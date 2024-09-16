Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - Мелони - 16.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240916/1057485997.html
Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - Мелони
Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - Мелони - 16.09.2024 Украина.ру
Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - Мелони
Поставщики вооружений для ВСУ самостоятельно принимают решения о разрешениях на его применение. Об этом 16 сентября заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони
2024-09-16T17:29
2024-09-16T17:31
джорджи мелони
украина.ру
владимир зеленский
рим
россия
киев
новости
ракеты
storm shadow
scalp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043843855_0:87:1041:673_1920x0_80_0_0_c7c4ecc953035a57850ef7d6901722a9.jpg.webp
"Для нас важно, чтобы Киев создал наилучшие условия для мирных переговоров. Что касается разрешений на использование дальнобойного оружия, ясно, что эти решения принимаются отдельными странами, которые поставляют эти вооружения, принимая во внимание соответствующие законодательства", - сказала Джорджа Мелони.Как сообщает РИА "Новости", глава итальянского правительства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с британским коллегой Киром Стармером уточнила позицию официального Рима по проблеме разрешения Киеву применять западные вооружения на территории России."В Италии, как вы знаете, это разрешение сегодня не находится на обсуждении. Эта позиция была разделена с союзниками", - заявила Мелони.При этом она отметила, что такое решение не должно восприниматься как отступление от поддержки Киева. Она также заверила, что поддержка режима Зеленского будет продолжится столько, сколько необходимо.В таком же духе 16 сентября высказался генсек НАТО. Комментируя нанесение ударов вглубь России западным оружием, он заявил, что нынешнее руководство Украины имеет право поражать "законные цели" на российской территории, а решение о разрешении применения дальнобойных ракет и другой военной помощи для ВСУ принимают государства, поставляющие такие вооружения.Также на эту тему: "Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России
рим
россия
киев
британия
италия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043843855_76:0:1003:695_1920x0_80_0_0_42049b0c2b0b026a23e31376ab64b5cc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
джорджи мелони, украина.ру, владимир зеленский, рим, россия, киев, новости, ракеты, storm shadow , scalp , atacms, британия, италия, нато, украина-нато, сво
Джорджи Мелони, Украина.ру, Владимир Зеленский, Рим, Россия, Киев, Новости, ракеты, Storm Shadow , SCALP , ATACMS, Британия, Италия, НАТО, Украина-НАТО, СВО

Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - Мелони

17:29 16.09.2024 (обновлено: 17:31 16.09.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Мелони
Зеленский Мелони
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Поставщики вооружений для ВСУ самостоятельно принимают решения о разрешениях на его применение. Об этом 16 сентября заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони
"Для нас важно, чтобы Киев создал наилучшие условия для мирных переговоров. Что касается разрешений на использование дальнобойного оружия, ясно, что эти решения принимаются отдельными странами, которые поставляют эти вооружения, принимая во внимание соответствующие законодательства", - сказала Джорджа Мелони.
Как сообщает РИА "Новости", глава итальянского правительства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с британским коллегой Киром Стармером уточнила позицию официального Рима по проблеме разрешения Киеву применять западные вооружения на территории России.
Италии, как вы знаете, это разрешение сегодня не находится на обсуждении. Эта позиция была разделена с союзниками", - заявила Мелони.
При этом она отметила, что такое решение не должно восприниматься как отступление от поддержки Киева. Она также заверила, что поддержка режима Зеленского будет продолжится столько, сколько необходимо.
В таком же духе 16 сентября высказался генсек НАТО. Комментируя нанесение ударов вглубь России западным оружием, он заявил, что нынешнее руководство Украины имеет право поражать "законные цели" на российской территории, а решение о разрешении применения дальнобойных ракет и другой военной помощи для ВСУ принимают государства, поставляющие такие вооружения.
Также на эту тему: "Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России
 
Джорджи МелониУкраина.руВладимир ЗеленскийРимРоссияКиевНовостиракетыStorm ShadowSCALPATACMSБританияИталияНАТОУкраина-НАТОСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Генсек НАТО: Украину не пригласят в альянс из-за отсутствия консенсуса
18:00След "Азова"* в покушении на Трампа, эвакуация на Курщине, обстрелы. Итоги 16 сентября
17:48Филатов разрешил: депутаты из Днепра с размахом отдохнули на Мальдивах
17:47Школьник из Челябинска, Поклонская и ВСУ. Эксперт о последствиях заражения неоязычеством
17:30"Та же самая Финляндия": Картаполов объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
17:29Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - Мелони
17:26Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов — под Угледаром и Курахово
17:22В клочья: главный флаг Украины приспустили, но не в знак траура
17:14Советник губернатора Курской области Роман Алехин: ВСУ минируют Суджу, а Россия становится непобедимой
17:11СК России проверит строительство жилья для пострадавших из Белгородской и Курской областей
17:11Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него
16:59Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования
16:56"Недоверие к бывшим политикам Украины закономерно": Царев поддержал назначение Деркача в России
16:45Правительство Курской области сложило полномочия, но продолжит работать – Смирнов
16:10ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР, 11 человек ранены
16:06Курские власти объявили об эвакуации двух районов
16:00"Нас миллион вернется": на Украине заговорили о военном перевороте
15:42Гурулев объяснил увеличение штатной численности ВС РФ
15:41Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельный род войск ВСУ
15:37Мариуполь украсит новый Дом с часами на месте разрушенного
Лента новостейМолния