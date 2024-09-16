Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой - 16.09.2024 Украина.ру
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Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой - 16.09.2024 Украина.ру
Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-09-16T17:14
2024-09-16T17:20
эксклюзив
курская область
россия
волчанск
алексей смирнов (губернатор)
вооруженные силы украины
минобороны
спецоперация
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Сегодня армия России в Курской области освободила населенные пункты Успеновка и Борки. Этот успех важен в тактическом отношении, но основные события сейчас разворачиваются в районе Любимовки и Черкасского Поречного. Если мы отсюда продолжим успешное наступление и поддавим с той стороны, то Суджа окажется в оперативном окружении, когда ВСУ будет очень сложно завезти туда подкрепления.Суджа – это город. Если мы будем атаковать ее в лоб, это нам обойдется слишком дорого и в людских потерях, и в плане разрушений.Суджа будет снесена. Но не нами, а врагом. Мы же знаем, как воюют ВСУ в том же Волчанске, где все дома заминированы. Противник отступает, наши войска подходят к зданию, а потом происходит взрыв. В Судже будет то же самое, потому что враг хочет нанести нам максимальный ущерб как в человеческих жизнях, так и в экономике.Повторюсь, если атаковать Суджу в лоб, то город снесут: или мы своими снарядами, или они своими подрывами. Поэтому надо идти на истощение, попытавшись их окружить.Минобороны опубликовало видео, как армия России ударным БПЛА "Иноходец" на границе Сумской и Курской областей впервые в истории уничтожила "Хаймарс". У нас много подобных интересных вещей (тот же "Ланцет"), которые летают и прилетают, но все они у нас в ограниченном количестве. Мы каждый день по всем направлениям уничтожаем огромное количество вражеской техники, но для победы этого недостаточно. Нам все эти вещи надо увеличивать в разы.Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил об эвакуации Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Это никак не противоречит информации о наших успехах на фронте. Просто у российской разведки есть данные, что противник может ударить где-то в другом месте, а военные и местные власти не хотят повторить ошибки, допущенные до 6 августа, как это было в Судже.Совсем необязательно, что ВСУ завтра же пойдут на Рыльск или Хомутовку. Просто местные власти хотят подстраховаться.Повторюсь, мы неизбежно будем освобождать наши населенные пункты не только под Курском, но и в Донбассе. А киевскому режиму нужны какие-то победы, чтобы воодушевлять даже не своих военнослужащих, а иностранных наемников ("приезжайте, вы тут будете спокойно воевать"). То есть враг в любом случае будет пытаться где-то заходить и атаковать. Поэтому всей Белгородской, Курской и Брянской областям следует если не готовиться к нападению, то быть начеку.Как сказал Сунь-цзы, "победу знать невозможно, но можно сделать себя непобедимым". Он имел в виду, что победа зависит от многих факторов, а непобедимость зависит только от нас. То есть нам надо по всей линии соприкосновения и по всей границы сделать себя непобедимыми, чтобы ВСУ нигде больше не пойти на новую курскую авантюру.
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
https://ukraina.ru/20240915/1057435939.html
курская область
россия
волчанск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, курская область, россия, волчанск, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, минобороны, спецоперация
Эксклюзив, Курская область, Россия, Волчанск, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, Минобороны, Спецоперация

Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой

17:14 16.09.2024 (обновлено: 17:20 16.09.2024)
 
© Украина.ру / serafima091999Роман Алехин СВО
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сегодня армия России в Курской области освободила населенные пункты Успеновка и Борки. Этот успех важен в тактическом отношении, но основные события сейчас разворачиваются в районе Любимовки и Черкасского Поречного. Если мы отсюда продолжим успешное наступление и поддавим с той стороны, то Суджа окажется в оперативном окружении, когда ВСУ будет очень сложно завезти туда подкрепления.
Роман Алехин интервью
29 февраля, 15:51
Роман Алехин: кто он?Социальный технолог и военный волонтер
Суджа – это город. Если мы будем атаковать ее в лоб, это нам обойдется слишком дорого и в людских потерях, и в плане разрушений.
Суджа будет снесена. Но не нами, а врагом. Мы же знаем, как воюют ВСУ в том же Волчанске, где все дома заминированы. Противник отступает, наши войска подходят к зданию, а потом происходит взрыв. В Судже будет то же самое, потому что враг хочет нанести нам максимальный ущерб как в человеческих жизнях, так и в экономике.
Повторюсь, если атаковать Суджу в лоб, то город снесут: или мы своими снарядами, или они своими подрывами. Поэтому надо идти на истощение, попытавшись их окружить.
Минобороны опубликовало видео, как армия России ударным БПЛА "Иноходец" на границе Сумской и Курской областей впервые в истории уничтожила "Хаймарс". У нас много подобных интересных вещей (тот же "Ланцет"), которые летают и прилетают, но все они у нас в ограниченном количестве. Мы каждый день по всем направлениям уничтожаем огромное количество вражеской техники, но для победы этого недостаточно. Нам все эти вещи надо увеличивать в разы.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил об эвакуации Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Это никак не противоречит информации о наших успехах на фронте. Просто у российской разведки есть данные, что противник может ударить где-то в другом месте, а военные и местные власти не хотят повторить ошибки, допущенные до 6 августа, как это было в Судже.
Совсем необязательно, что ВСУ завтра же пойдут на Рыльск или Хомутовку. Просто местные власти хотят подстраховаться.
Повторюсь, мы неизбежно будем освобождать наши населенные пункты не только под Курском, но и в Донбассе. А киевскому режиму нужны какие-то победы, чтобы воодушевлять даже не своих военнослужащих, а иностранных наемников ("приезжайте, вы тут будете спокойно воевать"). То есть враг в любом случае будет пытаться где-то заходить и атаковать. Поэтому всей Белгородской, Курской и Брянской областям следует если не готовиться к нападению, то быть начеку.
Как сказал Сунь-цзы, "победу знать невозможно, но можно сделать себя непобедимым". Он имел в виду, что победа зависит от многих факторов, а непобедимость зависит только от нас. То есть нам надо по всей линии соприкосновения и по всей границы сделать себя непобедимыми, чтобы ВСУ нигде больше не пойти на новую курскую авантюру.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Борис Рожин интервью
Вчера, 05:08
Борис Рожин: Россия возьмет Украинск и загонит ВСУ за Суджу, избегая слишком быстрого конца войны с НАТО Запад видит, что при инерционном сценарии Украина эту войну проиграет. Они не могут оставить все как есть. Поэтому они пытаются налетами дронов, терактами и угрозой ракет сломать этот инерционный сценарий. И ракетные удары по нашей территории так или иначе последуют
 
ЭксклюзивКурская областьРоссияВолчанскАлексей Смирнов (губернатор)Вооруженные силы УкраиныМинобороныСпецоперация
 
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