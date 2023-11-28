Экипажи "Ночных охотников" уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - МО

"Там очень жарко": эксперт о том, как "Илья Муромец" без отдыха перемалывает ВСУ в Марьинке и Авдеевке

Бойцы на передовой не теряют оптимизм, там нет упаднических настроений. Но растет уверенность, что в ближайшее время на фронте произойдут позитивные изменения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков