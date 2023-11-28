https://ukraina.ru/20231128/1051453484.html

Западу нужны боевые действия, а переговоры Киева с Москвой означали бы мир - МИД РФ

Западу нужны боевые действия, а переговоры Киева с Москвой означали бы мир - МИД РФ - 28.11.2023 Украина.ру

Западу нужны боевые действия, а переговоры Киева с Москвой означали бы мир - МИД РФ

Именно Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой весной 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT

2023-11-28T12:02

2023-11-28T12:02

2023-11-28T12:02

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Она пояснила, что переговоры — это путь к миру, деэскалации, остановке боевых действий, а Западу это было не нужно. Вашингтон и Лондон заявляли о необходимости дальнейшего ведения боевых действийДипломат напомнила заявление представителей элит Запада, призывавших разрешить ситуацию исключительно на поле боя.Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года. Но правительство Украины не согласилось на нейтралитет страны. После переговоров в Стамбуле, заявил Арахамия, действующий тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.

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