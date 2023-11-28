При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051435898.html
При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор
При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор - 28.11.2023 Украина.ру
При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор
При падении уничтоженного украинского беспилотника в Рязанской области, по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет. Об этом губернатор Павел Малков 28 ноября сообщил в своём телеграм-канале
2023-11-28T02:52
2023-11-28T02:52
новости
россия
пво
бпла
всу
сво
губернатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051003173_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_d2399b92a8620eb22bfcb521784693f2.jpg
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, около 21:30 мск 27 ноября дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат ВСУ был уничтожен над территорией Рязанской области."Сегодня вечером по сообщению Минобороны РФ средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков.По информации военного ведомства на 27 ноября, за сутки силами ПВО уничтожен 21 украинский БПЛА в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.
https://ukraina.ru/20231127/1051431533.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051003173_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d4f9863886016e5cb1054f350b602fa9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, пво, бпла, всу, сво, губернатор
Новости, Россия, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО, губернатор

При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор

02:52 28.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
При падении уничтоженного украинского беспилотника в Рязанской области, по предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет. Об этом губернатор Павел Малков 28 ноября сообщил в своём телеграм-канале
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, около 21:30 мск 27 ноября дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат ВСУ был уничтожен над территорией Рязанской области.
"Сегодня вечером по сообщению Минобороны РФ средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет", - написал Малков.
По информации военного ведомства на 27 ноября, за сутки силами ПВО уничтожен 21 украинский БПЛА в районах населённых пунктов Василевка, Белогоровка, Ясное Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Червоногорка и Переможное Запорожской области.
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 18:30
Безумная Безуглая. Итоги 27 ноября на УкраинеЗаявления замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой по поводу главкома ВСУ Валерия Залужного вызвали скандал в украинском обществе. Теперь в отставку хотят отправить саму Безуглую
 
НовостиРоссияПВОБПЛАВСУСВОгубернатор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:36В Кривом Роге прогремели взрывы
03:20На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в Херсоне гремят взрывы
02:52При атаке украинского БПЛА в Рязанской области никто не пострадал – губернатор
02:09Киевские каратели за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:00ЕС рассчитывает, что ЕК сократит план увеличения бюджета блока – Politico
01:36В Конгрессе разнятся мнения по вопросу будущей помощи Украине
01:10Украина и США договорились усилить мониторинг военной помощи
00:37Непогода на Украине унесла жизни пяти одесситов
00:21Власти Польши потребовали украинцев выполнить требования протестующих
23:51На высшее руководство Украины подали заявление Генпрокурору
23:22ВСУ обстреляли центр Горловки – повреждены линии электропередач
23:08ВСУ через СМИ обвинили власти в недостаточном обеспечении
22:39В Польше считают, что протесты на границе воспитывают избалованных украинцев
22:13Украинский БПЛА уничтожила ПВО в Рязанской области
22:04В Пентагоне обсудят стратегию США в отношении России
21:45Захарова призвала не воспринимать всерьёз заявления киевских чиновников о репарациях
21:15Западные журналисты раскрыли как изменятся правила мобилизации на Украине
20:46США поставляют оружие Украине, чтобы не "спровоцировать хаос" – Newsweek
20:30Возможна ли Россия без идеи и к чему готово наше общество - Толстой
20:21Миллиарды евро на восстановление Киеву выделил Европейский инвестбанк
Лента новостейМолния