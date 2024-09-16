https://ukraina.ru/20240916/1057484358.html

Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой

Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой - 16.09.2024 Украина.ру

Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-09-16T17:14

2024-09-16T17:14

2024-09-16T17:20

эксклюзив

курская область

россия

волчанск

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

минобороны

спецоперация

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Сегодня армия России в Курской области освободила населенные пункты Успеновка и Борки. Этот успех важен в тактическом отношении, но основные события сейчас разворачиваются в районе Любимовки и Черкасского Поречного. Если мы отсюда продолжим успешное наступление и поддавим с той стороны, то Суджа окажется в оперативном окружении, когда ВСУ будет очень сложно завезти туда подкрепления.Суджа – это город. Если мы будем атаковать ее в лоб, это нам обойдется слишком дорого и в людских потерях, и в плане разрушений.Суджа будет снесена. Но не нами, а врагом. Мы же знаем, как воюют ВСУ в том же Волчанске, где все дома заминированы. Противник отступает, наши войска подходят к зданию, а потом происходит взрыв. В Судже будет то же самое, потому что враг хочет нанести нам максимальный ущерб как в человеческих жизнях, так и в экономике.Повторюсь, если атаковать Суджу в лоб, то город снесут: или мы своими снарядами, или они своими подрывами. Поэтому надо идти на истощение, попытавшись их окружить.Минобороны опубликовало видео, как армия России ударным БПЛА "Иноходец" на границе Сумской и Курской областей впервые в истории уничтожила "Хаймарс". У нас много подобных интересных вещей (тот же "Ланцет"), которые летают и прилетают, но все они у нас в ограниченном количестве. Мы каждый день по всем направлениям уничтожаем огромное количество вражеской техники, но для победы этого недостаточно. Нам все эти вещи надо увеличивать в разы.Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил об эвакуации Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Это никак не противоречит информации о наших успехах на фронте. Просто у российской разведки есть данные, что противник может ударить где-то в другом месте, а военные и местные власти не хотят повторить ошибки, допущенные до 6 августа, как это было в Судже.Совсем необязательно, что ВСУ завтра же пойдут на Рыльск или Хомутовку. Просто местные власти хотят подстраховаться.Повторюсь, мы неизбежно будем освобождать наши населенные пункты не только под Курском, но и в Донбассе. А киевскому режиму нужны какие-то победы, чтобы воодушевлять даже не своих военнослужащих, а иностранных наемников ("приезжайте, вы тут будете спокойно воевать"). То есть враг в любом случае будет пытаться где-то заходить и атаковать. Поэтому всей Белгородской, Курской и Брянской областям следует если не готовиться к нападению, то быть начеку.Как сказал Сунь-цзы, "победу знать невозможно, но можно сделать себя непобедимым". Он имел в виду, что победа зависит от многих факторов, а непобедимость зависит только от нас. То есть нам надо по всей линии соприкосновения и по всей границы сделать себя непобедимыми, чтобы ВСУ нигде больше не пойти на новую курскую авантюру.

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20240915/1057435939.html

курская область

россия

волчанск

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, курская область, россия, волчанск, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, минобороны, спецоперация