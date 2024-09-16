Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах - 16.09.2024 Украина.ру
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Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах
Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах - 16.09.2024 Украина.ру
Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах
Депутаты из украинского Днепра (Днепропетровск) предпочли международной конференции по восстановлению города отдых на фешенебельном курорте на Мальдивах. Об этом 16 сентября сообщило издание УНИАН, опубликовав ролик, снятый в жаркой стране самими чиновниками и их "боевыми" подругами
2024-09-16T17:48
2024-09-16T17:48
новости
мальдивы
днепр
таиланд
борис филатов
юлия тимошенко
николай тищенко
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По информации журналистов, в путешествие на теплый заграничный пляж отправились глава фракции мэра Бориса Филатова Сергей Пустовой, отвечающий за земельные вопросы, Евгений Кривошеев, в чьем ведении строительство, а также депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евролидарности". Кстати, к жене последнего у УНИАНА оказалось больше всего претензий.Скандалы вокруг заморского отдыха украинских чиновников и депутатов - дело уже привычное. Так, прошлым летом зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата после того, как отдохнул все на тех же Мальдивах.Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.
https://ukraina.ru/20230725/1048244231.html
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новости, мальдивы, днепр, таиланд, борис филатов, юлия тимошенко, николай тищенко
Новости, Мальдивы, Днепр, Таиланд, Борис Филатов, Юлия Тимошенко, Николай Тищенко

Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах

17:48 16.09.2024
 
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Депутаты из украинского Днепра (Днепропетровск) предпочли международной конференции по восстановлению города отдых на фешенебельном курорте на Мальдивах. Об этом 16 сентября сообщило издание УНИАН, опубликовав ролик, снятый в жаркой стране самими чиновниками и их "боевыми" подругами
По информации журналистов, в путешествие на теплый заграничный пляж отправились глава фракции мэра Бориса Филатова Сергей Пустовой, отвечающий за земельные вопросы, Евгений Кривошеев, в чьем ведении строительство, а также депутат Днепровского горсовета Камиль Примаков из "Евролидарности". Кстати, к жене последнего у УНИАНА оказалось больше всего претензий.

"Оксана одета в браслеты Сartier Love, Petit Modele, Pave. Стоимость ее "наряда" - свыше €150 000. Пока патриоты воюют, эти "герои" из команды Филатова поют патриотические песни, заедая омарами с просеко на лакшери курорте Vakkaru Maldives. Кстати, "командировку" им подписывал лично мэр [Борис Филатов]", - говорится в сообщении издания.

Скандалы вокруг заморского отдыха украинских чиновников и депутатов - дело уже привычное. Так, прошлым летом зампред Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, парламентарий от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата после того, как отдохнул все на тех же Мальдивах.
Юрий Аристов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Ранее аналогичная история произошла с депутатом Верховной Рады Николаем Тищенко. Он был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
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Депутат Рады Тищенко оправдался за поездку в Таиланд, но его все равно наказалиДепутат Верховной Рады Николай Тищенко исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа". Об этом 27 января сообщила в своем Telegram-канале спикер фракции Юлия Палийчук
В начале 2023 года лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также попалась на отдыхе за границей, только уже в Дубае. Однако к ней никаких санкций в итоге применено не было.
9 февраля 2023, 18:01
Уже не в Дубае и с косой: на Украине высмеяли ТимошенкоСоветник мэра Бучи (Киевской области) Михайлина Скорик опубликовала 9 февраля в своем Facebook* первое фото лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко после скандала
 
НовостиМальдивыДнепрТаиландБорис ФилатовЮлия ТимошенкоНиколай Тищенко
 
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