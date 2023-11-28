Экипажи "Ночных охотников" уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - МО - 28.11.2023 Украина.ру
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Экипажи "Ночных охотников" уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - МО
Экипажи "Ночных охотников" уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - МО - 28.11.2023 Украина.ру
Экипажи "Ночных охотников" уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - МО
Экипажи ударных вертолётов Ми-28Н ВКС России, действующие на Донецком направлении, уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-28T08:58
2023-11-28T08:58
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"В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.На сайте минобороны опубликовано видео с действиями вертолётчиков.Отмечается, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.
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новости, россия, донбасс, сво, вертолеты, всу, потери всу
Новости, Россия, Донбасс, СВО, вертолеты, ВСУ, потери ВСУ

Экипажи "Ночных охотников" уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - МО

08:58 28.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020"
Командно-штабные учения Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Экипажи ударных вертолётов Ми-28Н ВКС России, действующие на Донецком направлении, уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
На сайте минобороны опубликовано видео с действиями вертолётчиков.
Отмечается, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.
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