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Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины

Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины - 18.10.2024 Украина.ру

Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины

Франция в ближайшие недели профинансирует восстановление критической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе

2024-10-18T07:51

2024-10-18T07:51

2024-10-18T07:51

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"Франция в двустороннем порядке в ближайшие недели профинансирует восстановление критической инфраструктуры Украины в преддверии зимы", - сказал Макрон.Власти обещают украинцам крайне тяжелую зиму. Резкое ухудшение связано с инфраструктурными проблемами в энергетике — в настоящий момент фиксируется ориентировочно в пять раз больше разрушений, чем зимой 2022–2023 года. Растут и затраты на ремонт: по приблизительным оценкам, для оперативного восстановления отрасли Украине необходимо 350–400 миллионов долларов.Однако средств на ремонт инфраструктуры у энергетического сектора нет. Частные компании не могут привлечь займы из-за высокой долговой нагрузки: местами она носит критический характер. В бюджете таких средств тоже нет, а партнеры страны предпочитают оказывать помощь не финансами, а оборудованием, опасаясь коррупции и хищений.Подробнее об уничтожении инфраструктуры - в материале Баранчик: Уничтожение инфраструктуры Украины в ходе СВО – это "сопутствующие потери" на сайте Украина.ру.

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новости, эммануэль макрон, украина, франция, брюссель, ес