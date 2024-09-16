https://ukraina.ru/20240916/1057478800.html

История тихого подвига: пожарный в Курской области спас более 100 мирных жителей от обстрелов ВСУ

История тихого подвига: пожарный в Курской области спас более 100 мирных жителей от обстрелов ВСУ - 16.09.2024 Украина.ру

История тихого подвига: пожарный в Курской области спас более 100 мирных жителей от обстрелов ВСУ

Быстрое, но обдуманное принятие решений, мужество, сила и патриотизм не на словах, но на деле отличает большинство мужчин в России. Кто-то взял оружие в руки, чтобы защищать все то, что дорого - Родину, семью, будущее. Иные - орудуют скальпелем, или спускаются в забой на сотни метров, или заковывают в наручники террористов

2024-09-16T21:24

2024-09-16T21:24

2024-09-16T21:24

курская область

россия

курск

вооруженные силы украины

мчс

украина.ру

наступление

вс рф

сво

спецоперация

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Такой же ежедневный тихий подвиг совершает и пожарный СПСЧ-3 СУ-72 ФПС МЧС России Иван Наумов, спасший из-под обстрелов украинской армии более 100 мирных жителей Курской области. Как на него вели охоту FPV-дроны, что отражалось в глазах стариков, покидавших родной дом и беспощадном терроре герой рассказал в беседе с журналистом Украина.ру. Иван - многодетный отец, уроженец села Коренево Курской области, которое как и другие населенные пункты региона, встретило начало августа под звуки разрывов украинских снарядов, пожарами, автоматной очередью. Мужчина понял, что происходит почти сразу, вспоминает, что действовал на автомате, изначально инструктировал родных при выезде в безопасное место - тогда связь в поселке еще была. "Я не паниковал, старался держать себя в руках, потому что видел, как паникуют другие. Люди пытались оперативно выехать, я видел большой поток людей, которые выезжали в сторону Курска. 5 августа по нашему погрануправлению была атака, в тот же день супруга, старший сын 14 лет, 11-летняя дочь и девятилетний сын уже выехала в поселок Каучук - это между Льговом и Коренево, а после отправились в Курск", - рассказал Иван. Сам мужчина выезжать не собирался, полагая, что это очередной массированный обстрел, наподобие тех, что происходят в Белгородской области или новых регионах России. О том, что ведется наступление стало понятно позже, но не поздно для того, чтобы спастись. Когда 9 августа украинские снаряды пролетели со свистом над домом Ивана, а взрывы сотрясли окна и двери, он уже три дня как был без связи, интернета, воды и еды. В голове была только одна мысль - теперь здесь не выжить. "Накануне, когда были слышны только автоматные очереди, я думал, что все-таки останусь еще дома, но информационный вакуум из-за отсутствия связи очень сильно давил. Я не понимал где наши войска, где украинские. У меня было ощущение, что я нахожусь уже в окружении. Взял все что попалось под руку, в штанах и майке прыгнул в машину. Летало много дронов, меня чуть не спалили накануне. Выходил из дома с мыслью, что меня сейчас расстреляют, но повезло", - вспоминает мужчина. Предельная скорость не помешали заметить на дороге женщину. С ошарашенным, потерянным взглядом местная жительница попросила Ивана вывести ее в безопасное место. Именно она и стала первой, кого спас Иван. Впоследствии он, рискуя собственной жизнью, эвакуировал из-под огня противника более 100 мирных граждан - пенсионеров и очень пожилых людей, инвалидов, которые оказались под прицелом украинской армии. А за что? "Я довез ее до автостанции в Рыльске, далее женщина собиралась ехать в Курск. Она дала мне ключ от своего ветхого маленького дома, где остались любимые кошки. Их я периодически подкармливаю, а эта женщина пишет мне часто, говорит, что молится за меня. Подсчет эвакуируемых не веду, но больше 100 точно. Только за последние три дня я вывез порядка 20 человек и из других деревень. В глазах тех, кто покидает родной дом я видел слезы, страх и ужас, а также благодарность", - добавил Иван. Он рассказал одну из наиболее запомнившихся за все время историй, связанных с эвакуацией перепуганной до смерти бабушки. Ее родственники отчаянно просили Ивана забрать ее, но местная жительница упрямо заперлась в доме. Два-три дня она провела так одна в темноте, без еды и связи, не двигаясь, чтобы не привлекать внимания, а позже, с разрешения родных, Иван залез к ней в форточку и все-таки вывез из обстреливаемого поселка. Бабушка призналась, что не открывала, потому что не знала, кто к ней приходит. По разговору ведь не поймешь - язык у русских и украинцев один. Есть и те, кто выезжать наотрез отказывается, а в часы относительного затишья продолжает полоть огород как ни в чём не бывало. Конечно, это очень опасно, напоминает Иван, и даже несмотря на то, что снаряды уже не свистят над головой, беспилотники летают постоянно. Неоднократно и за ним вели охоту "птицы", а выжить удавалось лишь чудом. Сегодня Иван приезжает в родной поселок каждый день, но ночует в другом месте. В Коренево ведут учет тех, кто остался, им развозят продукты, воду, медикаменты. В команде волонтеров есть девушки и даже мастер по автомобильному спорту. Его навыки отлично подходят для езды в экстремальных условиях. Жаль только, что и они не спасают от пробития шин осколками. На вопрос зачем украинская армия терроризирует мирное население Иван тяжело вздыхает. Говорит уже знакомое про череду поколений украинцев, которые ненавидят Россию. "Сейчас когда эвакуирую людей, они рассказывают как жили в оккупации при ВСУ. Вспоминают, как солдаты запрещали им выходить со двора, грозя расстрелом. Некоторым рвали российские паспорта, стреляли под ноги, загоняли в подвалы, угрожали", - отметил собеседник. По словам Ивана, в первые дни Коренево атаковали отборные части из числа иностранных наемников - нацисты из Польши, Грузии, США, Франции. Если бы наши войска героически не сдержали их натиск, зверств было бы не избежать, убежден он. Напомним, армия России за две недели освободила на российском приграничье 12 населенных пунктов. На минувшей неделе Минобороны сообщало, что ВС РФ выбили ВСУ из десяти населенных пунктов Курской области: Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагость и поселка Десятое октября. Сегодня наши бойцы установили полный контроль над Успеновкой и Борками. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

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Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

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Анастасия Градинарова

курская область, россия, курск, вооруженные силы украины, мчс, украина.ру, наступление, вс рф, сво, спецоперация, эвакуация, мирные жители, герои, эксклюзив