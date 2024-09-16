https://ukraina.ru/20240916/1057485669.html
В клочья: главный флаг Украины приспустили, но не в знак траура
В клочья: главный флаг Украины приспустили, но не в знак траура - 16.09.2024 Украина.ру
В клочья: главный флаг Украины приспустили, но не в знак траура
Главный флаг Украины, расположенный в Киеве, приспустили из-за непогоды. По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а это верная смерть для полотна. Об этом 16 сентября сообщили на сайте администрации Киева
2024-09-16T17:22
2024-09-16T17:22
2024-09-16T17:22
новости
киев
украина
флаг
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"Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. Напомним, сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага-16 на 24 метра", - уточняется в публикации канала.Пользователи соцсетей решили, что приспускание флага - это плохая примета, так как обычно это делают в дни траура.Кстати, этот флаг Украины уже дважды разрывало ровно пополам. Происходило это в конце прошлого года.В Киеве второй раз за неделю порвался самый большой флаг УкраиныСтрадают и другие украинские флаги. Так, например, в Киеве дворника задержали за то, что он сделал из государственного символа мешок для мусора. В селе Ольховка Харьковской области местные жители снесли украинские флаги, которые развивались над могилами погибших военнослужащих ВСУ.Сдали свои же: дворника из Киева задержали за осквернение украинского флагаАналогичный случай произошел и в Винницкой области: 32-летний местный житель сорвал на кладбище флаги со свежих могил. Полотна он порвал на мелкие кусочки. Мужчина признался, что сделал это из ненависти к военнослужащим, потому что его брат был мобилизован, и погиб от рук офицера за отказ дать взятку.С украинскими флагами борются и за границей. В финском городе Лаппеенранта неизвестные дважды срезали украинский флаг, вывешенный перед зданием местной администрации как символ поддержки Киева.Отрезали и выбросили: неизвестный финн борется с украинскими флагами
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, флаг
В клочья: главный флаг Украины приспустили, но не в знак траура
Главный флаг Украины, расположенный в Киеве, приспустили из-за непогоды. По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшее время порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а это верная смерть для полотна. Об этом 16 сентября сообщили на сайте администрации Киева
"Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. Напомним, сооружение флагштока высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Размер полотнища флага-16 на 24 метра", - уточняется в публикации канала.
Пользователи соцсетей решили, что приспускание флага - это плохая примета, так как обычно это делают в дни траура.
Кстати, этот флаг Украины уже дважды разрывало ровно пополам. Происходило это в конце прошлого года.
Страдают и другие украинские флаги. Так, например, в Киеве дворника задержали за то, что он сделал из государственного символа мешок для мусора. В селе Ольховка Харьковской области
местные жители снесли украинские флаги, которые развивались над могилами погибших военнослужащих ВСУ.
Аналогичный случай произошел и в Винницкой области
: 32-летний местный житель сорвал на кладбище флаги со свежих могил. Полотна он порвал на мелкие кусочки. Мужчина признался, что сделал это из ненависти к военнослужащим, потому что его брат был мобилизован, и погиб от рук офицера за отказ дать взятку.
С украинскими флагами борются и за границей. В финском городе Лаппеенранта неизвестные дважды срезали украинский флаг, вывешенный перед зданием местной администрации как символ поддержки Киева.