https://ukraina.ru/20240916/1057486149.html

"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ

"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ - 16.09.2024 Украина.ру

"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ

Зачем России понадобилось увеличение штатного состава вооруженных сил и потребуется ли в связи с этим дополнительный набор срочников? На эти вопросы 16 сентября ответил председатель комитета по обороне ГД РФ Андрей Картаполов

2024-09-16T17:30

2024-09-16T17:30

2024-09-16T17:30

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финляндия

андрей гурулев

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Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев отметил, что увеличение штатной численности ВС РФ необходимо для того, "чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев".Военный эксперт Александр Хроленко отметил, что увеличение штатной численности ВС РФ потребовалось для того, чтобы не потерять прочность обороноспособности на всех остальных рубежах страны.Он пояснил, что в России компактная армия, и порядка 130-150 тысяч военнослужащих из нее сейчас решают задачи СВО на фронте, будучи оторваны от работы на Северном флоте и Балтике, в Сибири и так далее.Именно поэтому военно-политическое руководство страны пришло к выводу, что для успешного решения военных задач на своей территории нужен запас военнослужащих без применения мобилизации, считает он. Это значит, добавил Хроленко, что об увеличении срочного призыва тоже речи не идет."Нам не нужны лишние сто тысяч ничего не умеющих молодых людей. Нам нужны дополнительных сто тысяч профессионалов, которых будут мотивировать соответствующими зарплатами в вооруженных силах, социальными гарантиями, жильем и так далее.Ежегодно в нашей стране проходят службу и возвращаются домой более 200 тысяч срочников. Это уже люди с определенной подготовкой. Кто-то из них может и хотел раньше продолжить военную карьеру, но попасть на контрактную службу довольно сложно - серьезный отбор, поскольку не так много контрактных должностей. Сейчас такая возможность появится", - сказал Хроленко.В понедельник, 16 сентября, президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года.Также глава государства поручил правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны денежных средств на выполнение этой задачи.

https://ukraina.ru/20240916/1057480296.html

https://ukraina.ru/20240916/1057477806.html

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россия, финляндия, андрей гурулев, владимир путин, госдума, нато, вс рф