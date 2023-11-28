https://ukraina.ru/20231128/1051435898.html

При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор

При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор - 28.11.2023 Украина.ру

При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор

При падении уничтоженного украинского беспилотника в Рязанской области, по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет. Об этом губернатор Павел Малков 28 ноября сообщил в своём телеграм-канале

2023-11-28T02:52

2023-11-28T02:52

2023-11-28T02:52

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Как ранее сообщили в Минобороны РФ, около 21:30 мск 27 ноября дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат ВСУ был уничтожен над территорией Рязанской области."Сегодня вечером по сообщению Минобороны РФ средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков.По информации военного ведомства на 27 ноября, за сутки силами ПВО уничтожен 21 украинский БПЛА в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.

https://ukraina.ru/20231127/1051431533.html

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новости, россия, пво, бпла, всу, сво, губернатор