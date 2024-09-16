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Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов

Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов - 16.09.2024 Украина.ру

Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов

Правительство Курской области продолжит работать до формирования своего нового состава. Об этом 16 сентября заявил сообщил губернатор области Алексей Смирнов

2024-09-16T16:45

2024-09-16T16:45

2024-09-16T16:45

новости

курская область

россия

сергей смирнов

цик

местные выборы

кто

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"В соответствии с Уставом и Законом Курской области правительство региона сложило свои полномочия. Оно продолжает работать до формирования нового Правительства Курской области", - сообщил Смирнов в своём телеграм-канале.Алексей Смирнов признан Центризбиркомом России победителем на выборах главы региона и вступил в должность губернатора Курской области 16 сентября. Выборы состоялись в условиях контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации федерального характера. Особые меры приняты в связи с вторжением 6 августа в российский регион украинской армии, оккупировавшей часть населённых пунктов Курской области. До этого Смирнов был врио губернатора.Тем временем Курские власти объявили об эвакуации двух районов

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новости, курская область, россия, сергей смирнов, цик, местные выборы, кто