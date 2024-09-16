"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России
Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заступился за бывшего коллегу по украинскому парламенту, ранее работавшего в СБУ и являющегося сыном руководителя этого ведомства Андрея Деркача. Того самого, что опубликовал пленки, свидетельствующие о нечистой деятельности сына президента США Хантера Байдена на Украине
Андрей Деркач назначен в России членом Совета Федерации от Астраханской области. Этот факт вызвал негодование общественности, однако Царев уверен, что повода для этого нет.
"С одной стороны, я понимаю, что после того, куда опустилась Украина, недоверие к ее бывшим политикам, особенно с парламентским стажем, закономерно. С другой стороны, понятие вины предполагает конкретные действия или бездействие. Смена партий была бы виной, если бы Андрей Деркач, скажем, был когда-то в пророссийской партии, а потом ее покинул. Но пророссийских партий на Украине не было. А в откровенно антироссийских он никогда не состоял", - заявил Царев.
Он подчеркнул, что марте и апреле 2014 года Деркач не поддержал закон, которым Украина признала Крым и Севастополь "оккупированными". Еще через год не участвовал в признании России "агрессором".
В июне 2015-го, по словам Царева, Деркач не голосовал за поправки, провозгласившие стремление Киева в НАТО, а в конце 2021-го не участвовал в избрании спикером Рады Руслана Стефанчука, известного своими националистическими взглядами.
Царев заявил, что Деркач боролся с люстрацией и притеснением Украинской православной церкви, что все вкупе логичным образом привело не только к снятию с политика депутатского статуса, но и лишению украинского гражданства.
Царев добавил, что услуги, оказанные Деркачем лично кандидату в президенты США Дональду Трампу по делу о коррупции Байденов бесценны. И важно, чтобы в Трамп был обязан российскому сенатору, а не украинскому депутату.
"Думаю, сам факт назначения российским сенатором бывшего депутата Верховной Рады - прекрасная иллюстрация к тезису о том, что мы - один народ. И обращу внимание, что как мажоритарник, Деркач неизменно избирался в округе Сумской области с центром в Глухове, то есть от территории, пограничной с Курской областью, из ряда населенных пунктов которой в том числе из самого Глухова Украина проводит эвакуацию. И такое назначение – еще и сигнал сумчанам, что им нечего бояться, если к ним придет Россия", - заявил Царев.
Многие общественные деятели раскритиковали назначение Деркача в России. Например, накануне актриса Яна Поплавская в своем телеграм-канале отметила, что этот человек в свое время был сторонником экс-президента Виктора Ющенко и активным участником Оранжевой революции. И сейчас у Деркача якобы в Киеве живут пятеро детей, оставшиеся там после развода.
"И вот, без году неделя в российской политике, Деркач уже становится членом Совета Федерации от Астраханской области. А как это возможно? У нас нет своих, российских политиков? Нет астраханцев, достойных представлять свой регион? Как это может быть, что какой-то украинец входит в верхнюю палату российского парламента и отвечает за судьбоносные решения, принимаемые РОССИЙСКОЙ властью?! Никакого ценза оседлости, никаких вопросов. Захотел украинец стать сенатором - вот вам на блюдечке", - возмутилась Поплавская.
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