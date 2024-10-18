https://ukraina.ru/20241018/1058181378.html

Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину

Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину - 18.10.2024 Украина.ру

Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину

Киев требует, чтобы Азербайджан и Словакия договорились с Россией о защите газотранспортной системы Украины, в то время как украинские войска продолжают удерживать газоизмерительную станцию "Суджа"

2024-10-18T09:27

2024-10-18T09:27

2024-10-18T12:34

дипломатия

украина

словакия

азербайджан

владимир зеленский

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В четверг, 17 октября, Владимир Зеленский рассказал, что в Брюсселе в рамках саммита ЕС впервые пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и "много всего" ему сказал. При этом Зеленский отметил, что детали разговора останутся "между ними".Судя по всему, одной из тем разговора был и транзит газа из Азербайджана в Словакию через территорию Украины, поскольку утром того же дня киевский портал "РБК Украина" сообщил, что Киев предложил Азербайджану, как экспортеру газа, и Словакии, как покупателю, схему с альтернативой поставкам российского газа в Европу через территорию Украины.Как известно, действие контракта на транзит российского газа через Украину, заключенного в 2019 году между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", истекает в конце 2024 года. В Киеве не раз исключали продление соглашения с "Газпромом", а в Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в этом.Итак, заменить российский газ предлагается азербайджанским, и сама идея не нова. В июне 2024 года американское агентство Bloomberg сообщало, что европейские компании в качестве одного из вариантов рассматривают покупку газа в Азербайджане с последующей прокачкой по российским и украинским трубопроводам, которые идут в Европу. Владимир Зеленский в начале июля 2024 года подтвердил, что Киев ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС. В его офисе тогда допускали, что страна может транспортировать в Европу топливо из других государств, например из Азербайджана и Казахстана, если будут "соответствующая логистика, запрос и контрактность".А 7 октября на встрече словацкого и украинского премьеров в Ужгороде Денис Шмыгаль заявил: "Украина готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением об Ассоциации с ЕС и договора с Энергетической Хартией". Ранее в "Нафтогазе Украины" уточняли, что согласно статье 272 Соглашения об Ассоциации с ЕС Украина обязана обеспечить транзит газа через свою территорию при поступлении соответствующих обращений европейских партнёров."Механизм транспортировки топлива предлагается сделать таким: предполагаемый покупатель, например Словакия, приобретает топливо на точке входа из Азербайджана в Россию или из России на Украину. Владелец газа сам договаривается о транспортировке газа через российскую территорию и закачивает его в украинские подземные хранилища, а затем может использовать по собственному выбору, в том числе продавать за границу. Украина в этой схеме выступает не транзитной страной, а реэкспортером", — сказано в публикации "РБК Украина". В чём будет состоять реэкспорт, не уточнено, ведь владельцем газа в предложенной схеме остаётся Словакия. Возможно, речь о создании специальной украинской фирмы-"прокладки".В предложении есть ключевое условие: Словакия и Азербайджан должны будут самостоятельно договориться с Россией о безопасности поставок, фактически обеспечив газотранспортной системе (ГТС) Украины защиту в условиях боевых действий. Но на данный момент именно Киев создаёт физическую угрозу транзиту: украинские войска третий месяц удерживают под контролем газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, через которую ныне в страны ЕС (Австрия, Венгрия, Словакия, Чехия) поставляется более 40 миллионов кубометров газа в сутки. При этом никаких обязательств по обеспечению безопасности поставок со своей стороны Украина брать не планирует.Собеседники "РБК Украина" отметили, что процесс обсуждения пока сложно назвать переговорами, но тему поднимают на двусторонних встречах. Пока ни Азербайджан, ни Словакия не дали окончательный ответ на эту идею."Сейчас Азербайджан экспортирует газ в восемь стран. Надеюсь, Словакия станет девятой", – говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае этого года во время визита Роберта Фицо в Баку. Однако источники киевского издания рассказали о снижении интереса Азербайджана к поставкам газа в Евросоюз через Украину, поскольку эту тему Баку не поднимает уже четыре месяца. "Я думаю, что снижение активности Баку практически до нуля связано с позицией России, которая так или иначе должна участвовать в этом процессе", – предположил собеседник "РБК Украина".В Словакии обнародованную в Киеве схему пока не комментировали. Однако накануне, 16 октября, Роберт Фицо на заседании комитета по европейским делам словацкого парламента заявил, что страна должна сохранить свой статус транзитёра газа с Востока. "Мы взимаем большую плату за транзит и получаем от этого большой доход. Наш долг как государства-члена ЕС – продолжать транзит, будь то газ или нефть", – сказал премьер Словакии.В тот же день в комментарии брюссельскому порталу Euraktiv Войтех Ференц, генеральный директор компании SPP, крупнейшего поставщика газа в Словакию, заявил, что в случае прекращения трубопроводных поставок через Украину газ для словацких потребителей подорожает, поскольку его придётся транспортировать по новым маршрутам из разных источников."Надежность поставок также имеет свою цену. Цена товара всегда определяется рынком и более или менее одинакова независимо от источника. Однако его обеспечение и доставка в Словакию в случае прекращения транспортировки газа через Украину повлечёт за собой дополнительные расходы, связанные с другими транзитными маршрутами, или затраты, связанные с хранением газа", – отметил Ференц.В свою очередь, президент Словацкого нефтегазового союза Растислав Нюкович в комментарии Euraktiv отметил, что Словакия находится в невыгодном положении как страна, не имеющая выхода к морю. "К нам не хватает транспортных маршрутов, построенных от терминалов для импорта сжиженного природного газа в европейских портах. Для Словакии газ с Востока экономически наиболее выгоден, потому что мы находимся в начале цепочки", – сказал он.По мнению Нюковича, самым простым решением проблемы с газом для Словакии было бы продление действующих контрактов и продолжение нынешней формы транзита, что, с учетом официальных заявлений из Киева и Брюсселя, маловероятно. Другая возможность – заключение соглашения с азербайджанской компанией SOCAR, которая заменила бы "Газпром" в качестве поставщика газа.Решением также могла бы стать замена "Нафтогаза Украины" в качестве посредника консорциумом мощных европейских компаний, заинтересованных в продолжении транзита. Также это мог бы быть крупный индивидуальный поставщик газа в ЕС, добавил Нюкович."История учит нас, что такие крупные сделки заключаются в последнюю минуту", – сказал он, имея в виду ситуацию конца 2019 года, когда "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали соглашение на католическое Рождество, а поставщик газа в Словакию заключил сделку с украинской компанией перед самым Новым годом в аэропорту Брюсселя. "Поэтому, если решение будет найдено, я думаю, мы хорошо встретим следующий Новый год", – отметил Растислав Нюкович.Как отмечает российский профильный портал Neftegaz.RU, поставки газа из Азербайджана в ЕС через Россию и Украину в принципе возможны, но есть как минимум две критические проблемы. Во-первых, Россия ранее выступала резко против использования своей ГТС для поставок в Европу газа других поставщиков. Во-вторых, Азербайджан сосредоточен на собственном маршруте поставок газа в Европу – Южном газовом коридоре (ЮГК), который включает Южно-Кавказский газопровод, магистральные газопроводы TANAP по территории Турции и ТАР, соединяющий Грецию, Албанию и юг Италии.Ресурсной базой ЮГК является вторая фаза месторождения Шах-Дениз, но в целом газовый баланс Азербайджана по добыче, внутреннему потреблению и экспорту складывается практически в ноль, и страна активно пользуется взаимными поставками газа с Россией. Теоретически поставки азербайджанского газа в Европу транзитом через Украину возможны за счет свопа (обмена) в небольшом объеме. Однако фактически эта схема может быть реализована лишь в виде перепродажи российского газа нероссийскому поставщику, с которым уже будет взаимодействовать европейский покупатель и Оператор ГТС Украины (ОГТСУ).Захочет ли Россия участвовать в такой схеме – неясно, поскольку европейское направление трубопроводных поставок газа в складывающихся условиях становится для Москвы второстепенным. Так, вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя в начале октября вопрос украинского транзита, сообщил, что мяч в этом вопросе на стороне партнёров-покупателей и Украины, которые должны решить вопросы, касающиеся юридического оформления поставок.С одной стороны, Россия не против переноса точки сдачи своего газа с западной границы Украины на восточную, что позволит европейским покупателям самим договариваться с ОГТСУ или бронировать транзитные мощности ГТС Украины на аукционах согласно европейскому законодательству, имплементированному в этой стране. Это означает, что оплата транзита газа ляжет на плечи его покупателей, и взять эту роль на себя может именно Словакия, активно участвующая в соответствующих переговорах с Украиной.С другой стороны, сигналов о готовности обсуждать привлечение каких-либо альтернативных поставщиков газа в ЕС через свою территорию Россия пока не давала. Таким образом, окончательное политическое решение будет принято на уровне Москвы и Баку. И если оно будет положительным, то оформление транзитных контрактов в треугольнике Баку-Братислава-Киев станет лишь техническим вопросом.О других событиях в сфере энергетики - в статье Олега Хавича "Хроника энергетической войны. Дизель в Европе, будущее российского СПГ, китайский уголь станет жидким"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

дипломатия, украина, словакия, азербайджан, владимир зеленский, роберт фицо, денис шмыгаль, ес, газпром, bloomberg, эксклюзив