Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов
Правительство Курской области продолжит работать до формирования своего нового состава. Об этом 16 сентября заявил сообщил губернатор области Алексей Смирнов
"В соответствии с Уставом и Законом Курской области правительство региона сложило свои полномочия. Оно продолжает работать до формирования нового Правительства Курской области", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.
Алексей Смирнов признан Центризбиркомом России победителем на выборах главы региона и вступил в должность губернатора Курской области 16 сентября. Выборы состоялись в условиях контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации федерального характера. Особые меры приняты в связи с вторжением 6 августа в российский регион украинской армии, оккупировавшей часть населённых пунктов Курской области. До этого Смирнов был врио губернатора.
Тем временем Курские власти объявили об эвакуации двух районов