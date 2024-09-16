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СК России проверит строительство жилья для пострадавших из Белгородской и Курской областей

СК России проверит строительство жилья для пострадавших из Белгородской и Курской областей - 16.09.2024 Украина.ру

СК России проверит строительство жилья для пострадавших из Белгородской и Курской областей

Председатель Следственного комитета России отреагировал на обращение граждан о нарушении их жилищных прав и поручил представить доклад. Об этом сообщает СК РФ

2024-09-16T17:11

2024-09-16T17:11

2024-09-16T17:11

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Жители Москвы записали видеообращение к председателю СК России с просьбой оказать содействие в решении жилищных проблем. Среди 40 семей есть ветераны боевых действий, инвалиды и многодетные родители, стали жертвами недобросовестных действий застройщика."Строительная компания собрала значительные суммы в качестве авансов, обещая построить жилье. Однако работы не были завершены, а строительство некоторых объектов даже не начиналось. Отмечается, что среди пострадавших - семьи, прибывшие из новых регионов России, а также Белгородской и Курской областей", - сказано в сообщении следственного ведомства.По данному обращению ГСУ СК России по г. Москве организована проверка. О её ходе и установленных обстоятельствах председатель СК России Александра Бастрыкин поручил доложить руководителю столичного управления ведомства. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СК РФ.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Также 16 сентября стало известно, что Курские власти объявили об эвакуации двух районовРанее на эту тему: Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах"

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