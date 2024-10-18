Накаты врага прекращаются: Алёхин рассказал, как ВС РФ "пристреляли" главную трассу ВСУ под Курском - 18.10.2024 Украина.ру
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Накаты врага прекращаются: Алёхин рассказал, как ВС РФ "пристреляли" главную трассу ВСУ под Курском
Накаты врага прекращаются: Алёхин рассказал, как ВС РФ "пристреляли" главную трассу ВСУ под Курском - 18.10.2024 Украина.ру
Накаты врага прекращаются: Алёхин рассказал, как ВС РФ "пристреляли" главную трассу ВСУ под Курском
Российские войска приступили к контрнаступательной операции по зачистке оккупированной территории Курской области. Вражеские резервы почти не поступают – они все разбиваются на той стороне. Накаты врага прекращаются. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2024-10-18T06:30
2024-10-18T06:30
новости
россия
курская область
курск
александр сырский
детали
сво
спецоперация
контрнаступление
резервы
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Если говорить об ударах по резервам противника и о том, насколько эффективно ВС РФ удалось пристрелять главный канал снабжения ВСУ – трассу "Сумы - Суджа - Курск", то сейчас мы наглядно видим этот результат, рассказал волонтер.Кстати, на днях главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на территории Курской области они задействовали 50-тысячную группировку. Можно представить, какая это огромная сила, подчеркнул Алёхин."Вы представляете, что было бы, если бы мы эту трассу не пристреляли? Они пошли, но ничего не могут сделать. Причем мы их сдержали гораздо меньшими силами", — добавил технолог.Эти сражения не просто так называют "Курская дуга - 2.0". Потому что еще ни на одном участке фронта за столь короткий промежуток времени российские военные не сжигали такое количество вражеской техники, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, курск, александр сырский, детали, сво, спецоперация, контрнаступление, резервы, всу, трасса, суджа
Новости, Россия, Курская область, Курск, Александр Сырский, детали, СВО, Спецоперация, контрнаступление, резервы, ВСУ, трасса, Суджа

Накаты врага прекращаются: Алёхин рассказал, как ВС РФ "пристреляли" главную трассу ВСУ под Курском

06:30 18.10.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска приступили к контрнаступательной операции по зачистке оккупированной территории Курской области. Вражеские резервы почти не поступают – они все разбиваются на той стороне. Накаты врага прекращаются. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Если говорить об ударах по резервам противника и о том, насколько эффективно ВС РФ удалось пристрелять главный канал снабжения ВСУ – трассу "Сумы - Суджа - Курск", то сейчас мы наглядно видим этот результат, рассказал волонтер.
"Накаты врага прекращаются. Мы приступили к контрнаступательной операции по зачистке оккупированной территории Курской области. Вражеские резервы почти не поступают – они все разбиваются на той стороне. Мы научились это делать", — указал эксперт.
Кстати, на днях главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на территории Курской области они задействовали 50-тысячную группировку. Можно представить, какая это огромная сила, подчеркнул Алёхин.
"Вы представляете, что было бы, если бы мы эту трассу не пристреляли? Они пошли, но ничего не могут сделать. Причем мы их сдержали гораздо меньшими силами", — добавил технолог.
Эти сражения не просто так называют "Курская дуга - 2.0". Потому что еще ни на одном участке фронта за столь короткий промежуток времени российские военные не сжигали такое количество вражеской техники, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Россия под Курском уперлась в собственную стену, поэтому ждет, когда ВСУ будет нечего есть читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские военные выбили спецназ ВСУ из Агрегатного завода в Волчанске — в интервью Геннадия Алехина: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать Курахово на сайте Украина.ру
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вчера, 17:12
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия сделала первый шаг к окружению Курахово, чтобы выйти к Запорожью Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияКурская областьКурскАлександр СырскийдеталиСВОСпецоперацияконтрнаступлениерезервыВСУтрассаСуджа
 
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