хуа Чуньин.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Подробнее о саммите - в материале Дениса Рудометова Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСи ЦзиньпинКитайХуа ЧуньинКазань
 
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