Западу нужны боевые действия, а переговоры Киева с Москвой означали бы мир - МИД РФ
Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой весной 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT
Она пояснила, что переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а Западу это было не нужно. Вашингтон и Лондон заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий
Дипломат напомнила заявление представителей элит Запада, призывавших разрешить ситуацию исключительно на поле боя.
Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года. Но правительство Украины не согласилось на нейтралитет страны. После переговоров в Стамбуле, заявил Арахамия, действующий тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.
Вчера, 13:29Атака по правилам. Почему конфликтуют британские и американские агенты в украинской властиВыходные ознаменовались серией выпадов против главкома Валерия Залужного, которые даже на фоне уже признанного факта конфликта между президентом и главкомом показались чрезмерными в том числе и самому президенту. Говорить о выходе ситуации из-под контроля ещё рано, но ситуация в руководстве Украины напряжённая