Западу нужны боевые действия, а переговоры Киева с Москвой означали бы мир - МИД РФ - 28.11.2023 Украина.ру
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Западу нужны боевые действия, а переговоры Киева с Москвой означали бы мир - МИД РФ
Западу нужны боевые действия, а переговоры Киева с Москвой означали бы мир - МИД РФ - 28.11.2023 Украина.ру
Западу нужны боевые действия, а переговоры Киева с Москвой означали бы мир - МИД РФ
Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой весной 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT
2023-11-28T12:02
2023-11-28T12:02
новости
россия
мария захарова
мид рф
украина
переговоры
запад
вашингтон
лондон
давид арахамия
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Она пояснила, что переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а Западу это было не нужно. Вашингтон и Лондон заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действийДипломат напомнила заявление представителей элит Запада, призывавших разрешить ситуацию исключительно на поле боя.Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года. Но правительство Украины не согласилось на нейтралитет страны. После переговоров в Стамбуле, заявил Арахамия, действующий тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.
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новости, россия, мария захарова, мид рф, украина, переговоры, запад, вашингтон, лондон, давид арахамия, борис джонсон
Новости, Россия, Мария Захарова, МИД РФ, Украина, переговоры, Запад, Вашингтон, Лондон, Давид Арахамия, Борис Джонсон

Западу нужны боевые действия, а переговоры Киева с Москвой означали бы мир - МИД РФ

12:02 28.11.2023
 
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- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой весной 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT

"Весной 2022 года Киев запросил переговоры с Россией, на что Россия дала своё согласие и начала в ответ на эту просьбу вести переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной", — отметила Захарова.

Она пояснила, что переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а Западу это было не нужно. Вашингтон и Лондон заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действий
Дипломат напомнила заявление представителей элит Запада, призывавших разрешить ситуацию исключительно на поле боя.
Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года. Но правительство Украины не согласилось на нейтралитет страны. После переговоров в Стамбуле, заявил Арахамия, действующий тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
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НовостиРоссияМария ЗахароваМИД РФУкраинапереговорыЗападВашингтонЛондонДавид АрахамияБорис Джонсон
 
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