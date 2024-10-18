Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины - 18.10.2024 Украина.ру
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Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины
Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины - 18.10.2024 Украина.ру
Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины
Франция в ближайшие недели профинансирует восстановление критической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
2024-10-18T07:51
2024-10-18T07:51
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"Франция в двустороннем порядке в ближайшие недели профинансирует восстановление критической инфраструктуры Украины в преддверии зимы", - сказал Макрон.Власти обещают украинцам крайне тяжелую зиму. Резкое ухудшение связано с инфраструктурными проблемами в энергетике — в настоящий момент фиксируется ориентировочно в пять раз больше разрушений, чем зимой 2022–2023 года. Растут и затраты на ремонт: по приблизительным оценкам, для оперативного восстановления отрасли Украине необходимо 350–400 миллионов долларов.Однако средств на ремонт инфраструктуры у энергетического сектора нет. Частные компании не могут привлечь займы из-за высокой долговой нагрузки: местами она носит критический характер. В бюджете таких средств тоже нет, а партнеры страны предпочитают оказывать помощь не финансами, а оборудованием, опасаясь коррупции и хищений.Подробнее об уничтожении инфраструктуры - в материале Баранчик: Уничтожение инфраструктуры Украины в ходе СВО – это "сопутствующие потери" на сайте Украина.ру.
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новости, эммануэль макрон, украина, франция, брюссель, ес
Новости, Эммануэль Макрон, Украина, Франция, Брюссель, ЕС

Макрон пообещал профинансировать восстановление критической инфраструктуры Украины

07:51 18.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Франция в ближайшие недели профинансирует восстановление критической инфраструктуры Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
"Франция в двустороннем порядке в ближайшие недели профинансирует восстановление критической инфраструктуры Украины в преддверии зимы", - сказал Макрон.
Власти обещают украинцам крайне тяжелую зиму. Резкое ухудшение связано с инфраструктурными проблемами в энергетике — в настоящий момент фиксируется ориентировочно в пять раз больше разрушений, чем зимой 2022–2023 года.
Растут и затраты на ремонт: по приблизительным оценкам, для оперативного восстановления отрасли Украине необходимо 350–400 миллионов долларов.
Однако средств на ремонт инфраструктуры у энергетического сектора нет. Частные компании не могут привлечь займы из-за высокой долговой нагрузки: местами она носит критический характер. В бюджете таких средств тоже нет, а партнеры страны предпочитают оказывать помощь не финансами, а оборудованием, опасаясь коррупции и хищений.
Подробнее об уничтожении инфраструктуры - в материале Баранчик: Уничтожение инфраструктуры Украины в ходе СВО – это "сопутствующие потери" на сайте Украина.ру.
 
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