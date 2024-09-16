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Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса
Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса - 16.09.2024 Украина.ру
Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса
Украина не получит приглашения стать членом НАТО из-за отсутствия согласия всех членов военно-политического блока одобрить такое решение. Об этом 16 сентября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
2024-09-16T18:03
2024-09-16T18:03
2024-09-16T18:03
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"Не может быть приглашения для Украины в альянс без единогласного согласия союзников, это решение требует консенсуса, и у нас пока его нет", - заявил Столтенберг.Как сообщает РИА "Новости", в интервью, которое транслировалось на сайте издания Foreign Policy, генсек Североатлантического альянса также высказался по ряду других вопросов, касавшихся Украины.В частности, Столтенберг заявил о праве ВСУ использовать западные вооружения по своему усмотрению для поражения "законных целей" на территории России. При этом он отметил, что разрешения на такое применение западной "военной помощи" находятся в компетенции государств, поставляющих вооружения для ВСУ.Ранее на эту тему: Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - МелониТакже на эту тему: Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса
Украина не получит приглашения стать членом НАТО из-за отсутствия согласия всех членов военно-политического блока одобрить такое решение. Об этом 16 сентября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг