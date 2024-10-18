Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей - 18.10.2024 Украина.ру
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Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей
Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей - 18.10.2024 Украина.ру
Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей
Военный эксперт и донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему после освобождения Донбасса российская армия останавливаться в своем продвижении вглубь Украины не будет
2024-10-18T08:02
2024-10-18T08:02
эксклюзив
сво
харьковская область
донецкая народная республика
курахово
олег царев
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
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ВСУ больше не в состоянии оборонять оккупированную ими часть ДНР. Ежедневно оттуда приходят нерадостные для них сообщения об освобождении российской армией того или иного населенного пункта.Так в четверг под российский контроль перешла Максимильяновка, населенный пункт, после которого практически сразу начинаются восточные окраины Курахово. Издание Украина.ру со ссылкой на военных экспертов уже писало, что как только российские подразделения, пройдя на север от Угледара, выйдут к южным окраинам этого города, начнется его штурм. Ему будет предшествовать снос ФАБами всех укрепов в самом Курахово. Освобождение последнего сделает более невозможным артиллерийские обстрелы Донецка.Также стало известно, что вечером в четверг российские штурмовые группы с помощью бронетехники начали успешное продвижение внутри Часов Яра в микрорайоне Октябрьский, а российские разведгруппы вошли в Вишневое к западу от Селидово. Если это село будет занято, то Селидово будет окружено. Есть продвижение и в Торецке.Возможно, скоро российская армия сможет перерезать единственную крупную дорогу, идущую от Изюма, по которой снабжается украинский гарнизон Краматорско-Славянской агломерации. Даже украинские военные эксперты полагают, что как только она будет перерезана, то это будет означать крах, в конечном итоге, украинской обороны. Украинское командование вынуждено будет выводить оттуда свои войска.Российский военный эксперт, публикующий свои экспертные заключения под именем Аслан Нахушев, прогнозирует, что в середине января 2025 года территория ДНР будет полностью освобождена.Если это произойдет, то встает вопрос: какие военные цели в таком случае после этого будут поставлены командованием российской армией на 2025 год?"Никто никакого перемирия заключать с Украиной не будет. Не будет и никакой остановки боевых действий по линии фронта. Не верьте этим сказкам. У российской армии все хорошо, а у украинской – все плохо. Так зачем тогда нам останавливаться? После падения Покровска мы входим в Днепропетровскую область. Там по трассе М-30 нет крупных населенных пунктов вплоть до Павлограда. Как только будет освобождена какая-то часть востока Днепропетровской области, никто не сомневается в том, что там будет создана наша военно-гражданская администрация. Не исключено, что ее возглавит местный уроженец Олег Царев, бывший украинский депутат и экс-спикер парламента Новороссии, но это только предположения. Я просто так сужу на основании назначений местных уроженцев Владимира Сальдо и Евгения Балицкого руководителями Херсонской и Запорожской областей", - считает Оцелот.По его словам, нет никакого сомнения в том, что российская армия продолжит освобождение Харьковской области. Во-первых, ее переход под контроль нужен для создания буфера безопасности для Белгородской области. Во-вторых, это моральная компенсация за потерю Харьковщины в сентябре 2022 и восстановление статус-кво. В-третьих, население Харьковской области в большинстве своем пророссийское.О том, чему научилась армия России во время СВО, — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным "ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО".
https://ukraina.ru/20241017/1058151624.html
https://ukraina.ru/20241009/1057993299.html
харьковская область
донецкая народная республика
курахово
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, харьковская область, донецкая народная республика, курахово, олег царев, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Курахово, Олег Царев, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей

08:02 18.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineукраинский артиллерист / Град / ВСУ
украинский артиллерист / Град / ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Военный эксперт и донецкий ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему после освобождения Донбасса российская армия останавливаться в своем продвижении вглубь Украины не будет
ВСУ больше не в состоянии оборонять оккупированную ими часть ДНР. Ежедневно оттуда приходят нерадостные для них сообщения об освобождении российской армией того или иного населенного пункта.
Так в четверг под российский контроль перешла Максимильяновка, населенный пункт, после которого практически сразу начинаются восточные окраины Курахово. Издание Украина.ру со ссылкой на военных экспертов уже писало, что как только российские подразделения, пройдя на север от Угледара, выйдут к южным окраинам этого города, начнется его штурм. Ему будет предшествовать снос ФАБами всех укрепов в самом Курахово. Освобождение последнего сделает более невозможным артиллерийские обстрелы Донецка.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 05:14
Топ-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВОДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал интернет-изданию Украина.ру, что изменилось в российской армии в течение последних двух лет
Также стало известно, что вечером в четверг российские штурмовые группы с помощью бронетехники начали успешное продвижение внутри Часов Яра в микрорайоне Октябрьский, а российские разведгруппы вошли в Вишневое к западу от Селидово. Если это село будет занято, то Селидово будет окружено. Есть продвижение и в Торецке.
Возможно, скоро российская армия сможет перерезать единственную крупную дорогу, идущую от Изюма, по которой снабжается украинский гарнизон Краматорско-Славянской агломерации. Даже украинские военные эксперты полагают, что как только она будет перерезана, то это будет означать крах, в конечном итоге, украинской обороны. Украинское командование вынуждено будет выводить оттуда свои войска.
Российский военный эксперт, публикующий свои экспертные заключения под именем Аслан Нахушев, прогнозирует, что в середине января 2025 года территория ДНР будет полностью освобождена.
Если это произойдет, то встает вопрос: какие военные цели в таком случае после этого будут поставлены командованием российской армией на 2025 год?
"Никто никакого перемирия заключать с Украиной не будет. Не будет и никакой остановки боевых действий по линии фронта. Не верьте этим сказкам. У российской армии все хорошо, а у украинской – все плохо. Так зачем тогда нам останавливаться? После падения Покровска мы входим в Днепропетровскую область. Там по трассе М-30 нет крупных населенных пунктов вплоть до Павлограда.
Как только будет освобождена какая-то часть востока Днепропетровской области, никто не сомневается в том, что там будет создана наша военно-гражданская администрация. Не исключено, что ее возглавит местный уроженец Олег Царев, бывший украинский депутат и экс-спикер парламента Новороссии, но это только предположения. Я просто так сужу на основании назначений местных уроженцев Владимира Сальдо и Евгения Балицкого руководителями Херсонской и Запорожской областей", - считает Оцелот.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
9 октября, 17:49
Запорожский фронт оживет и поддержит российское наступление в ДНР?Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин объяснил изданию Украина.ру, почему важно отодвинуть Запорожский фронт подальше на север от Азовского моря.
По его словам, нет никакого сомнения в том, что российская армия продолжит освобождение Харьковской области. Во-первых, ее переход под контроль нужен для создания буфера безопасности для Белгородской области. Во-вторых, это моральная компенсация за потерю Харьковщины в сентябре 2022 и восстановление статус-кво. В-третьих, население Харьковской области в большинстве своем пророссийское.
О том, чему научилась армия России во время СВО, — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром и ополченцем первой волны, старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным "ТОП-5 вещей, которым научилась российская армия в ходе СВО".
 
ЭксклюзивСВОХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаКураховоОлег ЦаревАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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