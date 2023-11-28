Экипажи "Ночных охотников" уничтожили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении - МО
Экипажи ударных вертолётов Ми-28Н ВКС России, действующие на Донецком направлении, уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
На сайте минобороны опубликовано видео с действиями вертолётчиков.
Отмечается, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.
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