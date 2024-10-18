https://ukraina.ru/20241018/1058185318.html

На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины

На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины - 18.10.2024 Украина.ру

На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины

Детский фестиваль "Сказки народов мира" в Екатеринбурге переименовали из-за Украины. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил телеграм-канал Mash

2024-10-18T10:52

2024-10-18T10:52

2024-10-18T10:52

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Ученикам четвертого класса школы № 61 на жеребьевке в качестве темы для подготовки выступления досталась Украина. Родители сочли, что что готовить представление по мотивам украинских народных сказок будет неуместным во время проведения специальной военной операции.В Министерстве образования Украины поддержали полный запрет русского языка в школах, который ранее предложила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука Наталья Пипа.В ведомстве заявили, что "заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка", однако русского языка это не касается, потому что он "используется как оружие".В конце сентября Пипа зарегистрировала законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, в том числе на переменах.Коллега Пипы по парламенту Максим Бужанский подверг критике эту идею, отметив, что контролировать это не возможно, да и не нужно, если, конечно Украина - не одна большая тюрьма.Другие темы: В Мали "приговорили" и "казнили" Зеленского за терроризм.

https://ukraina.ru/20241011/1058039707.html

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новости, украина, урал, екатеринбург, максим бужанский, владимир зеленский, верховная рада, фестиваль, сказки, дети