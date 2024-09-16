СК России проверит строительство жилья для пострадавших из Белгородской и Курской областей - 16.09.2024 Украина.ру
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СК России проверит строительство жилья для пострадавших из Белгородской и Курской областей
СК России проверит строительство жилья для пострадавших из Белгородской и Курской областей - 16.09.2024 Украина.ру
СК России проверит строительство жилья для пострадавших из Белгородской и Курской областей
Председатель Следственного комитета России отреагировал на обращение граждан о нарушении их жилищных прав и поручил представить доклад. Об этом сообщает СК РФ
2024-09-16T17:11
2024-09-16T17:11
новости
россия
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курская область
александр бастрыкин
геннадий алехин
ск рф
следственный комитет
дольщики
жилье
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Жители Москвы записали видеообращение к председателю СК России с просьбой оказать содействие в решении жилищных проблем. Среди 40 семей есть ветераны боевых действий, инвалиды и многодетные родители, стали жертвами недобросовестных действий застройщика."Строительная компания собрала значительные суммы в качестве авансов, обещая построить жилье. Однако работы не были завершены, а строительство некоторых объектов даже не начиналось. Отмечается, что среди пострадавших - семьи, прибывшие из новых регионов России, а также Белгородской и Курской областей", - сказано в сообщении следственного ведомства.По данному обращению ГСУ СК России по г. Москве организована проверка. О её ходе и установленных обстоятельствах председатель СК России Александра Бастрыкин поручил доложить руководителю столичного управления ведомства. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СК РФ.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.Также 16 сентября стало известно, что Курские власти объявили об эвакуации двух районовРанее на эту тему: Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах"
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новости, россия, москва, курская область, александр бастрыкин, геннадий алехин, ск рф, следственный комитет, дольщики, жилье, жилищный кодекс, белгородская область, кто
Новости, Россия, Москва, Курская область, Александр Бастрыкин, Геннадий Алехин, СК РФ, Следственный комитет, дольщики, жилье, жилищный кодекс, Белгородская область, КТО

СК России проверит строительство жилья для пострадавших из Белгородской и Курской областей

17:11 16.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Следственного комитета РФ
Заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Председатель Следственного комитета России отреагировал на обращение граждан о нарушении их жилищных прав и поручил представить доклад. Об этом сообщает СК РФ
Жители Москвы записали видеообращение к председателю СК России с просьбой оказать содействие в решении жилищных проблем. Среди 40 семей есть ветераны боевых действий, инвалиды и многодетные родители, стали жертвами недобросовестных действий застройщика.
"Строительная компания собрала значительные суммы в качестве авансов, обещая построить жилье. Однако работы не были завершены, а строительство некоторых объектов даже не начиналось. Отмечается, что среди пострадавших - семьи, прибывшие из новых регионов России, а также Белгородской и Курской областей", - сказано в сообщении следственного ведомства.
По данному обращению ГСУ СК России по г. Москве организована проверка. О её ходе и установленных обстоятельствах председатель СК России Александра Бастрыкин поручил доложить руководителю столичного управления ведомства. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат СК РФ.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СКРФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.
Также 16 сентября стало известно, что Курские власти объявили об эвакуации двух районов
Ранее на эту тему: Алехин рассказал о ПВР, жилищных сертификатах и "хитрых курянах"
 
НовостиРоссияМоскваКурская областьАлександр БастрыкинГеннадий АлехинСК РФСледственный комитетдольщикижильежилищный кодексБелгородская областьКТО
 
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