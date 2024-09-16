https://ukraina.ru/20240916/1057483792.html

"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России

"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России - 16.09.2024 Украина.ру

"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России

Экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заступился за бывшего коллегу по украинскому парламенту, ранее работавшего в СБУ и являющегося сыном руководителя этого ведомства Андрея Деркача. Того самого, что опубликовал пленки, свидетельствующие о нечистой деятельности сына президента США Хантера Байдена на Украине

2024-09-16T16:56

2024-09-16T16:56

2024-09-16T16:56

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Андрей Деркач назначен в России членом Совета Федерации от Астраханской области. Этот факт вызвал негодование общественности, однако Царев уверен, что повода для этого нет.Он подчеркнул, что марте и апреле 2014 года Деркач не поддержал закон, которым Украина признала Крым и Севастополь "оккупированными". Еще через год не участвовал в признании России "агрессором".В июне 2015-го, по словам Царева, Деркач не голосовал за поправки, провозгласившие стремление Киева в НАТО, а в конце 2021-го не участвовал в избрании спикером Рады Руслана Стефанчука, известного своими националистическими взглядами.Царев заявил, что Деркач боролся с люстрацией и притеснением Украинской православной церкви, что все вкупе логичным образом привело не только к снятию с политика депутатского статуса, но и лишению украинского гражданства.Царев добавил, что услуги, оказанные Деркачем лично кандидату в президенты США Дональду Трампу по делу о коррупции Байденов бесценны. И важно, чтобы в Трамп был обязан российскому сенатору, а не украинскому депутату.Многие общественные деятели раскритиковали назначение Деркача в России. Например, накануне актриса Яна Поплавская в своем телеграм-канале отметила, что этот человек в свое время был сторонником экс-президента Виктора Ющенко и активным участником Оранжевой революции. И сейчас у Деркача якобы в Киеве живут пятеро детей, оставшиеся там после развода."И вот, без году неделя в российской политике, Деркач уже становится членом Совета Федерации от Астраханской области. А как это возможно? У нас нет своих, российских политиков? Нет астраханцев, достойных представлять свой регион? Как это может быть, что какой-то украинец входит в верхнюю палату российского парламента и отвечает за судьбоносные решения, принимаемые РОССИЙСКОЙ властью?! Никакого ценза оседлости, никаких вопросов. Захотел украинец стать сенатором - вот вам на блюдечке", - возмутилась Поплавская.

https://ukraina.ru/20240916/1057481406.html

https://ukraina.ru/20231214/1052078770.html

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новости, украина, россия, андрей деркач, олег царев, совет федерации