Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах
Депутаты из украинского Днепра (Днепропетровск) предпочли международной конференции по восстановлению города отдых на фешенебельном курорте на Мальдивах. Об этом 16 сентября сообщило издание УНИАН, опубликовав ролик, снятый в жаркой стране самими чиновниками и их "боевыми" подругами
По информации журналистов, в путешествие на теплый заграничный пляж отправились глава фракции мэра Бориса Филатова Сергей Пустовой, отвечающий за земельные вопросы, Евгений Кривошеев, в чьем ведении строительство, а также депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евролидарности". Кстати, к жене последнего у УНИАНА оказалось больше всего претензий.
"Оксана одета в браслеты Сartier Love, Petit Modele, Pave. Стоимость ее "наряда" - свыше €150 000. Пока патриоты воюют, эти "герои" из команды Филатова поют патриотические песни, заедая омарами с просеко на лакшери курорте Vakkaru Maldives. Кстати, "командировку" им подписывал лично мэр [Борис Филатов]", - говорится в сообщении издания.
Скандалы вокруг заморского отдыха украинских чиновников и депутатов - дело уже привычное. Так, прошлым летом зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата после того, как отдохнул все на тех же Мальдивах.
25 июля 2023, 14:07Вместе рыбой торговали: экс-партнера Зеленского обвинили в отдыхе на МальдивахЗаместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутата от партии "Слуга Народа" Юрия Аристова обвинили в отдыхе на Мальдивах во время военного положения. Об этом 25 июля написало украинское издание "Слідства.Інфо"
Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.