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Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - Мелони

Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - Мелони - 16.09.2024 Украина.ру

Киеву надо готовиться к переговорам, дальнобойное оружие не обсуждается - Мелони

Поставщики вооружений для ВСУ самостоятельно принимают решения о разрешениях на его применение. Об этом 16 сентября заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони

2024-09-16T17:29

2024-09-16T17:29

2024-09-16T17:31

джорджи мелони

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"Для нас важно, чтобы Киев создал наилучшие условия для мирных переговоров. Что касается разрешений на использование дальнобойного оружия, ясно, что эти решения принимаются отдельными странами, которые поставляют эти вооружения, принимая во внимание соответствующие законодательства", - сказала Джорджа Мелони.Как сообщает РИА "Новости", глава итальянского правительства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с британским коллегой Киром Стармером уточнила позицию официального Рима по проблеме разрешения Киеву применять западные вооружения на территории России."В Италии, как вы знаете, это разрешение сегодня не находится на обсуждении. Эта позиция была разделена с союзниками", - заявила Мелони.При этом она отметила, что такое решение не должно восприниматься как отступление от поддержки Киева. Она также заверила, что поддержка режима Зеленского будет продолжится столько, сколько необходимо.В таком же духе 16 сентября высказался генсек НАТО. Комментируя нанесение ударов вглубь России западным оружием, он заявил, что нынешнее руководство Украины имеет право поражать "законные цели" на российской территории, а решение о разрешении применения дальнобойных ракет и другой военной помощи для ВСУ принимают государства, поставляющие такие вооружения.Также на эту тему: "Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России

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