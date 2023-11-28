https://ukraina.ru/20231128/1051473586.html
"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона
"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона - 28.11.2023 Украина.ру
"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона
Лондон и Афины начали дипломатическую войну из-за античных древностей Парфенона, где в роли Ахилла выступает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а в роли Гектора — британский премьер Риши Сунак
2023-11-28T14:42
2023-11-28T14:42
2023-11-28T15:57
эксклюзив
великобритания
греция
риши сунак
британский музей
парфенон
ввс
юнеско
искусство
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Яблоком раздора стали скульптуры и барельефы, которые были вывезены из Парфенона в 1802–1812 годах, и с тех пор украшают собой Британский музей.Греческий политик потребовал вернуть их в Афины. Причем он сделал это во время рабочей поездки в Англию и специально подчеркнул, что представители Британской империи незаконно похитили выдающиеся произведения древнегреческого искусства.«Речь не идет о возврате — скульптуры принадлежат Греции и были украдены.Если бы мы отрезали половину Моны Лизы и половина ее осталась в Лувре, люди бы оценили красоту картины? То же самое произошло и со скульптурами Парфенона. Они лучше смотрятся в афинском музее Акрополя», — заявил Мицотакис.Эти совершенно правдивые слова, прозвучавшие в эфире британской государственной телерадиовещательной компании ВВС, вызвали на Даунинг-стрит очень болезненную реакцию.Глава британского правительства решился на настоящий демарш и демонстративно отказался от запланированных переговоров со своим греческим коллегой.Сунак распорядился об этом буквально за несколько часов до протокольной встречи с Мицотакисом. И согласно общепринятому дипломатическому этикету, такой поступок должен рассматриваться как оскорбление высокого иностранного гостя.«Ссора с мрамором Парфенона: Риши Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции»: Премьер Англии обиделся на греческого коллегу из-за того, что тот потребовал вернуть украденные британцами скульптуры Парфенона на родину.«Прямое замечание Мицотакиса о том, что скульптуры Парфенона украдены, и их сравнение с Моной Лизой глубоко встревожили премьера Великобритании», – пишет об этом газета The Guardian.На самом же деле британские власти не услышали в интервью греческого премьер-министра ничего нового.Мицотакис озвучивал подобные требования еще в 2021 году, во время встречи с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которая тоже проходила на Даунинг-стрит.Греческий политик отметил, что возвращение античного мрамора Парфенона является «серьезной проблемой двусторонних отношений» между Грецией и Великобританией, настаивая на том, что она имеет для греков принципиальный характер.«Это не просто юридический вопрос. Это главным образом вопрос ценностей и политики. Мы будем использовать все средства в нашем распоряжении, чтобы достигнуть цели», — сказал он тогда во время переговоров.Джонсон отказался передавать Афинам украденные скульптуры — хотя при этом отметил, что «понимает сильные чувства греческого народа».Действительно, борьба за возвращение так называемых «мраморов Элгина», среди которых имеются работы великого Фидия, в течение двух веков занимала важное место в общественном сознании греков и даже нашла отражение в мировой культуре.Томас Брюс — лорд Элгин, граф Кинкардин — породистый британский аристократ шотландских кровей, занимавший должность посланника в турецком Константинополе, распорядился выломать фрагменты бесценных фронтонов самого известного античного храма, отправляя их морем в Лондон.Турецкое правительство, которое контролировало тогда Афины, в большинстве случаев равнодушно относилось к грабежу древнегреческих археологических ценностей. Тем более что европейцы давали османским чиновникам щедрые взятки.Произведения античного искусства вывозились из страны в огромных количествах. Хотя это уже тогда вызывало негодование у населения Греции.Британские власти традиционно пытаются оправдать деятельность лорда Элгина, заявляя, что он якобы пытался спасти скульптуры Парфенона от разрушения.Защитники приводят его слова: «Нужно брать все и скорее… Иначе все погибнет. Здесь не останется камня на камне».Однако британский дипломат произнес это после того, как Турция заключила союз с французами, которые находились с Британской империей в состоянии войны. Элгин опасался, что султан выбросит из Греции британских грабителей, на место которых придут французские охотники за сокровищами древнего мира.Они активно соревновались в археологическом грабеже с англичанами, благодаря чему Венера Милосская и Ника Самофракийская находятся сейчас не в Греции, а в Лувре — о котором, кстати, напомнил сейчас премьер Мицотакис.Уже двести лет назад в Британии понимали, что «спасение» античных шедевров Акрополя представляет собой банальную кражу.Великий поэт Джордж Гордон Байрон прямо называл лорда Элгина вором. Он бичевал его в поэмах «Паломничество Чайльд Гарольда» и «Проклятие Минервы», где античная богиня от имени всей Греции проклинала британского похитителя.Во время посещения изуродованного его соотечественниками Парфенона Байрон написал горькую фразу «Quod non fecerunt gothi, hoc fecerunt scoti» — «Что не сделали готы, сделали скóты».Обыгрывая шотландское происхождение лорда Элгина, он подразумевал, что просвещенные европейцы нанесли древнегреческому храму больше ущерба, чем многочисленные вторжения варваров.Греция начала добиваться возврата скульптур еще с первой половины XIX века, сразу после обретения независимости. Причем законные исторические требования Афин поддерживают международные организации, включая ЮНЕСКО.Однако британские власти по-прежнему отказываются отдать украденные культурные сокровища Парфенона. Потому что вслед за этим им придется вернуть практически все содержимое лондонских музеев, награбленное в Греции, Персии, Индии, в Афганистане, на Ближнем Востоке — прежде всего в Ираке и Египте.Ведь существует старая шутка — британцы не украли египетские пирамиды только потому, что не сумели их увезти.
https://ukraina.ru/20230620/1047392219.html
https://ukraina.ru/20211026/1032540588.html
https://ukraina.ru/20230628/1047627628.html
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эксклюзив, великобритания, греция, риши сунак, британский музей, парфенон, ввс, юнеско, искусство
"Что не сделали готы, сделали скоты". Англичане поссорились с греками из-за Парфенона
14:42 28.11.2023 (обновлено: 15:57 28.11.2023)
Лондон и Афины начали дипломатическую войну из-за античных древностей Парфенона, где в роли Ахилла выступает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а в роли Гектора — британский премьер Риши Сунак
Яблоком раздора стали скульптуры и барельефы, которые были вывезены из Парфенона в 1802–1812 годах, и с тех пор украшают собой Британский музей.
Греческий политик потребовал вернуть их в Афины. Причем он сделал это во время рабочей поездки в Англию и специально подчеркнул, что представители Британской империи незаконно похитили выдающиеся произведения древнегреческого искусства.
«Речь не идет о возврате — скульптуры принадлежат Греции и были украдены.
Если бы мы отрезали половину Моны Лизы и половина ее осталась в Лувре, люди бы оценили красоту картины? То же самое произошло и со скульптурами Парфенона. Они лучше смотрятся в афинском музее Акрополя», — заявил Мицотакис.
Эти совершенно правдивые слова, прозвучавшие в эфире британской государственной телерадиовещательной компании ВВС, вызвали на Даунинг-стрит очень болезненную реакцию.
Глава британского правительства решился на настоящий демарш и демонстративно отказался от запланированных переговоров со своим греческим коллегой.
Сунак распорядился об этом буквально за несколько часов до протокольной встречи с Мицотакисом. И согласно общепринятому дипломатическому этикету, такой поступок должен рассматриваться как оскорбление высокого иностранного гостя.
«Ссора с мрамором Парфенона: Риши Сунак отменил встречу с премьер-министром Греции»: Премьер Англии обиделся на греческого коллегу из-за того, что тот потребовал вернуть украденные британцами скульптуры Парфенона на родину.
«Прямое замечание Мицотакиса о том, что скульптуры Парфенона украдены, и их сравнение с Моной Лизой глубоко встревожили премьера Великобритании», – пишет об этом газета The Guardian.
На самом же деле британские власти не услышали в интервью греческого премьер-министра ничего нового.
Мицотакис озвучивал подобные требования еще в 2021 году, во время встречи с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которая тоже проходила на Даунинг-стрит.
Греческий политик отметил, что возвращение античного мрамора Парфенона является «серьезной проблемой двусторонних отношений» между Грецией и Великобританией, настаивая на том, что она имеет для греков принципиальный характер.
«Это не просто юридический вопрос. Это главным образом вопрос ценностей и политики. Мы будем использовать все средства в нашем распоряжении, чтобы достигнуть цели», — сказал он тогда во время переговоров.
Джонсон отказался передавать Афинам украденные скульптуры — хотя при этом отметил, что «понимает сильные чувства греческого народа».
Действительно, борьба за возвращение так называемых «мраморов Элгина», среди которых имеются работы великого Фидия, в течение двух веков занимала важное место в общественном сознании греков и даже нашла отражение в мировой культуре.
Томас Брюс — лорд Элгин, граф Кинкардин — породистый британский аристократ шотландских кровей, занимавший должность посланника в турецком Константинополе, распорядился выломать фрагменты бесценных фронтонов самого известного античного храма, отправляя их морем в Лондон.
Турецкое правительство, которое контролировало тогда Афины, в большинстве случаев равнодушно относилось к грабежу древнегреческих археологических ценностей. Тем более что европейцы давали османским чиновникам щедрые взятки.
Произведения античного искусства вывозились из страны в огромных количествах. Хотя это уже тогда вызывало негодование у населения Греции.
Британские власти традиционно пытаются оправдать деятельность лорда Элгина, заявляя, что он якобы пытался спасти скульптуры Парфенона от разрушения.
Защитники приводят его слова: «Нужно брать все и скорее… Иначе все погибнет. Здесь не останется камня на камне».
Однако британский дипломат произнес это после того, как Турция заключила союз с французами, которые находились с Британской империей в состоянии войны. Элгин опасался, что султан выбросит из Греции британских грабителей, на место которых придут французские охотники за сокровищами древнего мира.
Они активно соревновались в археологическом грабеже с англичанами, благодаря чему Венера Милосская и Ника Самофракийская находятся сейчас не в Греции, а в Лувре — о котором, кстати, напомнил сейчас премьер Мицотакис.
Уже двести лет назад в Британии понимали, что «спасение» античных шедевров Акрополя представляет собой банальную кражу.
Великий поэт Джордж Гордон Байрон прямо называл лорда Элгина вором. Он бичевал его в поэмах «Паломничество Чайльд Гарольда» и «Проклятие Минервы», где античная богиня от имени всей Греции проклинала британского похитителя.
Во время посещения изуродованного его соотечественниками Парфенона Байрон написал горькую фразу «Quod non fecerunt gothi, hoc fecerunt scoti» — «Что не сделали готы, сделали скóты».
Обыгрывая шотландское происхождение лорда Элгина, он подразумевал, что просвещенные европейцы нанесли древнегреческому храму больше ущерба, чем многочисленные вторжения варваров.
Греция начала добиваться возврата скульптур еще с первой половины XIX века, сразу после обретения независимости. Причем законные исторические требования Афин поддерживают международные организации, включая ЮНЕСКО.
Однако британские власти по-прежнему отказываются отдать украденные культурные сокровища Парфенона. Потому что вслед за этим им придется вернуть практически все содержимое лондонских музеев, награбленное в Греции, Персии, Индии, в Афганистане, на Ближнем Востоке — прежде всего в Ираке и Египте.
Ведь существует старая шутка — британцы не украли египетские пирамиды только потому, что не сумели их увезти.