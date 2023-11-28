https://ukraina.ru/20231128/1051473586.html

"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона

"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона - 28.11.2023 Украина.ру

"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона

Лондон и Афины начали дипломатическую войну из-за античных древностей Парфенона, где в роли Ахилла выступает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а в роли Гектора — британский премьер Риши Сунак

2023-11-28T14:42

2023-11-28T14:42

2023-11-28T15:57

эксклюзив

великобритания

греция

риши сунак

британский музей

парфенон

ввс

юнеско

искусство

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Яблоком раздора стали скульптуры и барельефы, которые были вывезены из Парфенона в 1802–1812 годах, и с тех пор украшают собой Британский музей.Греческий политик потребовал вернуть их в Афины. Причем он сделал это во время рабочей поездки в Англию и специально подчеркнул, что представители Британской империи незаконно похитили выдающиеся произведения древнегреческого искусства.«Речь не идет о возврате — скульптуры принадлежат Греции и были украдены.Если бы мы отрезали половину Моны Лизы и половина ее осталась в Лувре, люди бы оценили красоту картины? То же самое произошло и со скульптурами Парфенона. Они лучше смотрятся в афинском музее Акрополя», — заявил Мицотакис.Эти совершенно правдивые слова, прозвучавшие в эфире британской государственной телерадиовещательной компании ВВС, вызвали на Даунинг-стрит очень болезненную реакцию.Глава британского правительства решился на настоящий демарш и демонстративно отказался от запланированных переговоров со своим греческим коллегой.Сунак распорядился об этом буквально за несколько часов до протокольной встречи с Мицотакисом. И согласно общепринятому дипломатическому этикету, такой поступок должен рассматриваться как оскорбление высокого иностранного гостя.«Ссора с мрамором Парфенона: Риши Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции»: Премьер Англии обиделся на греческого коллегу из-за того, что тот потребовал вернуть украденные британцами скульптуры Парфенона на родину.«Прямое замечание Мицотакиса о том, что скульптуры Парфенона украдены, и их сравнение с Моной Лизой глубоко встревожили премьера Великобритании», – пишет об этом газета The Guardian.На самом же деле британские власти не услышали в интервью греческого премьер-министра ничего нового.Мицотакис озвучивал подобные требования еще в 2021 году, во время встречи с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которая тоже проходила на Даунинг-стрит.Греческий политик отметил, что возвращение античного мрамора Парфенона является «серьезной проблемой двусторонних отношений» между Грецией и Великобританией, настаивая на том, что она имеет для греков принципиальный характер.«Это не просто юридический вопрос. Это главным образом вопрос ценностей и политики. Мы будем использовать все средства в нашем распоряжении, чтобы достигнуть цели», — сказал он тогда во время переговоров.Джонсон отказался передавать Афинам украденные скульптуры — хотя при этом отметил, что «понимает сильные чувства греческого народа».Действительно, борьба за возвращение так называемых «мраморов Элгина», среди которых имеются работы великого Фидия, в течение двух веков занимала важное место в общественном сознании греков и даже нашла отражение в мировой культуре.Томас Брюс — лорд Элгин, граф Кинкардин — породистый британский аристократ шотландских кровей, занимавший должность посланника в турецком Константинополе, распорядился выломать фрагменты бесценных фронтонов самого известного античного храма, отправляя их морем в Лондон.Турецкое правительство, которое контролировало тогда Афины, в большинстве случаев равнодушно относилось к грабежу древнегреческих археологических ценностей. Тем более что европейцы давали османским чиновникам щедрые взятки.Произведения античного искусства вывозились из страны в огромных количествах. Хотя это уже тогда вызывало негодование у населения Греции.Британские власти традиционно пытаются оправдать деятельность лорда Элгина, заявляя, что он якобы пытался спасти скульптуры Парфенона от разрушения.Защитники приводят его слова: «Нужно брать все и скорее… Иначе все погибнет. Здесь не останется камня на камне».Однако британский дипломат произнес это после того, как Турция заключила союз с французами, которые находились с Британской империей в состоянии войны. Элгин опасался, что султан выбросит из Греции британских грабителей, на место которых придут французские охотники за сокровищами древнего мира.Они активно соревновались в археологическом грабеже с англичанами, благодаря чему Венера Милосская и Ника Самофракийская находятся сейчас не в Греции, а в Лувре — о котором, кстати, напомнил сейчас премьер Мицотакис.Уже двести лет назад в Британии понимали, что «спасение» античных шедевров Акрополя представляет собой банальную кражу.Великий поэт Джордж Гордон Байрон прямо называл лорда Элгина вором. Он бичевал его в поэмах «Паломничество Чайльд Гарольда» и «Проклятие Минервы», где античная богиня от имени всей Греции проклинала британского похитителя.Во время посещения изуродованного его соотечественниками Парфенона Байрон написал горькую фразу «Quod non fecerunt gothi, hoc fecerunt scoti» — «Что не сделали готы, сделали скóты».Обыгрывая шотландское происхождение лорда Элгина, он подразумевал, что просвещенные европейцы нанесли древнегреческому храму больше ущерба, чем многочисленные вторжения варваров.Греция начала добиваться возврата скульптур еще с первой половины XIX века, сразу после обретения независимости. Причем законные исторические требования Афин поддерживают международные организации, включая ЮНЕСКО.Однако британские власти по-прежнему отказываются отдать украденные культурные сокровища Парфенона. Потому что вслед за этим им придется вернуть практически все содержимое лондонских музеев, награбленное в Греции, Персии, Индии, в Афганистане, на Ближнем Востоке — прежде всего в Ираке и Египте.Ведь существует старая шутка — британцы не украли египетские пирамиды только потому, что не сумели их увезти.

https://ukraina.ru/20230620/1047392219.html

https://ukraina.ru/20211026/1032540588.html

https://ukraina.ru/20230628/1047627628.html

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Леонид Николенко

Леонид Николенко

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Леонид Николенко

эксклюзив, великобритания, греция, риши сунак, британский музей, парфенон, ввс, юнеско, искусство