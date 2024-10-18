На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины - 18.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241018/1058185318.html
На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины
На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины - 18.10.2024 Украина.ру
На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины
Детский фестиваль "Сказки народов мира" в Екатеринбурге переименовали из-за Украины. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил телеграм-канал Mash
2024-10-18T10:52
2024-10-18T10:52
новости
украина
урал
екатеринбург
максим бужанский
владимир зеленский
верховная рада
фестиваль
сказки
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058183560_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_24037c664d90d4ba83df564340758302.jpg
Ученикам четвертого класса школы № 61 на жеребьевке в качестве темы для подготовки выступления досталась Украина. Родители сочли, что что готовить представление по мотивам украинских народных сказок будет неуместным во время проведения специальной военной операции.В Министерстве образования Украины поддержали полный запрет русского языка в школах, который ранее предложила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука Наталья Пипа.В ведомстве заявили, что "заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка", однако русского языка это не касается, потому что он "используется как оружие".В конце сентября Пипа зарегистрировала законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, в том числе на переменах.Коллега Пипы по парламенту Максим Бужанский подверг критике эту идею, отметив, что контролировать это не возможно, да и не нужно, если, конечно Украина - не одна большая тюрьма.Другие темы: В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм.
https://ukraina.ru/20241011/1058039707.html
украина
урал
екатеринбург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/12/1058183560_44:0:596:414_1920x0_80_0_0_1cb5cea14e8ceb6a630e2d3e814a1f53.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, урал, екатеринбург, максим бужанский, владимир зеленский, верховная рада, фестиваль, сказки, дети
Новости, Украина, Урал, Екатеринбург, Максим Бужанский, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Фестиваль, сказки, дети

На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины

10:52 18.10.2024
 
Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Читать в
Детский фестиваль "Сказки народов мира" в Екатеринбурге переименовали из-за Украины. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил телеграм-канал Mash
Ученикам четвертого класса школы № 61 на жеребьевке в качестве темы для подготовки выступления досталась Украина. Родители сочли, что что готовить представление по мотивам украинских народных сказок будет неуместным во время проведения специальной военной операции.
"Особо активные сначала потребовали убрать Украину из перечня стран по выбору, а потом и вовсе предположили: "такими темпами начнут предлагать петь украинский гимн". Директор 61-й школы в разговоре с Mash заявила, что обращалась в департамент образования за советом, как поступить, чтобы фестиваль не отменять. Итог - классу поручат показать сказку из русского фольклора, а фест переименовали из "Сказки народов мира" в "Русские сказки"", - говорится в комментарии Mash.
В Министерстве образования Украины поддержали полный запрет русского языка в школах, который ранее предложила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука Наталья Пипа.
В ведомстве заявили, что "заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка", однако русского языка это не касается, потому что он "используется как оружие".
В конце сентября Пипа зарегистрировала законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, в том числе на переменах.
Коллега Пипы по парламенту Максим Бужанский подверг критике эту идею, отметив, что контролировать это не возможно, да и не нужно, если, конечно Украина - не одна большая тюрьма.
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
11 октября, 17:03
Даже на перемене и шепотом: Минобр Украины одобрил запрет русского языка в школахМинистр образования Украины Оксен Лисовой поддержал полный запрет русского языка в школах, который ранее предложила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука Наталья Пипа
Другие темы: В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм.
 
НовостиУкраинаУралЕкатеринбургМаксим БужанскийВладимир ЗеленскийВерховная РадаФестивальсказкидети
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:27Оружие с Украины могло попасть к преступникам в Финляндии - полиция
12:10Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемы
12:09ФСБ задержала шпионку за передачу Киеву данных о ВС РФ в Херсонской области
12:08Новые подробности об убийстве Татарского: следователи раскрыли принцип работы взрывчатки по ее обломкам
11:13Лайма Вайкуле и Би-2. Последний концерт в Молдавии, вампиры в кроссовках и привидения из Третьего рейха
10:52На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины
10:47Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву на неопределенный срок
10:32Запад пытается оценить ядерный потенциал Украины, заявил Орбан
10:30Си Цзиньпин приедет в Россию для участия в саммите БРИКС
10:00Добровольцы или солдаты НАТО? Ганчев рассказал о пленении наемников
09:41С "планом победы" Зеленского можно только проиграть — Орбан
09:28"Это очень опасный план мировой войны": в Германии предложили ответить на ядерный шантаж Зеленского
09:27Киев выдвинул Баку и Братиславе ультиматум относительно транзита газа через Украину
09:20Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октября
08:59Инженера Запорожской АЭС осудят за попытку совершить теракт по заданию ГУР - генпрокуратура
08:58Пытается пристроиться к схемам в Минобороны и ставит на Трампа. Чем занимается олигарх Константин Жеваго
08:49"Украина — кладбище живых мертвецов". Украинские эксперты и политики о "плане победы" и положении ВСУ
08:35Санкции стимулировали Россию, ключевая ставка от ЦБ - напротив
08:24Константинов рассказал об украинских регионах, тяготеющих к России
08:05Главное за ночь 18 октября
Лента новостейМолния