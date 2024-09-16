https://ukraina.ru/20240916/1057485669.html

В клочья: главный флаг Украины приспустили, но не в знак траура

В клочья: главный флаг Украины приспустили, но не в знак траура - 16.09.2024 Украина.ру

В клочья: главный флаг Украины приспустили, но не в знак траура

Главный флаг Украины, расположенный в Киеве, приспустили из-за непогоды. По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а это верная смерть для полотна. Об этом 16 сентября сообщили на сайте администрации Киева

2024-09-16T17:22

2024-09-16T17:22

2024-09-16T17:22

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"Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. Напомним, сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага-16 на 24 метра", - уточняется в публикации канала.Пользователи соцсетей решили, что приспускание флага - это плохая примета, так как обычно это делают в дни траура.Кстати, этот флаг Украины уже дважды разрывало ровно пополам. Происходило это в конце прошлого года.В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг УкраиныСтрадают и другие украинские флаги. Так, например, в Киеве дворника задержали за то, что он сделал из государственного символа мешок для мусора. В селе Ольховка Харьковской области местные жители снесли украинские флаги, которые развивались над могилами погибших военнослужащих ВСУ.Сдали свои же: дворника из Киева задержали за осквернение украинского флагаАналогичный случай произошел и в Винницкой области: 32-летний местный житель сорвал на кладбище флаги со свежих могил. Полотна он порвал на мелкие кусочки. Мужчина признался, что сделал это из ненависти к военнослужащим, потому что его брат был мобилизован, и погиб от рук офицера за отказ дать взятку.С украинскими флагами борются и за границей. В финском городе Лаппеенранта неизвестные дважды срезали украинский флаг, вывешенный перед зданием местной администрации как символ поддержки Киева.Отрезали и выбросили: неизвестный финн борется с украинскими флагами

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