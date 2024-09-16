Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов - 16.09.2024 Украина.ру
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Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов
Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов - 16.09.2024 Украина.ру
Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов
Правительство Курской области продолжит работать до формирования своего нового состава. Об этом 16 сентября заявил сообщил губернатор области Алексей Смирнов
2024-09-16T16:45
2024-09-16T16:45
новости
курская область
россия
сергей смирнов
цик
местные выборы
кто
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"В соответствии с Уставом и Законом Курской области правительство региона сложило свои полномочия. Оно продолжает работать до формирования нового Правительства Курской области", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.Алексей Смирнов признан Центризбиркомом России победителем на выборах главы региона и вступил в должность губернатора Курской области 16 сентября. Выборы состоялись в условиях контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации федерального характера. Особые меры приняты в связи с вторжением 6 августа в российский регион украинской армии, оккупировавшей часть населённых пунктов Курской области. До этого Смирнов был врио губернатора.Тем временем Курские власти объявили об эвакуации двух районов
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новости, курская область, россия, сергей смирнов, цик, местные выборы, кто
Новости, Курская область, Россия, Сергей Смирнов, ЦИК, местные выборы, КТО

Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов

16:45 16.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Правительство Курской области продолжит работать до формирования своего нового состава. Об этом 16 сентября заявил сообщил губернатор области Алексей Смирнов
"В соответствии с Уставом и Законом Курской области правительство региона сложило свои полномочия. Оно продолжает работать до формирования нового Правительства Курской области", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.
Алексей Смирнов признан Центризбиркомом России победителем на выборах главы региона и вступил в должность губернатора Курской области 16 сентября. Выборы состоялись в условиях контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации федерального характера. Особые меры приняты в связи с вторжением 6 августа в российский регион украинской армии, оккупировавшей часть населённых пунктов Курской области. До этого Смирнов был врио губернатора.
Тем временем Курские власти объявили об эвакуации двух районов
 
НовостиКурская областьРоссияСергей СмирновЦИКместные выборыКТО
 
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