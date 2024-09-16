"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России - 16.09.2024 Украина.ру
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"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России
"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России - 16.09.2024 Украина.ру
"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заступился за бывшего коллегу по украинскому парламенту, ранее работавшего в СБУ и являющегося сыном руководителя этого ведомства Андрея Деркача. Того самого, что опубликовал пленки, свидетельствующие о нечистой деятельности сына президента США Хантера Байдена на Украине
2024-09-16T16:56
2024-09-16T16:56
новости
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россия
андрей деркач
олег царев
совет федерации
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Андрей Деркач назначен в России членом Совета Федерации от Астраханской области. Этот факт вызвал негодование общественности, однако Царев уверен, что повода для этого нет.Он подчеркнул, что марте и апреле 2014 года Деркач не поддержал закон, которым Украина признала Крым и Севастополь "оккупированными". Еще через год не участвовал в признании России "агрессором".В июне 2015-го, по словам Царева, Деркач не голосовал за поправки, провозгласившие стремление Киева в НАТО, а в конце 2021-го не участвовал в избрании спикером Рады Руслана Стефанчука, известного своими националистическими взглядами.Царев заявил, что Деркач боролся с люстрацией и притеснением Украинской православной церкви, что все вкупе логичным образом привело не только к снятию с политика депутатского статуса, но и лишению украинского гражданства.Царев добавил, что услуги, оказанные Деркачем лично кандидату в президенты США Дональду Трампу по делу о коррупции Байденов бесценны. И важно, чтобы в Трамп был обязан российскому сенатору, а не украинскому депутату.Многие общественные деятели раскритиковали назначение Деркача в России. Например, накануне актриса Яна Поплавская в своем телеграм-канале отметила, что этот человек в свое время был сторонником экс-президента Виктора Ющенко и активным участником Оранжевой революции. И сейчас у Деркача якобы в Киеве живут пятеро детей, оставшиеся там после развода."И вот, без году неделя в российской политике, Деркач уже становится членом Совета Федерации от Астраханской области. А как это возможно? У нас нет своих, российских политиков? Нет астраханцев, достойных представлять свой регион? Как это может быть, что какой-то украинец входит в верхнюю палату российского парламента и отвечает за судьбоносные решения, принимаемые РОССИЙСКОЙ властью?! Никакого ценза оседлости, никаких вопросов. Захотел украинец стать сенатором - вот вам на блюдечке", - возмутилась Поплавская.
https://ukraina.ru/20240916/1057481406.html
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новости, украина, россия, андрей деркач, олег царев, совет федерации
Новости, Украина, Россия, Андрей Деркач, Олег Царев, Совет Федерации

"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России

16:56 16.09.2024
 
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Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заступился за бывшего коллегу по украинскому парламенту, ранее работавшего в СБУ и являющегося сыном руководителя этого ведомства Андрея Деркача. Того самого, что опубликовал пленки, свидетельствующие о нечистой деятельности сына президента США Хантера Байдена на Украине
Андрей Деркач назначен в России членом Совета Федерации от Астраханской области. Этот факт вызвал негодование общественности, однако Царев уверен, что повода для этого нет.
"С одной стороны, я понимаю, что после того, куда опустилась Украина, недоверие к ее бывшим политикам, особенно с парламентским стажем, закономерно. С другой стороны, понятие вины предполагает конкретные действия или бездействие. Смена партий была бы виной, если бы Андрей Деркач, скажем, был когда-то в пророссийской партии, а потом ее покинул. Но пророссийских партий на Украине не было. А в откровенно антироссийских он никогда не состоял", - заявил Царев.
Он подчеркнул, что марте и апреле 2014 года Деркач не поддержал закон, которым Украина признала Крым и Севастополь "оккупированными". Еще через год не участвовал в признании России "агрессором".
В июне 2015-го, по словам Царева, Деркач не голосовал за поправки, провозгласившие стремление Киева в НАТО, а в конце 2021-го не участвовал в избрании спикером Рады Руслана Стефанчука, известного своими националистическими взглядами.
Царев заявил, что Деркач боролся с люстрацией и притеснением Украинской православной церкви, что все вкупе логичным образом привело не только к снятию с политика депутатского статуса, но и лишению украинского гражданства.
Царев добавил, что услуги, оказанные Деркачем лично кандидату в президенты США Дональду Трампу по делу о коррупции Байденов бесценны. И важно, чтобы в Трамп был обязан российскому сенатору, а не украинскому депутату.
"Думаю, сам факт назначения российским сенатором бывшего депутата Верховной Рады - прекрасная иллюстрация к тезису о том, что мы - один народ. И обращу внимание, что как мажоритарник, Деркач неизменно избирался в округе Сумской области с центром в Глухове, то есть от территории, пограничной с Курской областью, из ряда населенных пунктов которой в том числе из самого Глухова Украина проводит эвакуацию. И такое назначение – еще и сигнал сумчанам, что им нечего бояться, если к ним придет Россия", - заявил Царев.
16:06
Курские власти объявили об эвакуации двух районовВласти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации жителей населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов. Об этом 16 сентября в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов
Многие общественные деятели раскритиковали назначение Деркача в России. Например, накануне актриса Яна Поплавская в своем телеграм-канале отметила, что этот человек в свое время был сторонником экс-президента Виктора Ющенко и активным участником Оранжевой революции. И сейчас у Деркача якобы в Киеве живут пятеро детей, оставшиеся там после развода.
"И вот, без году неделя в российской политике, Деркач уже становится членом Совета Федерации от Астраханской области. А как это возможно? У нас нет своих, российских политиков? Нет астраханцев, достойных представлять свой регион? Как это может быть, что какой-то украинец входит в верхнюю палату российского парламента и отвечает за судьбоносные решения, принимаемые РОССИЙСКОЙ властью?! Никакого ценза оседлости, никаких вопросов. Захотел украинец стать сенатором - вот вам на блюдечке", - возмутилась Поплавская.
Яна Поплавская интервью - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря 2023, 08:14
Меня называли сумасшедшей. Яна Поплавская о помощи жертвам ВСУ на Донбассе"Сын только что вернулся из-под Авдеевки", — заявила Яна Поплавская в интервью изданию Украина.ру. Известная актриса также рассказала, как помогает детям и взрослым на Донбассе и исполняет долг мамы бойца спецоперации на Украине (СВО)
 
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