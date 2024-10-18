На Урале переименовали детский фестиваль сказок народов мира из-за Украины
Фото: Александр Уткин / РИА Новости
Детский фестиваль "Сказки народов мира" в Екатеринбурге переименовали из-за Украины. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил телеграм-канал Mash
Ученикам четвертого класса школы № 61 на жеребьевке в качестве темы для подготовки выступления досталась Украина. Родители сочли, что что готовить представление по мотивам украинских народных сказок будет неуместным во время проведения специальной военной операции.
"Особо активные сначала потребовали убрать Украину из перечня стран по выбору, а потом и вовсе предположили: "такими темпами начнут предлагать петь украинский гимн". Директор 61-й школы в разговоре с Mash заявила, что обращалась в департамент образования за советом, как поступить, чтобы фестиваль не отменять. Итог - классу поручат показать сказку из русского фольклора, а фест переименовали из "Сказки народов мира" в "Русские сказки"", - говорится в комментарии Mash.
В Министерстве образования Украины поддержали полный запрет русского языка в школах, который ранее предложила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Святослава Вакарчука Наталья Пипа.
В ведомстве заявили, что "заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка", однако русского языка это не касается, потому что он "используется как оружие".
В конце сентября Пипа зарегистрировала законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, в том числе на переменах.
Коллега Пипы по парламенту Максим Бужанский подверг критике эту идею, отметив, что контролировать это не возможно, да и не нужно, если, конечно Украина - не одна большая тюрьма.
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