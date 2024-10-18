Добровольцы или солдаты НАТО? Ганчев рассказал о пленении наемников
Среди пленных, захваченных российскими военными, были и иностранные наемники. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил агентству РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
"Мы получали информацию от военных о том, что среди военнопленных были, как принято говорить, именно иностранные наемники… подобная информация подтверждалась", - сказал он, уточнив, что компетентные органы установят были ли это наемники или представители регулярных войск НАТО.
"По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает", - сказал он.
Параллельно бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ отметили, что солдаты ВСУ предпочитают отступать или сдаваться в плен. А вот практически единственные, кто продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, - это иностранные наемники.
Вчера, 10:32Эти еще сопротивляются: российские военные назвали категорию самых непримиримых бойцов ВСУВСУ практически перестали оказывать сопротивление российским военным. Особенно это было заметно при взятии Угледара. Об этом рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ. Однако, оговорились они, есть исключения
Потери среди "диких гусей" за весь период СВО, по последним данным Минобороны РФ, составили свыше шести тысяч человек. Не так давно министр обороны Ирландии Михол Мартин призвал своих сограждан не отправляться на войну, так как исход этого мероприятия вполне очевиден.
Однако бывает, что судьба наемников складывается и по-другому. Пример такой истории здесь: Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество.