С "планом победы" Зеленского можно только проиграть — Орбан - 18.10.2024 Украина.ру
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С "планом победы" Зеленского можно только проиграть — Орбан
С "планом победы" Зеленского можно только проиграть — Орбан - 18.10.2024 Украина.ру
С "планом победы" Зеленского можно только проиграть — Орбан
"План победы" Владимира Зеленского на самом деле является "планом поражения". Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
2024-10-18T09:41
2024-10-18T09:41
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"То, что до сих пор существовало как план, оказалось планом поражения. Теперь его хотят превратить в план победы. Я вчера сказал, что мы в этом не участвуем, это не наш план победы, и, на наш взгляд... с этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть", - сказал Орбан.В минувшую среду Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Подробнее о реакции на план - в материале "Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, виктор орбан, литва, мария захарова, нато
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Литва, Мария Захарова, НАТО

С "планом победы" Зеленского можно только проиграть — Орбан

09:41 18.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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"План победы" Владимира Зеленского на самом деле является "планом поражения". Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth
"То, что до сих пор существовало как план, оказалось планом поражения. Теперь его хотят превратить в план победы. Я вчера сказал, что мы в этом не участвуем, это не наш план победы, и, на наш взгляд... с этим планом победы нельзя победить, а можно только проиграть", - сказал Орбан.
В минувшую среду Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Подробнее о реакции на план - в материале "Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЛитваМария ЗахароваНАТО
 
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