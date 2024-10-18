https://ukraina.ru/20241018/1058183226.html

Добровольцы или солдаты НАТО? Ганчев рассказал о пленении наемников

Добровольцы или солдаты НАТО? Ганчев рассказал о пленении наемников - 18.10.2024 Украина.ру

Добровольцы или солдаты НАТО? Ганчев рассказал о пленении наемников

Среди пленных, захваченных российскими военными, были и иностранные наемники. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил агентству РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:00

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россия

иностранные наемники

нато

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Накануне Ганчев сообщил о том, что на стороне ВСУ воюют уже не просто наемники, а действующие военнослужащие стран НАТО, включая представителей Франции, Германии, Польши и других стран альянса."По нашей информации, это уже не только наемники, потому что там достаточно много бойцов, которые имеют воинские звания, это по сути уже представители регулярных войск блока НАТО… Они по-прежнему присутствуют, информация об этом от местных жителей поступает", - сказал он.Параллельно бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Восток" ВС РФ отметили, что солдаты ВСУ предпочитают отступать или сдаваться в плен. А вот практически единственные, кто продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, - это иностранные наемники.Потери среди "диких гусей" за весь период СВО, по последним данным Минобороны РФ, составили свыше шести тысяч человек. Не так давно министр обороны Ирландии Михол Мартин призвал своих сограждан не отправляться на войну, так как исход этого мероприятия вполне очевиден.Однако бывает, что судьба наемников складывается и по-другому. Пример такой истории здесь: Американский пенсионер получил в РФ срок за наемничество.

https://ukraina.ru/20241017/1058156200.html

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новости, россия, иностранные наемники, нато