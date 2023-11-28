"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051473586.html
"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона
"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона - 28.11.2023 Украина.ру
"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона
Лондон и Афины начали дипломатическую войну из-за античных древностей Парфенона, где в роли Ахилла выступает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а в роли Гектора — британский премьер Риши Сунак
2023-11-28T14:42
2023-11-28T15:57
эксклюзив
великобритания
греция
риши сунак
британский музей
парфенон
ввс
юнеско
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051491427_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_1843bb10f532b17430cc90c59524c3a9.jpg
Яблоком раздора стали скульптуры и барельефы, которые были вывезены из Парфенона в 1802–1812 годах, и с тех пор украшают собой Британский музей.Греческий политик потребовал вернуть их в Афины. Причем он сделал это во время рабочей поездки в Англию и специально подчеркнул, что представители Британской империи незаконно похитили выдающиеся произведения древнегреческого искусства.«Речь не идет о возврате — скульптуры принадлежат Греции и были украдены.Если бы мы отрезали половину Моны Лизы и половина ее осталась в Лувре, люди бы оценили красоту картины? То же самое произошло и со скульптурами Парфенона. Они лучше смотрятся в афинском музее Акрополя», — заявил Мицотакис.Эти совершенно правдивые слова, прозвучавшие в эфире британской государственной телерадиовещательной компании ВВС, вызвали на Даунинг-стрит очень болезненную реакцию.Глава британского правительства решился на настоящий демарш и демонстративно отказался от запланированных переговоров со своим греческим коллегой.Сунак распорядился об этом буквально за несколько часов до протокольной встречи с Мицотакисом. И согласно общепринятому дипломатическому этикету, такой поступок должен рассматриваться как оскорбление высокого иностранного гостя.«Ссора с мрамором Парфенона: Риши Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции»: Премьер Англии обиделся на греческого коллегу из-за того, что тот потребовал вернуть украденные британцами скульптуры Парфенона на родину.«Прямое замечание Мицотакиса о том, что скульптуры Парфенона украдены, и их сравнение с Моной Лизой глубоко встревожили премьера Великобритании», – пишет об этом газета The Guardian.На самом же деле британские власти не услышали в интервью греческого премьер-министра ничего нового.Мицотакис озвучивал подобные требования еще в 2021 году, во время встречи с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которая тоже проходила на Даунинг-стрит.Греческий политик отметил, что возвращение античного мрамора Парфенона является «серьезной проблемой двусторонних отношений» между Грецией и Великобританией, настаивая на том, что она имеет для греков принципиальный характер.«Это не просто юридический вопрос. Это главным образом вопрос ценностей и политики. Мы будем использовать все средства в нашем распоряжении, чтобы достигнуть цели», — сказал он тогда во время переговоров.Джонсон отказался передавать Афинам украденные скульптуры — хотя при этом отметил, что «понимает сильные чувства греческого народа».Действительно, борьба за возвращение так называемых «мраморов Элгина», среди которых имеются работы великого Фидия, в течение двух веков занимала важное место в общественном сознании греков и даже нашла отражение в мировой культуре.Томас Брюс — лорд Элгин, граф Кинкардин — породистый британский аристократ шотландских кровей, занимавший должность посланника в турецком Константинополе, распорядился выломать фрагменты бесценных фронтонов самого известного античного храма, отправляя их морем в Лондон.Турецкое правительство, которое контролировало тогда Афины, в большинстве случаев равнодушно относилось к грабежу древнегреческих археологических ценностей. Тем более что европейцы давали османским чиновникам щедрые взятки.Произведения античного искусства вывозились из страны в огромных количествах. Хотя это уже тогда вызывало негодование у населения Греции.Британские власти традиционно пытаются оправдать деятельность лорда Элгина, заявляя, что он якобы пытался спасти скульптуры Парфенона от разрушения.Защитники приводят его слова: «Нужно брать все и скорее… Иначе все погибнет. Здесь не останется камня на камне».Однако британский дипломат произнес это после того, как Турция заключила союз с французами, которые находились с Британской империей в состоянии войны. Элгин опасался, что султан выбросит из Греции британских грабителей, на место которых придут французские охотники за сокровищами древнего мира.Они активно соревновались в археологическом грабеже с англичанами, благодаря чему Венера Милосская и Ника Самофракийская находятся сейчас не в Греции, а в Лувре — о котором, кстати, напомнил сейчас премьер Мицотакис.Уже двести лет назад в Британии понимали, что «спасение» античных шедевров Акрополя представляет собой банальную кражу.Великий поэт Джордж Гордон Байрон прямо называл лорда Элгина вором. Он бичевал его в поэмах «Паломничество Чайльд Гарольда» и «Проклятие Минервы», где античная богиня от имени всей Греции проклинала британского похитителя.Во время посещения изуродованного его соотечественниками Парфенона Байрон написал горькую фразу «Quod non fecerunt gothi, hoc fecerunt scoti» — «Что не сделали готы, сделали скóты».Обыгрывая шотландское происхождение лорда Элгина, он подразумевал, что просвещенные европейцы нанесли древнегреческому храму больше ущерба, чем многочисленные вторжения варваров.Греция начала добиваться возврата скульптур еще с первой половины XIX века, сразу после обретения независимости. Причем законные исторические требования Афин поддерживают международные организации, включая ЮНЕСКО.Однако британские власти по-прежнему отказываются отдать украденные культурные сокровища Парфенона. Потому что вслед за этим им придется вернуть практически все содержимое лондонских музеев, награбленное в Греции, Персии, Индии, в Афганистане, на Ближнем Востоке — прежде всего в Ираке и Египте.Ведь существует старая шутка — британцы не украли египетские пирамиды только потому, что не сумели их увезти.
https://ukraina.ru/20230620/1047392219.html
https://ukraina.ru/20211026/1032540588.html
https://ukraina.ru/20230628/1047627628.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Леонид Николенко
Леонид Николенко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1c/1051491427_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bca80c19fd358f55541a07a88d65bd3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великобритания, греция, риши сунак, британский музей, парфенон, ввс, юнеско, искусство
Эксклюзив, Великобритания, Греция, Риши Сунак, Британский музей, Парфенон, ВВС, ЮНЕСКО, искусство

"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона

14:42 28.11.2023 (обновлено: 15:57 28.11.2023)
 
© AP / Matt Dunham
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP / Matt Dunham
Читать в
Леонид Николенко
Все материалы
Лондон и Афины начали дипломатическую войну из-за античных древностей Парфенона, где в роли Ахилла выступает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а в роли Гектора — британский премьер Риши Сунак
Яблоком раздора стали скульптуры и барельефы, которые были вывезены из Парфенона в 1802–1812 годах, и с тех пор украшают собой Британский музей.
Греческий политик потребовал вернуть их в Афины. Причем он сделал это во время рабочей поездки в Англию и специально подчеркнул, что представители Британской империи незаконно похитили выдающиеся произведения древнегреческого искусства.
«Речь не идет о возврате — скульптуры принадлежат Греции и были украдены.
Если бы мы отрезали половину Моны Лизы и половина ее осталась в Лувре, люди бы оценили красоту картины? То же самое произошло и со скульптурами Парфенона. Они лучше смотрятся в афинском музее Акрополя», — заявил Мицотакис.
Эти совершенно правдивые слова, прозвучавшие в эфире британской государственной телерадиовещательной компании ВВС, вызвали на Даунинг-стрит очень болезненную реакцию.
Один из залов разрушенного и разграбленного национального музея Пальмиры - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
20 июня, 13:55
Шедевры увезли на Запад. Украинцы рискуют больше не увидеть своих произведений искусстваНа днях французское агентство France Press сообщило, что из Украины были тайно вывезены произведения искусства, чтобы уберечь их от войны, временно они находятся в Лувре
Глава британского правительства решился на настоящий демарш и демонстративно отказался от запланированных переговоров со своим греческим коллегой.
Сунак распорядился об этом буквально за несколько часов до протокольной встречи с Мицотакисом. И согласно общепринятому дипломатическому этикету, такой поступок должен рассматриваться как оскорбление высокого иностранного гостя.
«Ссора с мрамором Парфенона: Риши Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции»: Премьер Англии обиделся на греческого коллегу из-за того, что тот потребовал вернуть украденные британцами скульптуры Парфенона на родину.
«Прямое замечание Мицотакиса о том, что скульптуры Парфенона украдены, и их сравнение с Моной Лизой глубоко встревожили премьера Великобритании», – пишет об этом газета The Guardian.
На самом же деле британские власти не услышали в интервью греческого премьер-министра ничего нового.
Мицотакис озвучивал подобные требования еще в 2021 году, во время встречи с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которая тоже проходила на Даунинг-стрит.
Греческий политик отметил, что возвращение античного мрамора Парфенона является «серьезной проблемой двусторонних отношений» между Грецией и Великобританией, настаивая на том, что она имеет для греков принципиальный характер.
«Это не просто юридический вопрос. Это главным образом вопрос ценностей и политики. Мы будем использовать все средства в нашем распоряжении, чтобы достигнуть цели», — сказал он тогда во время переговоров.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября 2021, 13:57
Украине, а не России. Суд в Нидерландах вынес решение по скифскому золотуВо вторник, 26 октября, апелляционный суд Амстердама после семи лет разбирательств счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Украине
Джонсон отказался передавать Афинам украденные скульптуры — хотя при этом отметил, что «понимает сильные чувства греческого народа».
Действительно, борьба за возвращение так называемых «мраморов Элгина», среди которых имеются работы великого Фидия, в течение двух веков занимала важное место в общественном сознании греков и даже нашла отражение в мировой культуре.
Томас Брюс — лорд Элгин, граф Кинкардин — породистый британский аристократ шотландских кровей, занимавший должность посланника в турецком Константинополе, распорядился выломать фрагменты бесценных фронтонов самого известного античного храма, отправляя их морем в Лондон.
Турецкое правительство, которое контролировало тогда Афины, в большинстве случаев равнодушно относилось к грабежу древнегреческих археологических ценностей. Тем более что европейцы давали османским чиновникам щедрые взятки.
Произведения античного искусства вывозились из страны в огромных количествах. Хотя это уже тогда вызывало негодование у населения Греции.
Британские власти традиционно пытаются оправдать деятельность лорда Элгина, заявляя, что он якобы пытался спасти скульптуры Парфенона от разрушения.
Защитники приводят его слова: «Нужно брать все и скорее… Иначе все погибнет. Здесь не останется камня на камне».
Однако британский дипломат произнес это после того, как Турция заключила союз с французами, которые находились с Британской империей в состоянии войны. Элгин опасался, что султан выбросит из Греции британских грабителей, на место которых придут французские охотники за сокровищами древнего мира.
Они активно соревновались в археологическом грабеже с англичанами, благодаря чему Венера Милосская и Ника Самофракийская находятся сейчас не в Греции, а в Лувре — о котором, кстати, напомнил сейчас премьер Мицотакис.
Уже двести лет назад в Британии понимали, что «спасение» античных шедевров Акрополя представляет собой банальную кражу.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 12:47
Вечные ценности на экспорт, в обмен на "европейские". Зачем Украина отдает Западу святые мощи и иконыИз Киево-Печерской лавры в Европу собираются "спасать" иконы, мощи святых и прочие исторические ценности русского народа. Некоторые говорят, что это потому, что собираются в Киеве взорвать ядерный заряд и обвинить в этом Россию
Великий поэт Джордж Гордон Байрон прямо называл лорда Элгина вором. Он бичевал его в поэмах «Паломничество Чайльд Гарольда» и «Проклятие Минервы», где античная богиня от имени всей Греции проклинала британского похитителя.
Во время посещения изуродованного его соотечественниками Парфенона Байрон написал горькую фразу «Quod non fecerunt gothi, hoc fecerunt scoti» — «Что не сделали готы, сделали скóты».
Обыгрывая шотландское происхождение лорда Элгина, он подразумевал, что просвещенные европейцы нанесли древнегреческому храму больше ущерба, чем многочисленные вторжения варваров.
Греция начала добиваться возврата скульптур еще с первой половины XIX века, сразу после обретения независимости. Причем законные исторические требования Афин поддерживают международные организации, включая ЮНЕСКО.
Однако британские власти по-прежнему отказываются отдать украденные культурные сокровища Парфенона. Потому что вслед за этим им придется вернуть практически все содержимое лондонских музеев, награбленное в Греции, Персии, Индии, в Афганистане, на Ближнем Востоке — прежде всего в Ираке и Египте.
Ведь существует старая шутка — британцы не украли египетские пирамиды только потому, что не сумели их увезти.
 
ЭксклюзивВеликобританияГрецияРиши СунакБританский музейПарфенонВВСЮНЕСКОискусство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Европарламент откроет постоянное представительство в Киеве
15:57США выделят $25 млн на восстановление украинской энергетики
15:57Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город
15:53Народ "братской страны Украины" надо отделять от её преступной власти - Володин
15:46Ермак обошел Эрдогана в рейтинге самых влиятельных людей издания Politico
15:35Алексей Самойлов: кто он
15:26Четырех ВСУшников осудили за убийства мирных жителей Мариуполя
15:24Российские ПВО сбили шесть украинских дронов и два снаряда HIMARS
15:19В Москве учитель написал "слава Украине" и нарисовал свастику на доске, ученики пожаловались
15:08План мобилизации в украинских Сумах провален – губернатор
14:56Украинские чиновники показали скифское золото, украденное у Крыма
14:51Военная поддержка Киева стала испытанием для НАТО — Столтенберг
14:51Михаил Павлив: кто он
14:51Украина вступит в НАТО, но когда-нибудь потом - Столтенберг
14:49Не выходит "украинский триумф" – сдерживаем Россию: США обновили задачи для Запада и Киева
14:42"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона
14:42Украина захотела переименовать города в российском Крыму
14:21Почему Россия пошла на переговоры с Украиной и почему скифское золото вернётся в музеи Крыма- Акопов
14:21Украинская прокуратура угрожает директору ТРК "Крым" лишением свободы
14:17Алексей Самойлов: ВСУ пугают Запад новым походом России на Киев, чтобы подготовить атаку на Смоленск
Лента новостейМолния