"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ - 16.09.2024 Украина.ру
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"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ - 16.09.2024 Украина.ру
"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
Зачем России понадобилось увеличение штатного состава вооруженных сил и потребуется ли в связи с этим дополнительный набор срочников? На эти вопросы 16 сентября ответил председатель комитета по обороне ГД РФ Андрей Картаполов
2024-09-16T17:30
2024-09-16T17:30
россия
финляндия
андрей гурулев
владимир путин
госдума
нато
вс рф
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Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев отметил, что увеличение штатной численности ВС РФ необходимо для того, "чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев".Военный эксперт Александр Хроленко отметил, что увеличение штатной численности ВС РФ потребовалось для того, чтобы не потерять прочность обороноспособности на всех остальных рубежах страны.Он пояснил, что в России компактная армия, и порядка 130-150 тысяч военнослужащих из нее сейчас решают задачи СВО на фронте, будучи оторваны от работы на Северном флоте и Балтике, в Сибири и так далее.Именно поэтому военно-политическое руководство страны пришло к выводу, что для успешного решения военных задач на своей территории нужен запас военнослужащих без применения мобилизации, считает он. Это значит, добавил Хроленко, что об увеличении срочного призыва тоже речи не идет."Нам не нужны лишние сто тысяч ничего не умеющих молодых людей. Нам нужны дополнительных сто тысяч профессионалов, которых будут мотивировать соответствующими зарплатами в вооруженных силах, социальными гарантиями, жильем и так далее.Ежегодно в нашей стране проходят службу и возвращаются домой более 200 тысяч срочников. Это уже люди с определенной подготовкой. Кто-то из них может и хотел раньше продолжить военную карьеру, но попасть на контрактную службу довольно сложно - серьезный отбор, поскольку не так много контрактных должностей. Сейчас такая возможность появится", - сказал Хроленко.В понедельник, 16 сентября, президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года.Также глава государства поручил правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны денежных средств на выполнение этой задачи.
https://ukraina.ru/20240916/1057480296.html
https://ukraina.ru/20240916/1057477806.html
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россия, финляндия, андрей гурулев, владимир путин, госдума, нато, вс рф
Россия, Финляндия, Андрей Гурулев, Владимир Путин, Госдума, НАТО, ВС РФ

"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ

17:30 16.09.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Зачем России понадобилось увеличение штатного состава вооруженных сил и потребуется ли в связи с этим дополнительный набор срочников? На эти вопросы 16 сентября ответил председатель комитета по обороне ГД РФ Андрей Картаполов
"Это все погружено в план развития совершенства ВС РФ. Обусловлено это прежде всего тем, что меняется обстановка вокруг наших границ. Та же самая Финляндия вступила в НАТО. Необходимо формирование новых соединений воинских частей, для этого нужна численность. У нас призыв это константа, а увеличение численности будет производиться за счет увеличения военнослужащих по контракту в первую очередь", - сказал Картаполов.
Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев отметил, что увеличение штатной численности ВС РФ необходимо для того, "чтобы создать новые соединения и части для проведения специальной военной операции, которые на сегодняшний день и в будущем набираются из числа добровольцев".
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Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФДепутат Госдумы РФ Андрей Гурулев объяснил, с какой целью будет увеличена штатная численность Вооруженных сил России. Соответствующее видео он разместил в своем телеграм-канале 16 сентября
Военный эксперт Александр Хроленко отметил, что увеличение штатной численности ВС РФ потребовалось для того, чтобы не потерять прочность обороноспособности на всех остальных рубежах страны.
Он пояснил, что в России компактная армия, и порядка 130-150 тысяч военнослужащих из нее сейчас решают задачи СВО на фронте, будучи оторваны от работы на Северном флоте и Балтике, в Сибири и так далее.
Именно поэтому военно-политическое руководство страны пришло к выводу, что для успешного решения военных задач на своей территории нужен запас военнослужащих без применения мобилизации, считает он. Это значит, добавил Хроленко, что об увеличении срочного призыва тоже речи не идет.
"Нам не нужны лишние сто тысяч ничего не умеющих молодых людей. Нам нужны дополнительных сто тысяч профессионалов, которых будут мотивировать соответствующими зарплатами в вооруженных силах, социальными гарантиями, жильем и так далее.
Ежегодно в нашей стране проходят службу и возвращаются домой более 200 тысяч срочников. Это уже люди с определенной подготовкой. Кто-то из них может и хотел раньше продолжить военную карьеру, но попасть на контрактную службу довольно сложно - серьезный отбор, поскольку не так много контрактных должностей. Сейчас такая возможность появится", - сказал Хроленко.
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14:42
Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФПрезидент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил. Соответствующий указ опубликовали 16 сентября на портале правовых актов
В понедельник, 16 сентября, президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны до 2 389 130 человек, включая 1,5 миллиона военнослужащих. Указ вступит в силу с 1 декабря текущего года.
Также глава государства поручил правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны денежных средств на выполнение этой задачи.
 
РоссияФинляндияАндрей ГурулевВладимир ПутинГосдумаНАТОВС РФ
 
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