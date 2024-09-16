https://ukraina.ru/20240916/1057487465.html

Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах

Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах - 16.09.2024 Украина.ру

Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах

Депутаты из украинского Днепра (Днепропетровск) предпочли международной конференции по восстановлению города отдых на фешенебельном курорте на Мальдивах. Об этом 16 сентября сообщило издание УНИАН, опубликовав ролик, снятый в жаркой стране самими чиновниками и их "боевыми" подругами

2024-09-16T17:48

2024-09-16T17:48

2024-09-16T17:48

новости

мальдивы

днепр

таиланд

борис филатов

юлия тимошенко

николай тищенко

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По информации журналистов, в путешествие на теплый заграничный пляж отправились глава фракции мэра Бориса Филатова Сергей Пустовой, отвечающий за земельные вопросы, Евгений Кривошеев, в чьем ведении строительство, а также депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евролидарности". Кстати, к жене последнего у УНИАНА оказалось больше всего претензий.Скандалы вокруг заморского отдыха украинских чиновников и депутатов - дело уже привычное. Так, прошлым летом зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата после того, как отдохнул все на тех же Мальдивах.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.

https://ukraina.ru/20230725/1048244231.html

https://ukraina.ru/20230127/1043027549.html

https://ukraina.ru/20230209/1043436380.html

мальдивы

днепр

таиланд

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новости, мальдивы, днепр, таиланд, борис филатов, юлия тимошенко, николай тищенко